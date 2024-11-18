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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 254 оценки

Креативный директор Indiana Jones and the Great Circle рассказал о сотрудничестве MachineGames и Lucasfilm

Gruz_
Новости

История археолога-авантюриста нашла свое продолжение в новой игре Indiana Jones and the Great Circle, которую разработала студия MachineGames, ответственная за Wolfenstein 2: The New Colossus. Это оригинальная история, события которой разворачиваются через год после фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега " (Raiders of the Lost Ark), хотя и не является прямым сиквелом.

Indiana Jones and the Great Circle не является прямым продолжением фильма "В поисках утраченного ковчега"

Как уже говорилось ранее, креативная идея проекта принадлежит Тодду Говарду, создателю таких игр, как The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 4 и Starfield, однако о том, как проходило сотрудничество между Bethesda и Lucasfilm Games, рассказал креативный директор игры Аксель Торвениус.

По словам Торвениуса, именно Тодд Говард лично связался с Lucasfilm, чтобы обсудить возможность разработки проекта. После того как компания взяла на себя разработку, они расширили сюжетную идею и превратили ее в ту игру, ради которой все и затевалось.

У нас было много свободы, - признался разработчик. Мы сделали игру, какую хотели, но на протяжении всего процесса мы очень тесно сотрудничали с Lucasfilm Games, и это было здорово. Они располагают бесценными сведениями о персонаже и интеллектуальной собственности.

По заверениям Торвениуса, все подразделения проводили еженедельные встречи, так что коммуникация с Lucasfilm была непрерывной и живой:

Они нам очень помогли, и даже посоветовали кое-что изменить, когда это было не совсем в духе Индианы Джонса. Они дали нам доступ к архивам, и мы смогли увидеть даже те концепт-арты, которые, возможно, раньше никто не видел.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря (6 декабря в раннем доступе) для Xbox Series X/S, Game Pass и PC. Версия для PS5 выйдет весной 2025 года.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
User_200

Это плохо что не добавили вид от 3 лица.

1
Фризостат

Если игра заточена под 1 лицо, то почему бы и нет. Обязательно заценю

0
User_200 Фризостат

Конечно можно пройти и от первого лица, но все же хотелось бы иметь возможность выбирать как фоллауте или жта

0
ЮрийSport

Люблю фильмы про Инди и игру хочу, правда от 3-его лица приключение было бы интереснее, имхо конечно.

0
211186

Я думаю, что игра будет посредственная на самом деле. Оценки будут как у Alone in the dark 2024 я думаю. Ждали много, а получилась так себе игра

-5
Left Behind.PG

твоё мнение ОВНО

1