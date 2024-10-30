MachineGames предупредила о нацистской символике в Indiana Jones and the Great Circle

MachineGames уже затрагивала тему нацизма в играх серии Wolfenstein, и вот теперь нацизм возвращается и в Indiana Jones and the Great Circle, долгожданной игре про отважного археолога в исполнении Харрисона Форда, сюжет которой будет во многом связан с деятельностью нацистской партии, учитывая хронологию ее истории.

В игре будут представлены множество пропагандистских плакатов того периода, которые можно будет сжечь, чтобы получить опыт, и другие символы той или иной стороны. С учетом семантики этих аспектов разработчики решили внести предупреждение в начало игры.

В отказе от ответственности MachineGames разъясняет историческую ситуацию, на которую опирается игра, открещиваясь от любой поддержки партии Адольфа Гитлера и его последователей. В заявлении, включенном в игру, говорится:

История и содержание этой игры не предназначены и не должны быть истолкованы как одобрение, прославление или поддержка убеждений, идеологии, событий, действий, личностей или поведения нацистского и фашистского режимов или любого другого режима, или как преуменьшение военных преступлений, геноцида и других преступлений против человечности.

Это заявление, находящаяся на полпути между игрой и реальностью, представляет собой манифест, в котором компания-разработчик программного обеспечения черным по белому излагает то, что многим фильмам, книгам и играм, возможно, следует делать чаще: показать, что принятие чьей-либо стороны — это не акт высокомерия, а выбор порядочности.

Сейчас, когда мир компьютерных игр становится все более политизированным, а грань между понятием «развлечение» и «позиция» все тоньше, Bethesda делает все, чтобы не допустить ошибок. И на то есть веские причины. Рассказать об Индиане Джонсе - значит погрузиться в исторический контекст, пропитанный символизмом и настоящими ужасами; невозможно отделить археолога от его заклятого врага.

До 2018 года в Германии подобные графические образы запрещались законом, но с 2018 года ограничения были значительно ослаблены в различных частях страны, хотя неясно, будут ли эти образы локализованы в данной конкретной игре для этой территории.

Релиз Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря на Xbox Series X/S и PC.