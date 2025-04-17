Microsoft верит в будущее франшизы Indiana Jones and the Great Circle

Фил Спенсер, глава Microsoft Gaming, в интервью Variety поделился мыслями о будущем приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle и самой франшизы. По словам Спенсера, компания довольна как приемом, так и коммерческим успехом новой игры от MachineGames — студии, ранее известной по серии Wolfenstein.

«Мы очень довольны “Инди”, количеством игроков и приемом», — отметил он. «Мы считаем, что у этой франшизы есть жизнь, и я просто оставлю все как есть». Он также упомянул, что игра выходит на PlayStation 5 уже сегодня, и назвал это «крутым моментом».

Интересным решением стало то, что Indiana Jones and the Great Circle сделали игрой от первого лица, несмотря на ожидания части фанатов. Спенсер подчеркнул, что MachineGames хотела создать уникальный опыт, погрузив игрока в роль самого Индианы Джонса. По его мнению, результат говорит сам за себя.

И именно такие творческие решения — пример свободы, которую Microsoft хочет предоставлять своим студиям. В будущем компания стремится не только развивать известные IP, но и поощрять создание новых.

Также в разговоре Спенсер коснулся планов Microsoft на вторую половину 2025 года. Помимо уже анонсированных проектов вроде Avowed, The Outer Worlds 2, South of Midnight и нового DOOM, в разработке находятся и неанонсированные игры. Фил дал понять, что релизов будет немало, но предпочел не раскрывать детали.

Кроме того, он подтвердил, что Microsoft продолжит сотрудничество с Nintendo. Компания планирует поддерживать Switch 2 так же активно, как и оригинальную консоль, выпуская на нее свои игры. Это часть стратегии по расширению аудитории и укреплению ключевых франшиз.

Всё это говорит об одном: Microsoft видит в Indiana Jones не разовый эксперимент, а живое и перспективное направление. Возможно, приключения легендарного археолога на этом не закончатся — и нас ждёт не только выход на новых платформах, но и продолжение.