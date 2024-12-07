Indiana Jones and The Great Circle стала самой высоко оценённой игрой года в Steam от студий Microsoft

Ажиотаж вокруг Indiana Jones and The Great Circle не был таким уж большим, но те, кто ждал её выхода, похоже, наслаждаются ранним доступом. Критики также дали ей солидный рейтинг 86, что, несомненно, заставило больше фанатов ждать её с нетерпением.

Те, кто играет в ранний доступ, похоже, могут сказать много хорошего об игре. Благодаря массе положительных отзывов Indiana Jones стала самой высоко оценённой игрой в Steam от студий Microsoft в этом году.

Следует обратить внимание, что игра в жанре экшен-приключения от MachineGames сейчас находится в раннем доступе. Таким образом, после полного релиза по всему миру она, скорее всего, получит тысячи новых обзоров, и оценка может колебаться. В настоящее время игра имеет 93% положительных оценок в Steam с 970 обзорами (906 положительных).

Один из обзоров:

Всего 5 часов с начала истории, но игра феноменальна. Это почти симулятор погружения в Indiana Jones. В ней ОГРОМНЫЕ обширные уровни с множеством побочных квестов, которые все кажутся непосредственно связанными с основной историей, так что вы чувствуете себя Инди, собирающим воедино тайну.

Одни пользователи осыпают её только похвалами, а некоторые даже утверждают, что это лучшая игра по фильму после Alien: Isolation. Другие игроки определяют её как техническое чудо. Производительность также была высоко оценена, так как игра кажется довольно оптимизированной, хотя были опасения по этому поводу. Она также довольно хорошо работает на консоли Xbox Series S.

Тем не менее, некоторые игроки жаловались на случайные сбои и на то, что DLSS сломан. Впрочем, эти проблемы можно исправить с помощью патча.