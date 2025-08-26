ЧАТ ИГРЫ
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 661 оценка

MachineGames показала концепт-арты Indiana Jones and the Great Circle

AceTheKing AceTheKing
+ ещё 3 картинки

В сети появились новые концепт-арты из Indiana Jones and the Great Circle от студии MachineGames. На концепт-артах представлены локации, которые можно встретить в игре. Данные концепт-арты послужили разработчикам вдохновением при создании локаций для игры.

Уже 4 сентября состоится релиз дополнения The Order of Giants. Как ожидается, приключение займет примерно 5-6 часов.

Indiana Jones and the Great Circle доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. В следующем году игра выйдет на Nintendo Switch 2.

Комментарии: 1
Wolfenstein

нейронка нарисовала три с половиной картинки об пенсиане джонсе играющем на баяне - это достойно новости

3