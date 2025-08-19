ЧАТ ИГРЫ
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 653 оценки

На Gamescom 2025 анонсировали Indiana Jones and the Great Circle для Switch 2 и показали геймлей сюжетного DLC

Gutsz Gutsz

На проходящей сейчас церемонии открытия выставки Gamescom 2025: Opening Night Live студии Bethesda Softworks и MachineGames порадовали поклонников Индианы Джонса сразу двумя важными анонсами, касающимися игры Indiana Jones and the Great Circle.

Во-первых, разработчики впервые представили публике живой геймплей из грядущего сюжетного дополнения под названием The Order of Giants. В показанном отрывке Инди, верный своему стилю, тут же роняет ценный артефакт, который обещал не трогать, и сталкивается с древними загадками и гигантскими стражами, решая головоломки со статуями. Сюжет дополнения будет посвящен «легенде о безымянном воине», который был ростом с гиганта.

Во-вторых, в самом конце презентации прозвучал неожиданный анонс. Игра Indiana Jones and the Great Circle, которая до этого момента была эксклюзивом платформ Microsoft, будет портирована на новую консоль Nintendo Switch 2.

Разработчики также назвали точные даты выхода. Дополнение The Order of Giants станет доступно уже совсем скоро — 4 сентября 2025 года для ПК и Xbox Series X|S. Релиз версии для Nintendo Switch 2 запланирован на 2026 год.

Комментарии: 10
ДЕНИСКА_омск

портанули на свечку, но не сделали поддержку карт без ртх... П - приорететы

Рикочико

Свич 2 четвертинку RT ядра имеет.

erkins007

Зачем делать поддержку десятилетних карт к которым и драйверы перестанут с октября выходить? Если у человека не нашлось на карту 250+$ раз в 10 лет, то вряд ли он будет покупать игру за 70$, а значит он не является ЦА данной игры.

Shadowboxer erkins007

Ох, как ты корпам задницу лизнул, ну только вот бяда, не погладят по головке парнокопытных с низов

jax baron

мммм овнина

Пользователь ВКонтакте

Редкий шлак этот ваш Индиана. И дело вовсе не в требованиях игры, железо позволяет в него играть. Дело в самой подаче игры. // Роман Хазиев

Дрессировка гусей
TheNikolay00

А что не рассказали какая она крутая и мощная?

211186

Да будет 20 фпс максимум выдавать)

