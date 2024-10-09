Microsoft показала лимитированный Xbox Series X и геймпад в стиле Indiana Jones and the Great Circle

Консоль для единственного и неповторимого любителя приключений — на её создание ушло «более 350 часов работы».
Xbox Series X получила «поношенный, но красивый дизайн», а кнопки геймпада были украшены «драгоценными камнями».
Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на Xbox Series S|X и PC. Весной 2025 года состоится релиз на PS5.
Зачётнаааа ай нанэ нанэ
как то убого и дешево...
Надо было вот такой делать
Они за год кажись больше расцветок бокса и падов выпустили, чем игр от внутренних студий.
Пусть покажут свою следующую консоль.
"Айнанэ эдишн"