Инсайдеры: в разработке находятся новые игры по Indiana Jones

Киноинсайдер Даниэль Рихтман сообщил о том, что по его информации в разработке находятся новые игры по франшизе Indiana Jones. Журналист Джез Корден из Windows Central подтвердил эту информацию.

Рихтман не сообщил подробностей о том, что именно это за игры, а так же то, кто именно их делает - MachineGames или другие студии.

Indiana Jones and the Great Circle вышла на PC и Xbox Series X/S 9 декабря текущего года. Игра получила высокие оценки критиков и игроков.