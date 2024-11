Креативный директор Indiana Jones and the Great Circle рассказал о сотрудничестве MachineGames и Lucasfilm

История археолога-авантюриста нашла свое продолжение в новой игре Indiana Jones and the Great Circle, которую разработала студия MachineGames, ответственная за Wolfenstein 2: The New Colossus. Это оригинальная история, события которой разворачиваются через год после фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега " (Raiders of the Lost Ark), хотя и не является прямым сиквелом.

Как уже говорилось ранее, креативная идея проекта принадлежит Тодду Говарду, создателю таких игр, как The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 4 и Starfield, однако о том, как проходило сотрудничество между Bethesda и Lucasfilm Games, рассказал креативный директор игры Аксель Торвениус.

По словам Торвениуса, именно Тодд Говард лично связался с Lucasfilm, чтобы обсудить возможность разработки проекта. После того как компания взяла на себя разработку, они расширили сюжетную идею и превратили ее в ту игру, ради которой все и затевалось.

У нас было много свободы, - признался разработчик. Мы сделали игру, какую хотели, но на протяжении всего процесса мы очень тесно сотрудничали с Lucasfilm Games, и это было здорово. Они располагают бесценными сведениями о персонаже и интеллектуальной собственности.

По заверениям Торвениуса, все подразделения проводили еженедельные встречи, так что коммуникация с Lucasfilm была непрерывной и живой:

Они нам очень помогли, и даже посоветовали кое-что изменить, когда это было не совсем в духе Индианы Джонса. Они дали нам доступ к архивам, и мы смогли увидеть даже те концепт-арты, которые, возможно, раньше никто не видел.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря (6 декабря в раннем доступе) для Xbox Series X/S, Game Pass и PC. Версия для PS5 выйдет весной 2025 года.