MachineGames подтвердила 60 к/с для Indiana Jones and the Great Circle на Xbox Series X и S

Поскольку некоторые игры Microsoft недавно вышли без режима производительности при запуске, многим игрокам было интересно, произойдет ли то же самое с Indiana Jones and the Great Circle. Креативный директор Аксель Торвениус подтвердил, что в игра нацелена на 60 кадров в секунду как для Series X, так и для Series S. Кроме того, команда надеется обеспечить это, не жертвуя визуальными эффектами игры.

Мы можем опубликовать еще больше подробностей с точки зрения конкретных и технических деталей по мере приближения к запуску, как только у нас будут все данные о производительности. Но я могу сказать, что амбиции игры заключаются в том, чтобы она работала на 60 к/с на Xbox Series. Она должна ощущаться цельной, плавно работающей на 60 к/с на обоих.

Далее комментируя игру, режиссер заявляет, что Indiana Jones следует тому же принципу, что и другие игры студии, а именно, сосредоточиться на трех столпах: сильном повествовании, интересном игровом процессе и хорошем визуале.

Всегда речь идет об этих трех вещах. У вас должна быть фантастически крутая история, сильное повествование, которое проходит через всю игру. Нам нужен хороший игровой процесс и темп, американские горки с захватывающими новыми механиками, которые открываются по мере вашего продвижения. Интересное взаимодействие с врагами. Будь то стрельба по нацистам, в случае с Би-Джеем, из научно-фантастических дробовиков или вытаскивание нациста кнутом и удар его по лицу, как у Индианы Джонса. Это все равно должно быть полезным и интересным. Третья часть — это невероятный визуал. Визуальные эффекты, а также анимация, звук, освещение и так далее. Объединяют это всё технические инженеры и программисты. Мы слышали от тестировщиков, что «О да, это все еще похоже на игру Machine Games». Это отражает основные принципы Machine Games.

Indiana Jones Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря 2024 года на ПК и Xbox Series X|S, а также будет доступна на сервисе Game Pass. Версия для PS5 выйдет в 2025 году.