Indiana Jones and the Great Circle уже входит в десятку самых популярных игр в Steam

India Jones and the Great Circle уже вошла в десятку бестселлеров на платформе Steam и занимает там шестое место. То, что игра оказалась на столь высокой позиции в рейтинге продаж, при том что она доступна только для тех, кто купил премиум-издание, является подтверждением силы бренда и ожиданий, связанных с игрой.

Вдобавок к коммерческому успеху игра также заслужила похвалу критиков и простых игроков. Набрав в Steam уже 93% положительных отзывов, India Jones and the Great Circle не только оправдала ожидания специализированных критиков, но и завоевала сердца геймеров. Такое количество положительных отзывов особенно впечатляет, если учесть непостоянство игровых рецензий, в которых игроки не стесняются выражать свое недовольство.

Но что же способствовало такому успеху? Здесь можно указать на ностальгию и привязанность многих к серии фильмов о Индиане Джонсе, которые, несомненно, играют важную роль. Впрочем, нельзя не отметить и высокое качество самой игры. По всей видимости, разработчики уловили суть приключений знаменитого археолога, предложив игрокам захватывающий игровой процесс, сочетающий в себе экшен, исследования и головоломки, достойно сохранив наследие серии.

Для фанатов Индианы Джонса это волнительный момент. Игра доказывает, что при бережном и уважительном отношении к оригинальному материалу можно создать нечто, что найдет отклик как у критиков, так и у простых людей. Остается только следить за тем, как далеко заберется Indiana Jones and the Great Circle по продажам и популярности, и какие новые приключения ждут нас в глубинах этой и других вселенных, по которым так приятно путешествовать в виртуальном мире.