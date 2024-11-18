Креативный директор Indiana Jones and the Great Circle рассказал о сотрудничестве MachineGames и Lucasfilm

История археолога-авантюриста нашла свое продолжение в новой игре Indiana Jones and the Great Circle, которую разработала студия MachineGames, ответственная за Wolfenstein 2: The New Colossus. Это оригинальная история, события которой разворачиваются через год после фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега " (Raiders of the Lost Ark), хотя и не является прямым сиквелом.
Как уже говорилось ранее, креативная идея проекта принадлежит Тодду Говарду, создателю таких игр, как The Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 4 и Starfield, однако о том, как проходило сотрудничество между Bethesda и Lucasfilm Games, рассказал креативный директор игры Аксель Торвениус.
По словам Торвениуса, именно Тодд Говард лично связался с Lucasfilm, чтобы обсудить возможность разработки проекта. После того как компания взяла на себя разработку, они расширили сюжетную идею и превратили ее в ту игру, ради которой все и затевалось.
У нас было много свободы, - признался разработчик. Мы сделали игру, какую хотели, но на протяжении всего процесса мы очень тесно сотрудничали с Lucasfilm Games, и это было здорово. Они располагают бесценными сведениями о персонаже и интеллектуальной собственности.
По заверениям Торвениуса, все подразделения проводили еженедельные встречи, так что коммуникация с Lucasfilm была непрерывной и живой:
Они нам очень помогли, и даже посоветовали кое-что изменить, когда это было не совсем в духе Индианы Джонса. Они дали нам доступ к архивам, и мы смогли увидеть даже те концепт-арты, которые, возможно, раньше никто не видел.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря (6 декабря в раннем доступе) для Xbox Series X/S, Game Pass и PC. Версия для PS5 выйдет весной 2025 года.
Это плохо что не добавили вид от 3 лица.
Если игра заточена под 1 лицо, то почему бы и нет. Обязательно заценю
Конечно можно пройти и от первого лица, но все же хотелось бы иметь возможность выбирать как фоллауте или жта
Люблю фильмы про Инди и игру хочу, правда от 3-его лица приключение было бы интереснее, имхо конечно.
Я думаю, что игра будет посредственная на самом деле. Оценки будут как у Alone in the dark 2024 я думаю. Ждали много, а получилась так себе игра
твоё мнение ОВНО