Инсайдер: Disney очень довольна результатами Indiana Jones and the Great Circle

Как сообщил журналист Джез Корден в последнем выпуске подкаста The Xbox Two, компания Disney в восторге от Indiana Jones and the Great Circle, новой игры от студии MachineGames. Причем настолько, что у игры может появиться продолжение. Корден пояснил: «Мне сообщил хороший источник, что они еще не закончили работу над Индианой Джонсом и что Disney в восторге от того, какой получилась игра». К сожалению, других подробностей на этот счет нет, так что воспринимайте эту информацию как слух.
Итак, можно ли считать Indiana Jones and the Great Circle успешной? Пока сложно утверждать, если учесть, что в Steam у игры хорошие, но не выдающиеся показатели. В Steam, например, максимальное количество игроков составило 12 138 человек. При этом у нее было 91 % положительных отзывов из 4 646 полученных. То есть оценка игроков была очень высокой. Впрочем, суточные пиковые показатели все еще колеблются в районе 5 000 игроков - еще одна цифра, которую не стоит недооценивать.
Не стоит забывать и о том, что многие играют при помощи Game Pass, а значит, судить о результатах игры только по количеству продаж было бы неправильно. К тому же не за горами выход игры на PlayStation 5, что может еще больше повысить показатели. Ну и, наконец, самое главное - если слова о том, что Disney осталась довольна, то в результатах можно не сомневаться.
Видимо Xbox Game pass все таки "гарантия успеха"
Для меня игра скучновата, не обессудьте
да не - всё норм, я вообще бы сказал - дно дном.
На любителя игра
Одна из немногих игр этого года которую прошёл с удовольствием
Дисней этот ещё там квакает. Спросить забыли, чем они там нынче довольны, гуси.
Права на франшизу у них)
А права на серию Индиана Джонс у кого? А то Информатор в новости не сказал! =((
Наверно, если допустить некоторую вольность в логике, эта игра должна была хорошо продвинуть подписку на Gamepass. Тип, игра хорошая, но за фуллпрайс брать всеж не охота, а вот по подписке пройти разок (а больше и не надо) - самое то.
Реально шедевр.
лучше бы провалилась - этоа высрань
Если не нравится такой жанр , то пройти мимо
почему высрань? ты в каком младшем классе учишься?
да все же орали игра года - вот и поиграл - как поиграл так меня аж от игр вышибло.
Встал и вышел.