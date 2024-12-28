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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8 972 оценки

Инсайдер: Disney очень довольна результатами Indiana Jones and the Great Circle

Gruz_
Новости

Как сообщил журналист Джез Корден в последнем выпуске подкаста The Xbox Two, компания Disney в восторге от Indiana Jones and the Great Circle, новой игры от студии MachineGames. Причем настолько, что у игры может появиться продолжение. Корден пояснил: «Мне сообщил хороший источник, что они еще не закончили работу над Индианой Джонсом и что Disney в восторге от того, какой получилась игра». К сожалению, других подробностей на этот счет нет, так что воспринимайте эту информацию как слух.

Итак, можно ли считать Indiana Jones and the Great Circle успешной? Пока сложно утверждать, если учесть, что в Steam у игры хорошие, но не выдающиеся показатели. В Steam, например, максимальное количество игроков составило 12 138 человек. При этом у нее было 91 % положительных отзывов из 4 646 полученных. То есть оценка игроков была очень высокой. Впрочем, суточные пиковые показатели все еще колеблются в районе 5 000 игроков - еще одна цифра, которую не стоит недооценивать.

Не стоит забывать и о том, что многие играют при помощи Game Pass, а значит, судить о результатах игры только по количеству продаж было бы неправильно. К тому же не за горами выход игры на PlayStation 5, что может еще больше повысить показатели. Ну и, наконец, самое главное - если слова о том, что Disney осталась довольна, то в результатах можно не сомневаться.

8
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Max Rolens

Видимо Xbox Game pass все таки "гарантия успеха"

2
K0t Felix

Для меня игра скучновата, не обессудьте

1
jax baron

да не - всё норм, я вообще бы сказал - дно дном.

-9
K0t Felix jax baron

На любителя игра

0
Unicorling

Одна из немногих игр этого года которую прошёл с удовольствием

1
Imnogamer

Дисней этот ещё там квакает. Спросить забыли, чем они там нынче довольны, гуси.

0
JustA_NiceGuy

Права на франшизу у них)

0
Bartalbi Bond JustA_NiceGuy

А права на серию Индиана Джонс у кого? А то Информатор в новости не сказал! =((

0
smallhell

Наверно, если допустить некоторую вольность в логике, эта игра должна была хорошо продвинуть подписку на Gamepass. Тип, игра хорошая, но за фуллпрайс брать всеж не охота, а вот по подписке пройти разок (а больше и не надо) - самое то.

0
TRADS80

Реально шедевр.

0
jax baron

лучше бы провалилась - этоа высрань

-11
R01Adil

Если не нравится такой жанр , то пройти мимо

3
PertinaciousVerin

почему высрань? ты в каком младшем классе учишься?

1
jax baron R01Adil

да все же орали игра года - вот и поиграл - как поиграл так меня аж от игр вышибло.

-7
TRADS80

Встал и вышел.

0