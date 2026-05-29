Креативный директор MachineGames рассказал о компромиссах при переносе Indiana Jones на Switch 2

Релиз приключенческого экшена от первого лица Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames на консоли Nintendo Switch 2 состоялся 12 мая 2026 года. В новом интервью изданию Nintendo Life креативный директор Аксель Торвениус подробно описал процесс портирования проекта. Главной задачей разработчиков было создание качественной и максимально точной версии для этой гибридной консоли.

Торвениус сделал особый акцент на мобильности новой приставки от Nintendo. Возможность проходить масштабное приключение в любом месте считается ключевым плюсом. Разработчики рассчитывают, что такой формат привлечет к знаменитой франшизе об археологе совершенно новую и более широкую аудиторию.

Специально для Switch 2 авторы внедрили управление с помощью гироскопа. Его используют для осмотра локаций, прицеливания и взаимодействия с окружением. Вкупе с поддержкой мыши это должно давать уникальные тактильные ощущения, хотя первые игроки жалуются на ограниченность и редкие сбои датчиков движения.

Ради сохранения качества графики и всего контента разработчики ограничили частоту кадров до 30 FPS. Торвениус назвал это самой большой уступкой в процессе оптимизации. Он отметил, что пока Xbox Series S выдает полноценные 60 FPS, версия для консоли Nintendo создавалась строго с прицелом на стабильные 30 кадров.

В док-станции игра работает в 1080p, а в портативном режиме — в 720p с использованием динамического DLSS. Для оптимизации разработчикам пришлось слегка уменьшить число NPC в одной из зон. Технические эксперты все же отмечают редкие просадки кадров и проблемы с плавностью (frame pacing), но создатели довольны результатом.