Indiana Jones and The Great Circle стала самой высоко оценённой игрой года в Steam от студий Microsoft

Ажиотаж вокруг Indiana Jones and The Great Circle не был таким уж большим, но те, кто ждал её выхода, похоже, наслаждаются ранним доступом. Критики также дали ей солидный рейтинг 86, что, несомненно, заставило больше фанатов ждать её с нетерпением.
Те, кто играет в ранний доступ, похоже, могут сказать много хорошего об игре. Благодаря массе положительных отзывов Indiana Jones стала самой высоко оценённой игрой в Steam от студий Microsoft в этом году.
Следует обратить внимание, что игра в жанре экшен-приключения от MachineGames сейчас находится в раннем доступе. Таким образом, после полного релиза по всему миру она, скорее всего, получит тысячи новых обзоров, и оценка может колебаться. В настоящее время игра имеет 93% положительных оценок в Steam с 970 обзорами (906 положительных).
Один из обзоров:
Всего 5 часов с начала истории, но игра феноменальна. Это почти симулятор погружения в Indiana Jones. В ней ОГРОМНЫЕ обширные уровни с множеством побочных квестов, которые все кажутся непосредственно связанными с основной историей, так что вы чувствуете себя Инди, собирающим воедино тайну.
Одни пользователи осыпают её только похвалами, а некоторые даже утверждают, что это лучшая игра по фильму после Alien: Isolation. Другие игроки определяют её как техническое чудо. Производительность также была высоко оценена, так как игра кажется довольно оптимизированной, хотя были опасения по этому поводу. Она также довольно хорошо работает на консоли Xbox Series S.
Тем не менее, некоторые игроки жаловались на случайные сбои и на то, что DLSS сломан. Впрочем, эти проблемы можно исправить с помощью патча.
Оптимизированна классно! Играется по кайфу! Что еще надо?! 🔥
Движок Id Tech, на нём все игры всегда летают и картинка довольно приятная. Никаких тебе статтеров и кэширования по 3 часа.
Сам не поверил, когда увидел системки изначально, но вчера начав играть, был Очень приятно удивлен! Да и игра как по мне, чистый кайф! Побольше бы таких (сейчас это редкость)!!!
Посмотри видео от DF ( время 11-25). То что у вас летает, прорисовывается за 8-10 метров. Текстуры, тени это ужас.Ей нужно от 10 гб и выше видеопамяти, чтобы кеш текстур поставить на высоко и выше. тогда картинка будет норм. А 8 гигов прорисовка в паре метров )) За то летает!
Смысл мне смотреть сравнительные видео, если я буду лучше играть) А тот кто хочет докопаться, всегда найдет до чего) Не в обиду! Всем добра)))
Пока до музея вчера дошёл на наивысшем + длаа 60 фпс, только в роликах 30 фпс, молодцы, сразу видно не анриал
Жаль ID свой движок не лицензируют. По сути, всего две студии и работают с ним
Как оно в целом-то получилось?
Пока играется как дизоноред без магии, как раз первую прошёл )
А я для киношек в 30 кадров Lossless Scaling подрубаю и смотрю в 74 кадра))
Не мудрено, ведь Беседка Dishonored и делала. Очевидно они много из него (если не всё) скопировали.
Проорал в этот момент с этого челика
Кстати внешка у этого перса с того же актёра по фильму.
Альфред Молина, актер хороший, еще был осьминогом в челопуке 2
Прикололся что Молину нарисовали из фильма прям.)
Местами персонажи как из пластика, ну и все же странное решение переключать камеру, почему нельзя все было сделать от первого лица ну или наоборот.
Оценки ладно, хочется продаж отличных доя этой игры!!!)
6к онлайн. Это провал конкретный.( Может попозже чуть побольше будет. Майки молодцы в один день с PoE2 выпускать. Конченые.
Давно меня так не увлекал стелс в играх, тут он реально работает, буквально подкрадываешься и начинаешь замес, одному с разбегу бутылкой по голове, другого толкаешь и он падает, при этом у ИИ прописана растерянность и противник ошарашен от внезапного нападения.
Как бы все ни чего но раздражает кустарно отрисованная картонная одежда и местами дешевое наполнение локаций)
"Дешевое наполнение локаций" - это ты про что?
PS
Я не срача ради спросил, просто интересно о чём ты.
Наполнение капец какое. Ты о чем вообще?
Шикарная оптимизация чего уж говорить. ID Tech движок себя еще в DOOM'ах зарекомендовал. А начальная сцена 1 в 1 с первым фильмом вообще достойна балла сверху.
I5 1030, rtx2060, 32 ram, начал игру выставив 1366, после вступления переключил на 1920, 50-60fps.
Разумеется с dlls и на минималках, но даже в этом режиме игра выглядит лучше ждалкера
без DLSS лучше картинка конечно
Заслуженно
У кого игра стала вылетать при запуске или чёрный экран, удалите строку is_poolSize "4608" из файла TheGreatCircleConfig.local
Главное не останавливаться на этой игре. Отличные релизы должны быть и в след году!
По мне бы новая Лара Крофт чем это Дер.....о // Андрей Петров
Игра прикольная. Для любителей сигловый приключений. Бейкер местами очень на Форда похож. Дошел пока до Египта. Очень качественно сделано.
чёт даже не видно её у летсплееров
мало ручку позолотили :)
На 4070 Super как играется?
Ты даже на 4060 Ти играется в 60 . Только текстуры надо на средним ставить. С длаа . Без фг. Но в 1080.
2к, DLAA, с генерацией кадров, обсолютно все на ультра 150 к\с +- бывает 130 и 190.... ток игра на любителя
У меня 4060 Ти 16гиговая. Полёт отличный, все настройки на пресете ультра-макс. 4К + длсс(качество). В джунглях было 60-75фпс, в помещении музея 80-100+.
Хз у меня на ноуте 4070 ставлю настройки выше среднего даже не стартует
Удали файл настроек и не ставь "Объём памяти для текстур" на самый максимум. Поставь "Очень впечатляющее" или ниже.
очень спорный продукт получился. аппаратно отрезал возможность запуска на картах без лучей и при этом графон красивый но не сказать что прям некстген. и очень ОЧЕНЬ тупые неписи. стелс и перестрелки из за этого комичны.
п.с. если бы я не знал что это игра 2024 года то я подумал что это ремастер игры 2013
Странно. Тут в комментах на 1030 пытаются играть.
Из не достатком кусачий ценник игры, но конечно можно и торрент.
Это один ее недостаток, согласен 😉
Она ж бесплатная
Как это может иметь такие оценки ? Устаревшая графика, устаревший геймплей, игра просто тупая, анимация с кнутом на уровне первого овервоч, там турбосвин примерно так же
я тоже у становил, дошел до музея и удалил.....
Большинство в неё не сможет поиграть из за неадекватно (специально) завышенных требований видеокарты, так что ПЛЕВАТЬ!!! 🤣🤣🤣😆😆😆👎👎👎💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩 // Алексей Евреинов
ты сам то игру запускал? в игре очень хорошая оптимизация, на 3080 150+ фпс все на ультра в 2К // Дмитрий Никишин
не, там прикол в том, что эта игра запускается только на картах начиная от RTX 2060. То есть даже на GTX 1080 ti она просто не запустится. Это специальное ограничение разрабов // Артур Кузьмин
Это мододелы пофиксят за пару дней, как и в случае с АВ2 в свое время. // Дмитрий Никишин
Ну в любом случаи факт не приятный. Ибо весомого аргумента "зачем так поступать" просто нет // Артур Кузьмин
Ну как же нет, одно дело расставлять освещение вручную, другое дело использовать трассировку. Я не говорю что это прям было необходимо, но и обвинять разрабов и хейтить за это я не вижу смысла.
Кстати сейчас в игре нету трассировки как я понял, и она появится только 9 числа с патчем первого дня, и возможно даже щас можно игру запустить на 1xxx картах. // Дмитрий Никишин
Ща бы хвалить откровенно провальную игру.
Провальный тут только твой комментарий
че куришь ?
я за зож
Провальная в чём? Гений, если что-то высираешь, то хотя бы подкрепляй это, а не перди в лужу.
Ну провальная потому что я в неё не играл, значит она не смогла зацепить меня, а это потерянный клиент, возможно самый объективный и нужный для кампании, поэтому пускай поучаться у Ubisoft или у последнего Dragon Age, как надо делать игры. А то что я вижу это просто ещё один Death Stranding с бесполезной хотьбой и катсценами на 90% игрового времени