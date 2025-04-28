Indiana Jones and the Great Circle стала самой продаваемой игрой в США на неделе запуска на PS5

Стратегия Microsoft по выпуску своих игр на других платформах, похоже, работает хорошо, и первые результаты Indiana Jones and the Great Circle еще раз это подтверждают, учитывая, что это самая продаваемая игра в США на неделе запуска на PS5.
Об этом сообщает, по-прежнему не предоставляя точных данных или полных рейтингов, Мэт Пискателла, аналитик рынка группы Circana, которая, по традиции, занимается распространением информации о рынке видеоигр, особенно в отношении североамериканского региона.
Речь идёт о неделе с 14 по 20 апреля, когда вышла версия Indiana Jones and the Great Circle для PS5, выпущенная 17 апреля.
Indiana Jones and the Great Circle стала самой продаваемой видеоигрой в США за неделю, закончившуюся 19 апреля, после ее запуска на PS5. Это первый раз, когда игра достигла 1-го места в недельных чартах.
Это означает, что игра была очень хорошо принята на PS5, и это является еще одним подтверждением стратегии расширения, выбранной Microsoft на других платформах.
Игра заслужила хороших продаж, идиoты из Майков вообще не рекламировали игру.
игра огонь слов нет жаль что всех кто со старыми картами опрокинули
Дай я тебе помогу с начальной картинкой
ммммммммм запах параши
Через интернет запах не передается кста. Так это у тебя там что-то.