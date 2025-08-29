MachineGames рассказали про систему адаптивной сложности, которая появится в дополнении к Indiana Jones

4 сентября игроки получат новое дополнение к Indiana Jones and the Great Circle – The Order of Giants. В нём будет представлена ​​инновационная система масштабирования сложности, которая адаптирует испытания к навыкам игрока на основе данных, собранных в базовой игре. Это решение гарантирует, что как новички, так и бывалые игроки найдут что-то для себя.

Дополнение расширяет раздел «Рим», позволяя исследовать новые области вокруг Ватикана и под ним. Для тех, кто уже прошёл кампанию, The Order of Giants станет масштабным побочным заданием, побуждающим возвращаться за новыми секретами и миссиями.

Система сложности основана на прогрессе игрока: чем лучше он справляется в основной игре, тем сложнее испытания ждут его в дополнении. Враги получают новые способности, и их число увеличивается по мере развития сюжета.

Дополнение представляет нового персонажа — отца Риччи в сопровождении своего попугая Пио, который знакомит игрока с тайной комнаты с гигантским шлемом. Сюжет сосредоточен на Ордене Нефилимов, расе гигантов, углубляя их историю и связи с Ватиканом.

Разработчики подчёркивают, что дополнение не раскрывает всех секретов, оставляя некоторые загадки. Это прекрасная возможность вновь погрузиться в мир Индианы Джонса и раскрыть новые тайны.