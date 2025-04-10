Indiana Jones: The Great Circle заработает на старых видеокартах AMD благодаря драйверу Mesa

Indiana Jones: The Great Circle требует поддержки трассировки лучей для запуска, что могло бы ограничить доступ для владельцев старых графических процессоров. Однако, благодаря обновлению в открытом драйвере Mesa для Linux, игра сможет заработать даже на некоторых устаревших видеокартах AMD.

В драйвер RADV (реализация Vulkan для AMD в Mesa) было внесено изменение, которое включает эмуляцию трассировки лучей (RADV_PERFTEST=emulate_rt) по умолчанию для GPU архитектур GFX8, GFX9 и GFX10. Как отмечает разработчик Натали Вок (Natalie Vock), пользователи уже запускали игру с этой опцией, и производительность была приемлемой. Включение эмуляции по умолчанию сделает игру доступной для более широкого круга пользователей Linux и SteamOS.

Это изменение затронет такие видеокарты, как Radeon R9 285 (Volcanic Islands), Radeon RX 480 (Polaris), а также модели серий Radeon 500 и Vega (например, RX 570/580). Хотя производительность на этих GPU может быть не идеальной, игра, по крайней мере, будет запускаться.

Данное нововведение станет частью релиза Mesa 25.1, выход которого ожидается ориентировочно 7 мая. Mesa является ключевым компонентом графического стека в Linux, включая SteamOS на Steam Deck.