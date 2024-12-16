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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.8 731 оценка

Indiana Jones and the Great Circle стала самой популярной игрой в Xbox Game Pass

Gruz_
Новости

Судя по всему, Indiana Jones and The Ancient Circle очень хорошо стартовала на Xbox Series X|S, став «самой популярной игрой» в Game Pass и одной из самых играемых игр на Xbox в целом, если судить по данным системы мониторинга Microsoft.

На данный момент параметры не очень точны, но уже сейчас можно составить представление о показателях Indiana Jones and the Ancient Circle на консоли, которые, по всей видимости, покорили немалое количество игроков, что говорит об отличном приеме новинки от MachineGames.

В рейтинге «самых популярных» игр в Game Pass она занимает первую позицию, но также ее можно отметить и в рейтинге самых играемых игр на Xbox, где она занимает седьмую строчку в американском рейтинге.

Что касается рейтинга Game Pass-only, то успех Indiana Jones and the Great Circle вполне объясним, учитывая, что это самый свежий из крупнейших релизов этого периода, но и результаты, полученные в общем рейтинге, не стоит недооценивать.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Contriver

Согласен с Константином, если игроки не будут поддерживать такие хорошие игры , то так и будем жить в индустрии где все разрабы стремятся сделать очередной игросервис и заработать на донате и скинчиках вместо интересного геймплея или сюжета

7
HellowRainbow

Да, она лучше, чем то гoвно, которое испоражняет из себя сейчас индустия, но все же в ней мало что от Индианы

0
Contriver HellowRainbow

Мало от Индианы? Наоборот же кого не спроси , это идеальное воплощение Индианы Джонса в играх, в любом обзоре или отзыве все так говорят

1
agula98

Так игра имерссив сим, а имерссив симы всегда плохо продавались надо было делать экшен ака анчартед тогда бы и с продажами было все нормально, а так знали на что шли+ в геймпасс попали

1
Contriver agula98

ну так не одни же типикал экшончики от третьего лица под копирку делать, странная претензия, в этом и смысл что надо поддерживать не только парочку избранных жанров а все остальное игнорить, мы по этой причине больше никогда не увидим и варкрафт 4 со старкрафтом 3, потому что стратегии как жанр сильно просели в популярности, а чтобы такой же эпик как варкрафт 3 сегодня сделать надо сотни миллионов вложить которые никогда не окупятся. За индиану вообще спасибо майкам от всей души, если б не они, хз кто бы решился вкладывать такие бабки в киношный ААА иммерсив сегодня. Плюс к тому же Перфект Дарк еще разрабатывают. Во истину спасители индустрии, которая сдохнет изза игроков в любом случае, но пока майки финансируют, хотя бы спасибо и на этом, хоть и такое хорошее отношение их к играм разных жанров обречено к сожалению изза самих игроков.

0
HellowRainbow Contriver

Мало кат-сцен и мало экшена. Анчартед гораздо ближе по духу Индиане

-1
Константин335

Что и объясняет малое количество игроков в стиме. Надеюсь что игра все же вышла успешной так как такое нужно поддерживать, и тогда в будущем еще увидим подобные игры. Для меня это можно сказать лучшая игра в этом году, с отличным сюжетом и юмором

3
UralGames83Ru

А багалкер 2, упал на 5 место и провалится еще ниже, интерес к игре угасает, там нет ничего интересного, украинский фар край гриндилка. 😉

1
Melo 88

Не так много народу играют в шутеры на консоле просто, отсюда и цифры. Неужели ты думаешь, что в Майнкрафт играют те, кому за 20?)) Про убогую Горизонт вобще молчу, нормальные поклонники авто в такое играть не будут...По факту стримы по Сталкер 2 сейчас разрывают вселенную)

0
Пользователь ВКонтакте

не сомневался даже) // Mikhail Tsyganov

0