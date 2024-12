Коллекционное издание Indiana Jones And The Great Circle доступно для предварительного заказа на Amazon

Три различных издания Indiana Jones and the Great Circle доступны для предварительного заказа для Xbox Series X и ПК.

Официально наступил декабрь, а это значит, что до выхода Indiana Jones and the Great Circle на Xbox Series X|S и ПК остались считанные дни. Стандартное издание долгожданного приключенческого боевика от MachineGames выйдет 9 декабря, но Premium и Collector's Edition выйдут в эту пятницу, 6 декабря. И после нескольких месяцев, которые были доступны только в Walmart, Collector's Edition наконец-то доступно для предварительного заказа на Amazon.

Indiana Jones and the Great Circle Collector's Edition

11-дюймовый глобус The Great Circle с магнитным самолетиком и потайным отделением

Огромная витрина Steelbook

Новый журнал приключений

Копия реликвии All maker с цифровым кодом

Содержимое Digital Premium Edition: Дополнение The Order of Giants Story, Костюм Temple of Doom, Цифровая художественная книга, Ранний доступ с 6 декабря, Бонус за предварительный заказ: набор The Last Crusade Pack

Indiana Jones and the Great Circle preorder bonuses

Сделав предварительный заказ Indiana Jones and the Great Circle, вы получите в качестве бонуса дополнение "The Last Crusade Pack", в которое входит костюм для путешествий и внутриигровая косметика для Инди "Хлыст укротителя львов".

Indiana Jones and the Great Circle Physical Edition

Стандартное физическое издание Indiana Jones and the Great Circle включает базовую игру для Xbox Series X и бонус за предзаказ The Last Crusade Pack.

Indiana Jones and the Great Circle Premium Edition

Премиум-издание доступно в физическом и цифровом форматах. Физическое издание будет работать только на Xbox Series X, а цифровая версия совместима с Series S, ПК и недавно выпущенной All-Digital Series X. Вместе с бонусом за предварительный заказ, вот что вы получаете с Премиум-изданием:

Дополнение Order of Giants Story

Костюм Temple of Doom

Цифровая художественная книга

Ранний доступ с 6 декабря

Order of Giants - это пост-релизное дополнение без даты выпуска, но костюм Temple of Doom можно носить с самого начала.