Microsoft раскрыла игры, которые будут добавлены в Game Pass в первой половине декабря 2024 года

Microsoft назвала список игр, которые уже в ближайшее время станут бесплатно доступны подписчикам Xbox Game Pass.

Уже в ближайшие недели подписчики смогут опробовать семь новинок, включая долгожданную игру про Индиану Джонса и градостроительный симулятор Overthrown.

Список игр, которые появятся в Game Pass:

Однако до конца декабря из Game Pass пропадут 13 игр. После 15 декабря подписка утратит Rise of the Tomb Raider, Amnesia: The Bunker, Forza Horizon 4 и другие. А 31 декабря из библиотеки исчезнут Humankind, Party Animals и Lego 2K Drive.