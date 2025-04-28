Indiana Jones and the Great Circle стала самой продаваемой игрой в США на неделе запуска на PS5

Стратегия Microsoft по выпуску своих игр на других платформах, похоже, работает хорошо, и первые результаты Indiana Jones and the Great Circle еще раз это подтверждают, учитывая, что это самая продаваемая игра в США на неделе запуска на PS5.

Об этом сообщает, по-прежнему не предоставляя точных данных или полных рейтингов, Мэт Пискателла, аналитик рынка группы Circana, которая, по традиции, занимается распространением информации о рынке видеоигр, особенно в отношении североамериканского региона.

Речь идёт о неделе с 14 по 20 апреля, когда вышла версия Indiana Jones and the Great Circle для PS5, выпущенная 17 апреля.

Indiana Jones and the Great Circle стала самой продаваемой видеоигрой в США за неделю, закончившуюся 19 апреля, после ее запуска на PS5. Это первый раз, когда игра достигла 1-го места в недельных чартах.

Это означает, что игра была очень хорошо принята на PS5, и это является еще одним подтверждением стратегии расширения, выбранной Microsoft на других платформах.