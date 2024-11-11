MachineGames показала постер Indiana Jones and the Great Circle, стилизованный под классические фильмы

До выхода новой приключенческой экшен-игры Indiana Jones and the Great Circle остается чуть меньше месяца. А значит, и разработчики из MachineGames начинают активно знакомить игроков с новыми подробностями игры.

Так, помимо продемонстрированных 15 минут геймплея, разработчики представили весьма оригинальный постер игры, выдержанный в традициях классических фильмов студии Lucasfilm о «Индиане Джонсе».

Напомним, что Indiana Jones and the Great Circle не является адаптацией ни одного из фильмов - в ней будет рассказана новая история, созданная для игры. Мы будем играть за одноименного искателя приключений, который наталкивается на след Великого Круга, связанного с таинственной, древней силой. Наша задача - найти его как можно быстрее, ибо аналогичную цель преследуют и нацисты.

Игра предложит линейный геймплей с открытыми локациями, которые можно свободно исследовать. В игре мы будем использовать наш главный инструмент - хлыст. Большую роль будут играть и головоломки, но будут и дуэли с противниками, с которыми мы будем сражаться как врукопашную, так и с помощью огнестрельного оружия.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет в начале декабря для PC и Xbox Series X/S, на PS5 - весной 2025 года.