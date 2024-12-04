Microsoft раскрыла игры, которые будут добавлены в Game Pass в первой половине декабря 2024 года

Microsoft назвала список игр, которые уже в ближайшее время станут бесплатно доступны подписчикам Xbox Game Pass.
Уже в ближайшие недели подписчики смогут опробовать семь новинок, включая долгожданную игру про Индиану Джонса и градостроительный симулятор Overthrown.
Список игр, которые появятся в Game Pass:
- Crash Team Racing Nitro-Fueled (Xbox) — 4 декабря;
- EA Sports WRC (Xbox и ПК) — 5 декабря;
- Overthrown (Xbox и ПК) — 5 декабря;
- Indiana Jones and the Great Circle (Xbox и ПК) — 9 декабря;
- Wildfrost (Xbox и ПК) — 10 декабря;
- Carrion (Xbox и ПК) — 2 января;
- Road 96 (Xbox и ПК) — 7 января.
Однако до конца декабря из Game Pass пропадут 13 игр. После 15 декабря подписка утратит Rise of the Tomb Raider, Amnesia: The Bunker, Forza Horizon 4 и другие. А 31 декабря из библиотеки исчезнут Humankind, Party Animals и Lego 2K Drive.
Ну ток Индиана интересен
у Индианы защиты не будет, чтобы получить нахалявку длс, то можно и с торрент качнуть
тем более его сольют скорее всего 6-7 числа
у вор
пока просто непонятно за что платить, гта 6 ведьмак 4 киберпанк 2 куплю даже если будет пиратка
а тут хз хз
обычно игры по фильмам не оч
А почему мотор спорт с релиза не в геймпасе?
Forza Motorsport (2023) Standart edition лежит в геймпассе алтимэйт. Мне кажется, она большую часть года находилась в геймпассе, не?
Инди-игра Hauntii (с обложки поста) тоже долго лежала в геймпассе. Я её ещё квартал назад видел, если не больше.
Короче, картинка к посту неактуальная.
Очень рад, что EA Sports WRC выложат, жаль только, что она английская. А вот Road 96 непонятно почему опять выложили. Она совсем недавно в подписке была. Я аж три раза её прошёл. Все ачивки выбил. Лучше б продолжение дали.
спасибо фильке спенсеру за трешню вместо хитов обещанных