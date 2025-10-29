Indiana Jones and the Great Circle вышла в магазине GOG

Как стало известно, Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames и компании Microsoft, теперь доступна в магазине GOG, известной своей политикой DRM-free.

В Indiana Jones and the Great Circle Инди предстоит отправиться в кругосветное путешествие по следам таинственного артефакта. Действие игры разворачивается между событиями культовых фильмов "В поисках утраченного ковчега" и "Последний крестовый поход". В этот раз зловещие силы пытаются разгадать тайну Большого Круга, который хранит в себе ключ к невероятной мощи. И только Инди способен помешать им осуществить свои коварные замыслы.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.