Инсайдер: Disney очень довольна результатами Indiana Jones and the Great Circle

Как сообщил журналист Джез Корден в последнем выпуске подкаста The Xbox Two, компания Disney в восторге от Indiana Jones and the Great Circle, новой игры от студии MachineGames. Причем настолько, что у игры может появиться продолжение. Корден пояснил: «Мне сообщил хороший источник, что они еще не закончили работу над Индианой Джонсом и что Disney в восторге от того, какой получилась игра». К сожалению, других подробностей на этот счет нет, так что воспринимайте эту информацию как слух.

Итак, можно ли считать Indiana Jones and the Great Circle успешной? Пока сложно утверждать, если учесть, что в Steam у игры хорошие, но не выдающиеся показатели. В Steam, например, максимальное количество игроков составило 12 138 человек. При этом у нее было 91 % положительных отзывов из 4 646 полученных. То есть оценка игроков была очень высокой. Впрочем, суточные пиковые показатели все еще колеблются в районе 5 000 игроков - еще одна цифра, которую не стоит недооценивать.

Не стоит забывать и о том, что многие играют при помощи Game Pass, а значит, судить о результатах игры только по количеству продаж было бы неправильно. К тому же не за горами выход игры на PlayStation 5, что может еще больше повысить показатели. Ну и, наконец, самое главное - если слова о том, что Disney осталась довольна, то в результатах можно не сомневаться.