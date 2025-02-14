Intro-Voice и SynthVoiceRU работают над нейроозвучкой для Indiana Jones and the Great Circle

Как стало известно, группа Intro-Voice сообщила о том, что совместно с SynthVoiceRU работает над созданием нейроозвучки для Indiana Jones and the Great Circle.

Студия продемонстрировала геймплей из игры с бета-версией нейроозвучки. По словам Intro-Voice, данный вариант не отражает финальное качество и в дальнейшем еще планируются дополнительные правки.

Дата выхода нейроозвучки на данный момент неизвестна.