Инсайдеры: в разработке находятся новые игры по Indiana Jones

Киноинсайдер Даниэль Рихтман сообщил о том, что по его информации в разработке находятся новые игры по франшизе Indiana Jones. Журналист Джез Корден из Windows Central подтвердил эту информацию.
Рихтман не сообщил подробностей о том, что именно это за игры, а так же то, кто именно их делает - MachineGames или другие студии.
Indiana Jones and the Great Circle вышла на PC и Xbox Series X/S 9 декабря текущего года. Игра получила высокие оценки критиков и игроков.
Как говорит наш шеф. Куй железо не отходя от кассы.
вы всё врёте!! на PG же написали, что игра провалилась!!
Решили и эту франшизу подоить побыстрее пока совсем не протухла)). Очередное соевое кинцо склепают может на волне хайпа хомячки и... схомячат!))
Решили все фильмы с ним перебрать?! ) Не, ну в целом тогда неплохо!
Буду ждать. Надеюсь новая часть не хуже будет, а в чем то и лучше
Честно не плохая игра, однако шутерная составляющая слабовата, а самое печальное что нет режима от 3 лица, в определенных условиях когда Инди показывают от 3 лица игра становится крайне атмосферной, графика оч хорошая.
Ну конечно зумерам не понравилась там ведь все должно быть как в фортинати, фиолетовые взрывы, стрельба и куча персов с клоунскими прическами и есстественно вид от третьего лица что бы они персов в гейские стринги одели.
Там всё слабовато, кроме разве что графики. Почему вообще это называют игрой? Люди напрочь забыли что то такое игра по сути и называют "симулятор хотьбы" игрой! Псевдоинтерактивное кино, симулятор хотьбы, казуал квест, кликер, но не игра. В ней даже головоломки невозможно запороть! Боёвкой можно вообще не пользоваться, ИИ настолько туп что большинство врагов можно просто пробежать!
НаНакакой это, 1 еле пережил .
Не дай бог.