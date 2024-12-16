Indiana Jones and the Great Circle стала самой популярной игрой в Xbox Game Pass

Судя по всему, Indiana Jones and The Ancient Circle очень хорошо стартовала на Xbox Series X|S, став «самой популярной игрой» в Game Pass и одной из самых играемых игр на Xbox в целом, если судить по данным системы мониторинга Microsoft.

На данный момент параметры не очень точны, но уже сейчас можно составить представление о показателях Indiana Jones and the Ancient Circle на консоли, которые, по всей видимости, покорили немалое количество игроков, что говорит об отличном приеме новинки от MachineGames.

В рейтинге «самых популярных» игр в Game Pass она занимает первую позицию, но также ее можно отметить и в рейтинге самых играемых игр на Xbox, где она занимает седьмую строчку в американском рейтинге.

Что касается рейтинга Game Pass-only, то успех Indiana Jones and the Great Circle вполне объясним, учитывая, что это самый свежий из крупнейших релизов этого периода, но и результаты, полученные в общем рейтинге, не стоит недооценивать.