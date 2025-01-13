Исполнитель роли злодея в Indiana Jones and the Great Circle счастлив, что игроки возненавидели его персонажа

В игре Indiana Jones and the Great Circle археолог сталкивается с новым врагом — нацистом по имени Восс. Этот злодей идеально вписывается в каноны серии, вызвав у фанатов настоящее отвращение. Однако сам актёр, сыгравший Восса, рад такому приёму.

Мариос Гаврилис, воплотивший персонажа, заявил: «Назовите меня мазохистом, но ничего не радует меня больше, чем ваша ненависть ко мне на протяжении всей игры. Если вы хотите выбить из меня всё дерьмо, значит, я сделал свою работу. С любовью, Восс».

Гаврилис также поделился закулисными деталями создания персонажа. Съёмки включали полное сканирование тела и запись движений. «Версия Восса в игре невероятно похожа на меня, что удивительно, учитывая его жуткий облик», — отметил актёр.

Гаврилис подчеркнул, что термин «актер озвучивания» вводит в заблуждение, поскольку на съёмках использовались технологии захвата движения (MoCap). «Мы снимались как в кино: с камерами, каскадёрами и полноценной актёрской игрой. Это не просто озвучка — это настоящее мастерство».

Disney, судя по всему, довольна Indiana Jones and the Great Circle, и Восс, без сомнения, стал одним из самых ярких злодеев франшизы.