Indiana Jones and the Great Circle стала самой популярной игрой в Xbox Game Pass

Судя по всему, Indiana Jones and The Ancient Circle очень хорошо стартовала на Xbox Series X|S, став «самой популярной игрой» в Game Pass и одной из самых играемых игр на Xbox в целом, если судить по данным системы мониторинга Microsoft.
На данный момент параметры не очень точны, но уже сейчас можно составить представление о показателях Indiana Jones and the Ancient Circle на консоли, которые, по всей видимости, покорили немалое количество игроков, что говорит об отличном приеме новинки от MachineGames.
В рейтинге «самых популярных» игр в Game Pass она занимает первую позицию, но также ее можно отметить и в рейтинге самых играемых игр на Xbox, где она занимает седьмую строчку в американском рейтинге.
Что касается рейтинга Game Pass-only, то успех Indiana Jones and the Great Circle вполне объясним, учитывая, что это самый свежий из крупнейших релизов этого периода, но и результаты, полученные в общем рейтинге, не стоит недооценивать.
Согласен с Константином, если игроки не будут поддерживать такие хорошие игры , то так и будем жить в индустрии где все разрабы стремятся сделать очередной игросервис и заработать на донате и скинчиках вместо интересного геймплея или сюжета
Да, она лучше, чем то гoвно, которое испоражняет из себя сейчас индустия, но все же в ней мало что от Индианы
Мало от Индианы? Наоборот же кого не спроси , это идеальное воплощение Индианы Джонса в играх, в любом обзоре или отзыве все так говорят
Так игра имерссив сим, а имерссив симы всегда плохо продавались надо было делать экшен ака анчартед тогда бы и с продажами было все нормально, а так знали на что шли+ в геймпасс попали
ну так не одни же типикал экшончики от третьего лица под копирку делать, странная претензия, в этом и смысл что надо поддерживать не только парочку избранных жанров а все остальное игнорить, мы по этой причине больше никогда не увидим и варкрафт 4 со старкрафтом 3, потому что стратегии как жанр сильно просели в популярности, а чтобы такой же эпик как варкрафт 3 сегодня сделать надо сотни миллионов вложить которые никогда не окупятся. За индиану вообще спасибо майкам от всей души, если б не они, хз кто бы решился вкладывать такие бабки в киношный ААА иммерсив сегодня. Плюс к тому же Перфект Дарк еще разрабатывают. Во истину спасители индустрии, которая сдохнет изза игроков в любом случае, но пока майки финансируют, хотя бы спасибо и на этом, хоть и такое хорошее отношение их к играм разных жанров обречено к сожалению изза самих игроков.
Мало кат-сцен и мало экшена. Анчартед гораздо ближе по духу Индиане
Что и объясняет малое количество игроков в стиме. Надеюсь что игра все же вышла успешной так как такое нужно поддерживать, и тогда в будущем еще увидим подобные игры. Для меня это можно сказать лучшая игра в этом году, с отличным сюжетом и юмором
А багалкер 2, упал на 5 место и провалится еще ниже, интерес к игре угасает, там нет ничего интересного, украинский фар край гриндилка. 😉
Не так много народу играют в шутеры на консоле просто, отсюда и цифры. Неужели ты думаешь, что в Майнкрафт играют те, кому за 20?)) Про убогую Горизонт вобще молчу, нормальные поклонники авто в такое играть не будут...По факту стримы по Сталкер 2 сейчас разрывают вселенную)
не сомневался даже) // Mikhail Tsyganov