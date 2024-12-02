Коллекционное издание Indiana Jones And The Great Circle доступно для предварительного заказа на Amazon

Три различных издания Indiana Jones and the Great Circle доступны для предварительного заказа для Xbox Series X и ПК.
Официально наступил декабрь, а это значит, что до выхода Indiana Jones and the Great Circle на Xbox Series X|S и ПК остались считанные дни. Стандартное издание долгожданного приключенческого боевика от MachineGames выйдет 9 декабря, но Premium и Collector's Edition выйдут в эту пятницу, 6 декабря. И после нескольких месяцев, которые были доступны только в Walmart, Collector's Edition наконец-то доступно для предварительного заказа на Amazon.
Indiana Jones and the Great Circle Collector's Edition
- 11-дюймовый глобус The Great Circle с магнитным самолетиком и потайным отделением
- Огромная витрина Steelbook
- Новый журнал приключений
- Копия реликвии All maker с цифровым кодом
- Содержимое Digital Premium Edition: Дополнение The Order of Giants Story, Костюм Temple of Doom, Цифровая художественная книга, Ранний доступ с 6 декабря, Бонус за предварительный заказ: набор The Last Crusade Pack
Indiana Jones and the Great Circle preorder bonuses
Сделав предварительный заказ Indiana Jones and the Great Circle, вы получите в качестве бонуса дополнение "The Last Crusade Pack", в которое входит костюм для путешествий и внутриигровая косметика для Инди "Хлыст укротителя львов".
Indiana Jones and the Great Circle Physical Edition
Стандартное физическое издание Indiana Jones and the Great Circle включает базовую игру для Xbox Series X и бонус за предзаказ The Last Crusade Pack.
Indiana Jones and the Great Circle Premium Edition
Премиум-издание доступно в физическом и цифровом форматах. Физическое издание будет работать только на Xbox Series X, а цифровая версия совместима с Series S, ПК и недавно выпущенной All-Digital Series X. Вместе с бонусом за предварительный заказ, вот что вы получаете с Премиум-изданием:
- Дополнение Order of Giants Story
- Костюм Temple of Doom
- Цифровая художественная книга
- Ранний доступ с 6 декабря
Order of Giants - это пост-релизное дополнение без даты выпуска, но костюм Temple of Doom можно носить с самого начала.
Хоть тут положат физическую копию, а не набор цифр и букв на бумажке !)))
Ну на консолях в большинстве случаев всегда физическая копия была.
Если у Premium обложка, как на скринах выше, то это жестко, придётся потом брать ещё и обычное издание.
А системные требования так и не обновляют
во во - да небось 4090 в минемалках
Минимальные системные требования
ОС: Windows 10.
Процессор: Intel Core i7 @ 3.3GHz or better, AMD Ryzen 5 @ 3.1Ghz or better.
Оперативная память: 16 GB ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB, AMD Radeon RX 6600 8 GB.
Дополнительно: SSD required.
ну да суть как раз 4090 минималка, так как 2060 так ещё и супер жирно
В смысле нет кнута? Ну и нафиг такое издание нужно?
Ни кнута, ни шляпы(
Во во, одно разочарование (
Превью смахивает на ремейк первой Мафии
нет,нет это игра? // Влад Рейх