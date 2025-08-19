На Gamescom 2025 анонсировали Indiana Jones and the Great Circle для Switch 2 и показали геймлей сюжетного DLC

На проходящей сейчас церемонии открытия выставки Gamescom 2025: Opening Night Live студии Bethesda Softworks и MachineGames порадовали поклонников Индианы Джонса сразу двумя важными анонсами, касающимися игры Indiana Jones and the Great Circle.

Во-первых, разработчики впервые представили публике живой геймплей из грядущего сюжетного дополнения под названием The Order of Giants. В показанном отрывке Инди, верный своему стилю, тут же роняет ценный артефакт, который обещал не трогать, и сталкивается с древними загадками и гигантскими стражами, решая головоломки со статуями. Сюжет дополнения будет посвящен «легенде о безымянном воине», который был ростом с гиганта.

Во-вторых, в самом конце презентации прозвучал неожиданный анонс. Игра Indiana Jones and the Great Circle, которая до этого момента была эксклюзивом платформ Microsoft, будет портирована на новую консоль Nintendo Switch 2.

Разработчики также назвали точные даты выхода. Дополнение The Order of Giants станет доступно уже совсем скоро — 4 сентября 2025 года для ПК и Xbox Series X|S. Релиз версии для Nintendo Switch 2 запланирован на 2026 год.