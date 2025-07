MachineGames сообщает о значительном росте и оптимизме после успеха Indiana Jones and the Great Circle

Шведский разработчик игр MachineGames в своем последнем финансовом отчёте за 2024 финансовый год сообщил о значительном росте и достижениях. Известная своей работой над серией Wolfenstein и недавно вышедшей игрой Indiana Jones and the Great Circle, студия из Уппсалы подчеркнула как свой финансовый успех, так и позитивный взгляд на будущее.

Согласно отчёту, чистый объем продаж MachineGames в 2024 году составил 428,48 млн шведских крон, что значительно больше, чем 250,83 млн шведских крон в 2023 году. Прибыль компании после вычета финансовых статей достигла 213,92 млн шведских крон, что свидетельствует о значительном росте рентабельности по сравнению с 34,24 млн шведских крон в предыдущем году. С рентабельностью, приближающейся к пятидесяти процентам, и коэффициентом надёжности, превышающим девяносто три процента, разработчик продемонстрировал высокую финансовую стабильность.

Значительным событием для MachineGames в 2024 году стал выход игры Indiana Jones and the Great Circle декабре на Xbox Series X/S и Windows PC, а затем на PlayStation 5 в апреле 2025 года. Игра получила положительные отзывы критиков и была номинирована на несколько отраслевых наград, включая номинацию «Игра года» на премии D.I.C.E.

Помимо флагманского релиза, MachineGames расширила свою деятельность, открыв в начале 2024 года филиал в Сундсвалле, Швеция. Это расширение отражает амбиции компании в плане роста, поскольку она продолжает разрабатывать новые проекты, включая предстоящую игру в серии Wolfenstein.

MachineGames является дочерней компанией ZeniMax Media Inc. и входит в состав Microsoft с 2021 года. Несмотря на общую тенденцию в отрасли к консолидации и переходу на модели live-сервисов, студия выразила оптимизм относительно будущего разработки игр в своём годовом отчёте. Компания выделила текущие проекты и устойчивый рост отрасли в качестве ключевых факторов своей уверенности в будущем.

С ожидаемым выходом The Order of Giants, сюжетного дополнения к The Great Circle, запланированным на сентябрь 2025 года, MachineGames, похоже, продолжит свой путь к успеху. Высокие финансовые показатели и творческие достижения позиционируют студию как важного игрока в линейке собственных игр Microsoft и на игровом рынке в целом.