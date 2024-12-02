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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 272 оценки

Коллекционное издание Indiana Jones And The Great Circle доступно для предварительного заказа на Amazon

Serious Ash

Три различных издания Indiana Jones and the Great Circle доступны для предварительного заказа для Xbox Series X и ПК.

Официально наступил декабрь, а это значит, что до выхода Indiana Jones and the Great Circle на Xbox Series X|S и ПК остались считанные дни. Стандартное издание долгожданного приключенческого боевика от MachineGames выйдет 9 декабря, но Premium и Collector's Edition выйдут в эту пятницу, 6 декабря. И после нескольких месяцев, которые были доступны только в Walmart, Collector's Edition наконец-то доступно для предварительного заказа на Amazon.

Indiana Jones and the Great Circle Collector's Edition

  • 11-дюймовый глобус The Great Circle с магнитным самолетиком и потайным отделением
  • Огромная витрина Steelbook
  • Новый журнал приключений
  • Копия реликвии All maker с цифровым кодом
  • Содержимое Digital Premium Edition: Дополнение The Order of Giants Story, Костюм Temple of Doom, Цифровая художественная книга, Ранний доступ с 6 декабря, Бонус за предварительный заказ: набор The Last Crusade Pack

Indiana Jones and the Great Circle preorder bonuses

Сделав предварительный заказ Indiana Jones and the Great Circle, вы получите в качестве бонуса дополнение "The Last Crusade Pack", в которое входит костюм для путешествий и внутриигровая косметика для Инди "Хлыст укротителя львов".

Indiana Jones and the Great Circle Physical Edition

Стандартное физическое издание Indiana Jones and the Great Circle включает базовую игру для Xbox Series X и бонус за предзаказ The Last Crusade Pack.

Indiana Jones and the Great Circle Premium Edition

Премиум-издание доступно в физическом и цифровом форматах. Физическое издание будет работать только на Xbox Series X, а цифровая версия совместима с Series S, ПК и недавно выпущенной All-Digital Series X. Вместе с бонусом за предварительный заказ, вот что вы получаете с Премиум-изданием:

  • Дополнение Order of Giants Story
  • Костюм Temple of Doom
  • Цифровая художественная книга
  • Ранний доступ с 6 декабря

Order of Giants - это пост-релизное дополнение без даты выпуска, но костюм Temple of Doom можно носить с самого начала.

27
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
askazanov

Хоть тут положат физическую копию, а не набор цифр и букв на бумажке !)))

4
Kenn1y

Ну на консолях в большинстве случаев всегда физическая копия была.
Если у Premium обложка, как на скринах выше, то это жестко, придётся потом брать ещё и обычное издание.

3
HE_ZLITE_MENYA

А системные требования так и не обновляют

2
jax baron

во во - да небось 4090 в минемалках

0
Фризостат jax baron

Минимальные системные требования

ОС: Windows 10.

Процессор: Intel Core i7 @ 3.3GHz or better, AMD Ryzen 5 @ 3.1Ghz or better.

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB, AMD Radeon RX 6600 8 GB.

Дополнительно: SSD required.

0
jax baron Фризостат

ну да суть как раз 4090 минималка, так как 2060 так ещё и супер жирно

0
Rimasted

В смысле нет кнута? Ну и нафиг такое издание нужно?

2
Фермер Ди

Ни кнута, ни шляпы(

1
Rimasted Фермер Ди

Во во, одно разочарование (

0
Trezvopoy

Превью смахивает на ремейк первой Мафии

0
Пользователь ВКонтакте

нет,нет это игра? // Влад Рейх

0