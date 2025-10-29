ЧАТ ИГРЫ
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 784 оценки

Indiana Jones and the Great Circle вышла в магазине GOG

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames и компании Microsoft, теперь доступна в магазине GOG, известной своей политикой DRM-free.

В Indiana Jones and the Great Circle Инди предстоит отправиться в кругосветное путешествие по следам таинственного артефакта. Действие игры разворачивается между событиями культовых фильмов "В поисках утраченного ковчега" и "Последний крестовый поход". В этот раз зловещие силы пытаются разгадать тайну Большого Круга, который хранит в себе ключ к невероятной мощи. И только Инди способен помешать им осуществить свои коварные замыслы.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

20
6
Комментарии:  6
Святой Джо

Хз чето. Не хожу последнее время в магазины, в интернете все покупаю

7
Твой сосед стучит

А в интернете что, не существуют магазины? Проснись Джо, хватит спать.

5
Night Driving Avenger

ГОГ теперь тоже Иксбокс?

3
tesla707

Ждем торрент.
Может без вмешательства псевдоумельцев в экзешник игры наконец-то заработает HDR.

1
6363

Неожиданно, очень.

Константин335

Жду продолжения, первая часть была хороша