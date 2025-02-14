Intro-Voice и SynthVoiceRU работают над нейроозвучкой для Indiana Jones and the Great Circle

Как стало известно, группа Intro-Voice сообщила о том, что совместно с SynthVoiceRU работает над созданием нейроозвучки для Indiana Jones and the Great Circle.
Студия продемонстрировала геймплей из игры с бета-версией нейроозвучки. По словам Intro-Voice, данный вариант не отражает финальное качество и в дальнейшем еще планируются дополнительные правки.
Дата выхода нейроозвучки на данный момент неизвестна.
Прикольно.
Я очень жду, прервал игру, озвучка супер
Выпустили на сталкер 2 и забили
Отличная новость!
Жду таких же приколов =)
https://dtf.ru/u/494450-vino/3500716-neirosetevaya-russkaya-ozvuchka-kingdom-come-2-vnezapno-perevela-sobaku
На месте синтвойса я бы даже оставил этот баг, потому что он ржачный
Надо было всё делать наложеным голосом Гаврилова аля 90е на касете )) было бы интересней, так как нейроозвучку качественно сложно отработать, а так это бы скрыло касяки и добавило аутентичности.
а здесь есть или можно в поезда садиться и ехать
УРА! я ждал я тут ОРАЛ КРИЧАЛ что нужно озвучка и меня услышали !
ахахах
Кто в это будет играть с такой озвучкой, которая рушит всю атмосферу просто в ноль?
Прикольно конечно, но оригинал тут лучше, чем такая нейронка, Трой Бейкер выложился по полной.
Не надо, игру прошел и забыл, возвращаться желания ноль. Лучше делать озвучки к тем игровым проектам у которых реиграбельность присутствует.
Я вот mass effect 2 не могу пройти, потому что не переношу язык англосаксов, уже какой раз пытаюсь, все время блевать тянет... А вот первую часть до дыр за тер.
Идея хорошая а вот реализация подкачала
Троя Булочника не переплюнуть
ох и убожество.
Не, уже пройдена и желания перепроходить нет.
Зачем вы ютуб используете, он нифига не работает!!!
кто хоть немного извилинами шевелит, у тех работает
Я тоже думал,что не работает.А потом бац и сделал.
Вылези из бункера, есть масса программ которые позволяют работать ютубу стабильно, сам лично пользуюсь расширением для яндекс браузера, называется "Ютуб на максималках" 200р в месяц отдаю и ютуб летает... Васян
Сам этой прогой пользуюсь, ток бесплатная версия хреново грузит ютуб, плачу 200р в месяц на премиуме, и ютубчик летает
Есть способ вообще не плотить и чтоб Youtube летал.