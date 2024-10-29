MachineGames подтвердила 60 к/с для Indiana Jones and the Great Circle на Xbox Series X и S

Поскольку некоторые игры Microsoft недавно вышли без режима производительности при запуске, многим игрокам было интересно, произойдет ли то же самое с Indiana Jones and the Great Circle. Креативный директор Аксель Торвениус подтвердил, что в игра нацелена на 60 кадров в секунду как для Series X, так и для Series S. Кроме того, команда надеется обеспечить это, не жертвуя визуальными эффектами игры.
Мы можем опубликовать еще больше подробностей с точки зрения конкретных и технических деталей по мере приближения к запуску, как только у нас будут все данные о производительности. Но я могу сказать, что амбиции игры заключаются в том, чтобы она работала на 60 к/с на Xbox Series. Она должна ощущаться цельной, плавно работающей на 60 к/с на обоих.
Далее комментируя игру, режиссер заявляет, что Indiana Jones следует тому же принципу, что и другие игры студии, а именно, сосредоточиться на трех столпах: сильном повествовании, интересном игровом процессе и хорошем визуале.
Всегда речь идет об этих трех вещах. У вас должна быть фантастически крутая история, сильное повествование, которое проходит через всю игру. Нам нужен хороший игровой процесс и темп, американские горки с захватывающими новыми механиками, которые открываются по мере вашего продвижения. Интересное взаимодействие с врагами. Будь то стрельба по нацистам, в случае с Би-Джеем, из научно-фантастических дробовиков или вытаскивание нациста кнутом и удар его по лицу, как у Индианы Джонса. Это все равно должно быть полезным и интересным. Третья часть — это невероятный визуал. Визуальные эффекты, а также анимация, звук, освещение и так далее. Объединяют это всё технические инженеры и программисты. Мы слышали от тестировщиков, что «О да, это все еще похоже на игру Machine Games». Это отражает основные принципы Machine Games.
Indiana Jones Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря 2024 года на ПК и Xbox Series X|S, а также будет доступна на сервисе Game Pass. Версия для PS5 выйдет в 2025 году.
Думаю не подведут )
Когда выходила вульфенштейн 2 все так же думали, а потом мы увидели повесточное нечто
New colossus отличная игра
а по выложенным видео от блогеров так не скажешь
Как можно на этих 60фпс вообще играть, такая боль. Фпс должен быть не меньше 90, всё что ниже это шляпа.
Тююю, это что еще чушь, 144 минимум, иначе ты пк бомж))