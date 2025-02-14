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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 319 оценок

Intro-Voice и SynthVoiceRU работают над нейроозвучкой для Indiana Jones and the Great Circle

AceTheKing
Новости

Как стало известно, группа Intro-Voice сообщила о том, что совместно с SynthVoiceRU работает над созданием нейроозвучки для Indiana Jones and the Great Circle.

Студия продемонстрировала геймплей из игры с бета-версией нейроозвучки. По словам Intro-Voice, данный вариант не отражает финальное качество и в дальнейшем еще планируются дополнительные правки.

Дата выхода нейроозвучки на данный момент неизвестна.

81
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
askazanov

Прикольно.

11
DarikDriver

Я очень жду, прервал игру, озвучка супер

9
OneTweak

Выпустили на сталкер 2 и забили

2
Koyaniskaci

Отличная новость!

2
BleederHunt

Жду таких же приколов =)

https://dtf.ru/u/494450-vino/3500716-neirosetevaya-russkaya-ozvuchka-kingdom-come-2-vnezapno-perevela-sobaku

1
Guvi

На месте синтвойса я бы даже оставил этот баг, потому что он ржачный

1
Gamer_P

Надо было всё делать наложеным голосом Гаврилова аля 90е на касете )) было бы интересней, так как нейроозвучку качественно сложно отработать, а так это бы скрыло касяки и добавило аутентичности.

1
StingyUzoma

а здесь есть или можно в поезда садиться и ехать

1
Аналиус

УРА! я ждал я тут ОРАЛ КРИЧАЛ что нужно озвучка и меня услышали !

1
V_Dreamvoice

ахахах

0
JackReacher

Кто в это будет играть с такой озвучкой, которая рушит всю атмосферу просто в ноль?

0
u3uuuu

Прикольно конечно, но оригинал тут лучше, чем такая нейронка, Трой Бейкер выложился по полной.

0
vfa19

Не надо, игру прошел и забыл, возвращаться желания ноль. Лучше делать озвучки к тем игровым проектам у которых реиграбельность присутствует.

0
vfa19

Я вот mass effect 2 не могу пройти, потому что не переношу язык англосаксов, уже какой раз пытаюсь, все время блевать тянет... А вот первую часть до дыр за тер.

0
Shimon Mood

Идея хорошая а вот реализация подкачала

0
XOJIODHbIU

Троя Булочника не переплюнуть

0
PigiSigi

ох и убожество.

0
Scorpion_GamePlay

Не, уже пройдена и желания перепроходить нет.

-1
Baikal_Irkutsk

Зачем вы ютуб используете, он нифига не работает!!!

-4
JIoMTuK

кто хоть немного извилинами шевелит, у тех работает

3
Саша Лайк

Я тоже думал,что не работает.А потом бац и сделал.

3
u3uuuu

Вылези из бункера, есть масса программ которые позволяют работать ютубу стабильно, сам лично пользуюсь расширением для яндекс браузера, называется "Ютуб на максималках" 200р в месяц отдаю и ютуб летает... Васян

-4
u3uuuu Саша Лайк

Сам этой прогой пользуюсь, ток бесплатная версия хреново грузит ютуб, плачу 200р в месяц на премиуме, и ютубчик летает

-4
JEKABRAZZ u3uuuu

Есть способ вообще не плотить и чтоб Youtube летал.

0