Microsoft показала лимитированный Xbox Series X и геймпад в стиле Indiana Jones and the Great Circle

Консоль для единственного и неповторимого любителя приключений — на её создание ушло «более 350 часов работы».



Xbox Series X получила «поношенный, но красивый дизайн», а кнопки геймпада были украшены «драгоценными камнями».

Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox Series S|X и PC. Весной 2025 года состоится релиз на PS5.