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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 282 оценки

Microsoft раскрыла игры, которые будут добавлены в Game Pass в первой половине декабря 2024 года

butcher69
Новости

Microsoft назвала список игр, которые уже в ближайшее время станут бесплатно доступны подписчикам Xbox Game Pass.

Уже в ближайшие недели подписчики смогут опробовать семь новинок, включая долгожданную игру про Индиану Джонса и градостроительный симулятор Overthrown.

Список игр, которые появятся в Game Pass:

Однако до конца декабря из Game Pass пропадут 13 игр. После 15 декабря подписка утратит Rise of the Tomb Raider, Amnesia: The Bunker, Forza Horizon 4 и другие. А 31 декабря из библиотеки исчезнут Humankind, Party Animals и Lego 2K Drive.

5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
211186

Ну ток Индиана интересен

3
My life is a game

у Индианы защиты не будет, чтобы получить нахалявку длс, то можно и с торрент качнуть
тем более его сольют скорее всего 6-7 числа

-1
Русик_96 My life is a game

у вор

-1
My life is a game Русик_96

пока просто непонятно за что платить, гта 6 ведьмак 4 киберпанк 2 куплю даже если будет пиратка
а тут хз хз
обычно игры по фильмам не оч

-3
TastelessGerman

А почему мотор спорт с релиза не в геймпасе?

1
Danny Lamb

Forza Motorsport (2023) Standart edition лежит в геймпассе алтимэйт. Мне кажется, она большую часть года находилась в геймпассе, не?

Инди-игра Hauntii (с обложки поста) тоже долго лежала в геймпассе. Я её ещё квартал назад видел, если не больше.

Короче, картинка к посту неактуальная.

1
PICTURE ORGANIC

Очень рад, что EA Sports WRC выложат, жаль только, что она английская. А вот Road 96 непонятно почему опять выложили. Она совсем недавно в подписке была. Я аж три раза её прошёл. Все ачивки выбил. Лучше б продолжение дали.

1
Wolfenstein

спасибо фильке спенсеру за трешню вместо хитов обещанных

-5