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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 462 оценки

Indiana Jones: The Great Circle заработает на старых видеокартах AMD благодаря драйверу Mesa

Extor Menoger Extor Menoger

Indiana Jones: The Great Circle требует поддержки трассировки лучей для запуска, что могло бы ограничить доступ для владельцев старых графических процессоров. Однако, благодаря обновлению в открытом драйвере Mesa для Linux, игра сможет заработать даже на некоторых устаревших видеокартах AMD.

В драйвер RADV (реализация Vulkan для AMD в Mesa) было внесено изменение, которое включает эмуляцию трассировки лучей (RADV_PERFTEST=emulate_rt) по умолчанию для GPU архитектур GFX8, GFX9 и GFX10. Как отмечает разработчик Натали Вок (Natalie Vock), пользователи уже запускали игру с этой опцией, и производительность была приемлемой. Включение эмуляции по умолчанию сделает игру доступной для более широкого круга пользователей Linux и SteamOS.

Это изменение затронет такие видеокарты, как Radeon R9 285 (Volcanic Islands), Radeon RX 480 (Polaris), а также модели серий Radeon 500 и Vega (например, RX 570/580). Хотя производительность на этих GPU может быть не идеальной, игра, по крайней мере, будет запускаться.

Данное нововведение станет частью релиза Mesa 25.1, выход которого ожидается ориентировочно 7 мая. Mesa является ключевым компонентом графического стека в Linux, включая SteamOS на Steam Deck.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
MrMaximusX

эх, для карты gtx 1080 поддержку сделали бы ещё... ,а так пока ждать спад цен на 5000-ную придется

5
ramshaoov

1080 на помойку давно пора)) она еще попердывает получается в каких то тайтлах. не сдается) ну кроме индианы

-25
BloomingVysor ramshaoov

Тебе тоже, хотя судя по твоей манере общения ты и так там живешь)

15
MrMaximusX ramshaoov

тяжелый случай у пациента...

6
Grognac

будет 100 % работать и gtx 1080)))она поддерживает этот тип вулкана...сделают фикс умельцы и будешь играть уже скоро на gtx 1080

0
darkboteuh

интересно что с фпс будет?

2
Нейтан Дрейк
4
SoRaS3

Норм.

2
алексей8888

Муторная игра ,куча ненужных механик ,реальное утомительное прохождение ,наиграл часа четыре !

2
BloomingVysor

Ну я рад что обладатели карт прошлых поколений смогут играть в такие игры)

1
X_O_MAX_O_X

В такие? Это какие? Такую игру можно посмотреть на Ютубе, ничего не потеряешь.

3
Fatcannabis

Такой шлак никому не нужен и за бесплатно

0
loura2023

Does the game work on gtx 1660super?

0