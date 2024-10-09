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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 230 оценок

Microsoft показала лимитированный Xbox Series X и геймпад в стиле Indiana Jones and the Great Circle

Solstice
Новости

Консоль для единственного и неповторимого любителя приключений — на её создание ушло «более 350 часов работы».

Xbox Series X получила «поношенный, но красивый дизайн», а кнопки геймпада были украшены «драгоценными камнями».

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox Series S|X и PC. Весной 2025 года состоится релиз на PS5.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Unicorling

Зачётнаааа ай нанэ нанэ

4
Ray Liotta

как то убого и дешево...

3
аctive
0
MadPyramus

Надо было вот такой делать

2
Darth Savitar

Они за год кажись больше расцветок бокса и падов выпустили, чем игр от внутренних студий.

1
Алан Битаров

Пусть покажут свою следующую консоль.

0
ДЕНИСКА_омск

"Айнанэ эдишн"

-1