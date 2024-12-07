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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 384 оценки

Indiana Jones and The Great Circle стала самой высоко оценённой игрой года в Steam от студий Microsoft

monk70
Новости

Ажиотаж вокруг Indiana Jones and The Great Circle не был таким уж большим, но те, кто ждал её выхода, похоже, наслаждаются ранним доступом. Критики также дали ей солидный рейтинг 86, что, несомненно, заставило больше фанатов ждать её с нетерпением.

Те, кто играет в ранний доступ, похоже, могут сказать много хорошего об игре. Благодаря массе положительных отзывов Indiana Jones стала самой высоко оценённой игрой в Steam от студий Microsoft в этом году.

Следует обратить внимание, что игра в жанре экшен-приключения от MachineGames сейчас находится в раннем доступе. Таким образом, после полного релиза по всему миру она, скорее всего, получит тысячи новых обзоров, и оценка может колебаться. В настоящее время игра имеет 93% положительных оценок в Steam с 970 обзорами (906 положительных).

Один из обзоров:

Всего 5 часов с начала истории, но игра феноменальна. Это почти симулятор погружения в Indiana Jones. В ней ОГРОМНЫЕ обширные уровни с множеством побочных квестов, которые все кажутся непосредственно связанными с основной историей, так что вы чувствуете себя Инди, собирающим воедино тайну.

Одни пользователи осыпают её только похвалами, а некоторые даже утверждают, что это лучшая игра по фильму после Alien: Isolation. Другие игроки определяют её как техническое чудо. Производительность также была высоко оценена, так как игра кажется довольно оптимизированной, хотя были опасения по этому поводу. Она также довольно хорошо работает на консоли Xbox Series S.

Тем не менее, некоторые игроки жаловались на случайные сбои и на то, что DLSS сломан. Впрочем, эти проблемы можно исправить с помощью патча.

61
75
Комментарии: 75
Ваш комментарий
СергейВетер

Оптимизированна классно! Играется по кайфу! Что еще надо?! 🔥

20
BENDJI

Движок Id Tech, на нём все игры всегда летают и картинка довольно приятная. Никаких тебе статтеров и кэширования по 3 часа.

18
СергейВетер BENDJI

Сам не поверил, когда увидел системки изначально, но вчера начав играть, был Очень приятно удивлен! Да и игра как по мне, чистый кайф! Побольше бы таких (сейчас это редкость)!!!

1
xion76

Посмотри видео от DF ( время 11-25). То что у вас летает, прорисовывается за 8-10 метров. Текстуры, тени это ужас.Ей нужно от 10 гб и выше видеопамяти, чтобы кеш текстур поставить на высоко и выше. тогда картинка будет норм. А 8 гигов прорисовка в паре метров )) За то летает!

-5
СергейВетер xion76

Смысл мне смотреть сравнительные видео, если я буду лучше играть) А тот кто хочет докопаться, всегда найдет до чего) Не в обиду! Всем добра)))

7
Unicorling

Пока до музея вчера дошёл на наивысшем + длаа 60 фпс, только в роликах 30 фпс, молодцы, сразу видно не анриал

9
lowkek

Жаль ID свой движок не лицензируют. По сути, всего две студии и работают с ним

8
HellowRainbow

Как оно в целом-то получилось?

0
Unicorling HellowRainbow

Пока играется как дизоноред без магии, как раз первую прошёл )

4
vfa19

А я для киношек в 30 кадров Lossless Scaling подрубаю и смотрю в 74 кадра))

1
Koyaniskaci Unicorling

Не мудрено, ведь Беседка Dishonored и делала. Очевидно они много из него (если не всё) скопировали.

-3
bloomm
4
BLATNOY1

Проорал в этот момент с этого челика

2
АLEX86

Кстати внешка у этого перса с того же актёра по фильму.

0
Темный-Властелин АLEX86

Альфред Молина, актер хороший, еще был осьминогом в челопуке 2

2
cthulhu42

Прикололся что Молину нарисовали из фильма прям.)

0
Kenn1y

Местами персонажи как из пластика, ну и все же странное решение переключать камеру, почему нельзя все было сделать от первого лица ну или наоборот.

3
hamshut

Оценки ладно, хочется продаж отличных доя этой игры!!!)

2
cthulhu42

6к онлайн. Это провал конкретный.( Может попозже чуть побольше будет. Майки молодцы в один день с PoE2 выпускать. Конченые.

0
BENDJI

Давно меня так не увлекал стелс в играх, тут он реально работает, буквально подкрадываешься и начинаешь замес, одному с разбегу бутылкой по голове, другого толкаешь и он падает, при этом у ИИ прописана растерянность и противник ошарашен от внезапного нападения.

1
Goodvini

Как бы все ни чего но раздражает кустарно отрисованная картонная одежда и местами дешевое наполнение локаций)

1
Anton Shvyrkov

"Дешевое наполнение локаций" - это ты про что?

PS
Я не срача ради спросил, просто интересно о чём ты.

2
cthulhu42

Наполнение капец какое. Ты о чем вообще?

0
Slaviandi

Шикарная оптимизация чего уж говорить. ID Tech движок себя еще в DOOM'ах зарекомендовал. А начальная сцена 1 в 1 с первым фильмом вообще достойна балла сверху.

1
Death to the Nazis

I5 1030, rtx2060, 32 ram, начал игру выставив 1366, после вступления переключил на 1920, 50-60fps.

Разумеется с dlls и на минималках, но даже в этом режиме игра выглядит лучше ждалкера

1
olegan34

без DLSS лучше картинка конечно

0
My life is a game

Заслуженно

0
BENDJI

У кого игра стала вылетать при запуске или чёрный экран, удалите строку is_poolSize "4608" из файла TheGreatCircleConfig.local

0
JustA_NiceGuy

Главное не останавливаться на этой игре. Отличные релизы должны быть и в след году!

0
Пользователь ВКонтакте

По мне бы новая Лара Крофт чем это Дер.....о // Андрей Петров

0
cthulhu42

Игра прикольная. Для любителей сигловый приключений. Бейкер местами очень на Форда похож. Дошел пока до Египта. Очень качественно сделано.

0
Дворф

чёт даже не видно её у летсплееров

-1
Magnusss

мало ручку позолотили :)

0
Свароог

На 4070 Super как играется?

-4
Zloimamont

Ты даже на 4060 Ти играется в 60 . Только текстуры надо на средним ставить. С длаа . Без фг. Но в 1080.

1
Demonnn348

2к, DLAA, с генерацией кадров, обсолютно все на ультра 150 к\с +- бывает 130 и 190.... ток игра на любителя

-1
АLEX86 Zloimamont

У меня 4060 Ти 16гиговая. Полёт отличный, все настройки на пресете ультра-макс. 4К + длсс(качество). В джунглях было 60-75фпс, в помещении музея 80-100+.

-1
Arno_Dorrian

Хз у меня на ноуте 4070 ставлю настройки выше среднего даже не стартует

-4
BENDJI

Удали файл настроек и не ставь "Объём памяти для текстур" на самый максимум. Поставь "Очень впечатляющее" или ниже.

0
kypnamob

очень спорный продукт получился. аппаратно отрезал возможность запуска на картах без лучей и при этом графон красивый но не сказать что прям некстген. и очень ОЧЕНЬ тупые неписи. стелс и перестрелки из за этого комичны.

п.с. если бы я не знал что это игра 2024 года то я подумал что это ремастер игры 2013

-5
cthulhu42

Странно. Тут в комментах на 1030 пытаются играть.

0
kotasha

Из не достатком кусачий ценник игры, но конечно можно и торрент.

-6
UralGames83Ru

Это один ее недостаток, согласен 😉

1
Unicorling

Она ж бесплатная

14
1barac9U7ada7

Как это может иметь такие оценки ? Устаревшая графика, устаревший геймплей, игра просто тупая, анимация с кнутом на уровне первого овервоч, там турбосвин примерно так же

-13
Demonnn348

я тоже у становил, дошел до музея и удалил.....

-6
Пользователь ВКонтакте

Большинство в неё не сможет поиграть из за неадекватно (специально) завышенных требований видеокарты, так что ПЛЕВАТЬ!!! 🤣🤣🤣😆😆😆👎👎👎💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩 // Алексей Евреинов

-13
Пользователь ВКонтакте

ты сам то игру запускал? в игре очень хорошая оптимизация, на 3080 150+ фпс все на ультра в 2К // Дмитрий Никишин

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

не, там прикол в том, что эта игра запускается только на картах начиная от RTX 2060. То есть даже на GTX 1080 ti она просто не запустится. Это специальное ограничение разрабов // Артур Кузьмин

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Это мододелы пофиксят за пару дней, как и в случае с АВ2 в свое время. // Дмитрий Никишин

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну в любом случаи факт не приятный. Ибо весомого аргумента "зачем так поступать" просто нет // Артур Кузьмин

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну как же нет, одно дело расставлять освещение вручную, другое дело использовать трассировку. Я не говорю что это прям было необходимо, но и обвинять разрабов и хейтить за это я не вижу смысла.
Кстати сейчас в игре нету трассировки как я понял, и она появится только 9 числа с патчем первого дня, и возможно даже щас можно игру запустить на 1xxx картах. // Дмитрий Никишин

0
Real Slim Shady

Ща бы хвалить откровенно провальную игру.

-43
Slaviandi

Провальный тут только твой комментарий

6
SERGEY-SP

че куришь ?

-2
Real Slim Shady SERGEY-SP

я за зож

-8
hi-hat

Провальная в чём? Гений, если что-то высираешь, то хотя бы подкрепляй это, а не перди в лужу.

5
Real Slim Shady hi-hat

Ну провальная потому что я в неё не играл, значит она не смогла зацепить меня, а это потерянный клиент, возможно самый объективный и нужный для кампании, поэтому пускай поучаться у Ubisoft или у последнего Dragon Age, как надо делать игры. А то что я вижу это просто ещё один Death Stranding с бесполезной хотьбой и катсценами на 90% игрового времени

-14