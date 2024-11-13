MachineGames создала образ Харрисона Форда в игре Indiana Jones and the Great Circle, используя старые фотографии

Нет, Харрисон Форд не принимал участия в разработке игры Indiana Jones and the Great Circle, но студия MachineGames воссоздала его лицо по фотографиям того времени. Как рассказал креативный директор игры Аксель Торвениус, Lucasfilm дала им доступ к этим материалам, которые они использовали, чтобы как можно более правдоподобно передать внешность Инди:

3D-модель была создана на основе этих фотографий. Что важно, когда вы смотрите на черты лица Харрисона Форда в фильмах, в зависимости от времени, порой он выглядит более худым, а порой более мускулистым, разница есть даже между самыми ранними фильмами», - сказал он. Мы хотели показать, как он выглядел в «В поисках утраченного ковчега», потому что это наиболее близкий [по времени] фильм. Мы много работали над созданием этой модели и изучили множество фотографий со всех сторон, тысячи фотографий, стараясь сделать все как можно точнее. Получив ее, мы создали все материалы и текстуры, а затем стали корректировать волосы, бороду, освещение и т.д.

По словам представителей творческой команды, они много раз меняли оттенок глаз, цвет волос и другие физические аспекты, чтобы сделать модель археолога как можно ближе к киноверсии.

Торвениус также отметил, что для него было невероятно наблюдать за тем, как Трой Бейкер играет Индиану Джонса, так как «он так много привнес в этого персонажа». Если бы не игра Троя Бейкера, он бы не стал таким, какой он есть сегодня.

Кажется, многие не понимают, что дело не только в его голосе, не только в том, что он отлично справился с озвучкой, но и в полном захвате движений, он играет все в кат-сценах. Здесь и мимика, и постановка речи, язык тела, жесты..... В этом и состоит магия Троя Бейкера - он сумел передать суть того, что делал бы Харрисон Форд в фильмах об Индиане Джонсе. А затем мы смогли передать это в игре с помощью 3D-моделирования, освещения и текстур, убедившись, что все выглядит хорошо.

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox Series X/S, PC и Game Pass.