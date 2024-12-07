Indiana Jones and the Great Circle уже входит в десятку самых популярных игр в Steam

India Jones and the Great Circle уже вошла в десятку бестселлеров на платформе Steam и занимает там шестое место. То, что игра оказалась на столь высокой позиции в рейтинге продаж, при том что она доступна только для тех, кто купил премиум-издание, является подтверждением силы бренда и ожиданий, связанных с игрой.
Вдобавок к коммерческому успеху игра также заслужила похвалу критиков и простых игроков. Набрав в Steam уже 93% положительных отзывов, India Jones and the Great Circle не только оправдала ожидания специализированных критиков, но и завоевала сердца геймеров. Такое количество положительных отзывов особенно впечатляет, если учесть непостоянство игровых рецензий, в которых игроки не стесняются выражать свое недовольство.
Но что же способствовало такому успеху? Здесь можно указать на ностальгию и привязанность многих к серии фильмов о Индиане Джонсе, которые, несомненно, играют важную роль. Впрочем, нельзя не отметить и высокое качество самой игры. По всей видимости, разработчики уловили суть приключений знаменитого археолога, предложив игрокам захватывающий игровой процесс, сочетающий в себе экшен, исследования и головоломки, достойно сохранив наследие серии.
Для фанатов Индианы Джонса это волнительный момент. Игра доказывает, что при бережном и уважительном отношении к оригинальному материалу можно создать нечто, что найдет отклик как у критиков, так и у простых людей. Остается только следить за тем, как далеко заберется Indiana Jones and the Great Circle по продажам и популярности, и какие новые приключения ждут нас в глубинах этой и других вселенных, по которым так приятно путешествовать в виртуальном мире.
на фоне кала который сейчас выходит очень даже неплохо!
Абсолютная посредственность, а не игра. Не ужасная и не отличная - просто пресная и скучная адвенчура с унылым геймплеем и тонной катсцен, которая выделяется только на фоне всего того гуано, которое производит западный игрострой.
Wolfenstein 2 лучше?
Если про The New Order, то геймплей там шикарный, одна из лучших шутерных механик вообще.
Wolfenstein II: The New Colossus
Угу
такие же помои, к тому же ещё и повесточные
геймплей там не менялся с 1ой части, просто конвейер в который повестки напихали
да уж, чешский ждалкер уступил симулятору фермера и евротраку. вот и думайте
ээ брат я б тебя обнял за такой веселый комент и аву но могу тока плюсануть
10ка за всю историю? // Сергей Зорин
А нафига стим,если у меня пиратка на 4070 летает
Игра шедевр. Единственный недостаток это феминизм. Фемка бесит честно скажу.
калыч без стрельбы // Борис Соколов
ну так в декабре больше никаких игр и не выходило ещё лол
С онлайном в 4к.
Игра возможно и норм, но жанром они ошиблись. Такие игры должны быть от третьего лица, но никак не от первого.
они просто своим мелким мозгом подумали "ыыы а давай от 1го лица сделаем, типа чтоб нас не зacpaли за копирование анчартеда ыыыы и сделаем этим игру ещё хуже ыыыы"
Купил, ждем )))
Мда уж, даже Сталкер первые места смог взять, провал какой то а не игра.
ща набегут фанаты балабола фили и расскажут, как в гейпассе 8 миллиардов людей сыграло в неё
Посмотрел слегка стримы, чот не впечатлило, мож сначала просто и дальше будет интересней ?
Да игра кал соевый, для фанатов самого индианы джонса.
Эта игра ближе к иммерсивам типа Dishonored или Prey, или Deus Ex - в такое только самому играть
И где там соя?
Типо индиана джонс для него уже = соя.
ну да индиана джонс это кинцо для соевых имбицилов.