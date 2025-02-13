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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 319 оценок

На следующей неделе Indiana Jones and the Great Circle получит третий патч и поддержку DLSS 4

Gruz_
Новости

Компания Bethesda сообщила, что MachineGames выпустит обновление №3 для приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle уже на следующей неделе. Обновление принесет в игру различные исправления и улучшения.

Также известно, что в игре появиться поддержка технологий DLSS 4, Multi Frame Generation и DLSS Ray Reconstruction. Все подробности о патче будут опубликованы сразу же после его выхода.

Indiana Jones and the Great Circle вышла 9 декабря на Xbox Series и PC, а весной 2025 года ожидается выход версии для PS5. Это станет новой стратегией Microsoft по выпуску мультиплатформ, поскольку цель компании - расширить географическую доступность своих игр. Кроме того, MachineGames работает над сюжетным DLC под названием The Order of the Giants.

74
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
A E

сегодня бой гигантов!!!

неповторимый Gruz_ VS могучий monk70


кто же победит??

битва будет ЖАРКОЙ!

ииии побеждааааееет!!!
Gruz_

22
Wing42
сегодня бой гигантов!!!

Эти то гиганты в свободное от новостей время ключи по Форту Боярд носят.

4
RTX 3080

В режиме ожидания

19
Roy1010
6
Ahnx

Надеюсь, что они пофиксят тени. И уберут некоторые баги, мешающие прохождению.

И этой игре очень бы не помешали ручные сейвы.

7
POLKOVNIK2005

Про баги мешающие пройти сюжет не знаю, игру прошёл и снес. Откровенно говоря игра красивая, приключенческая, но второй раз проходить я её не буду, только если появятся DLC можно будет вернуться .

1
Аналиус

нейроозвучки бы а то в ПАДЛУ читать субтитры

6
BleederHunt

И получится что-то типа такого =)

Спойлер

https://dtf.ru/u/494450-vino/3500716-neirosetevaya-russkaya-ozvuchka-kingdom-come-2-vnezapno-perevela-sobaku

0
Аналиус BleederHunt

лучше так)

0
Хер из прошлой катки

намекнули бы хотя бы на дату выхода ДЛЦ

3
Roayal cat

Намекаю. Игра с треском провалилась...

-5
DarikDriver

Очень жду

2
kostr184

DLSS 3 (который фреймген) на моём устройстве (4060, ryzen7840) в конкретно этой игре понижает fps на ~5 процентов. DLSS 4 будет понижать ещё сильнее?

А вообще, оптимизация в игре превосходная, и это при хорошей графике. И без фреймгенов достойно работает.

1
tesla707

Тут как бы 4060 это просто затычка. Включать на ней технологии, да и вообще юзать как игровую видеокарту, такое себе решение.

-5
ClevoGame

так ты не включай нативное сглаживание длсс, а включай обычный режим Качество и будет тебе буст фпс

1
Roayal cat tesla707

Не плайкай малыш когда-нибудь ты выклянчишь у своей мамки новую видеокарту для учебы и будет и на твоей улице праздник.

3
kostr184 ClevoGame

У меня 80fps было минимум. Играю с dlss 2-качество.

А вот dlss3 (который фреймген) в игре забагован, потому и вопрос, будет ли dlss4 делать ещё хуже.

0
u3uuuu

Я надеюсь это будет именно патч, с исправлениями утечки памяти и т.д, а не просто добавление DLSS 4

0
tesla707

Прошёл всю игру, никакой утечки памяти не было.

-4
u3uuuu tesla707

Поясняю, игра у меня идёт на ультрах RTX 4060, как только выхожу из игры, и запускаю заново, выпрыгивает ошибка, не достаточно видео памяти... и приходится постоянно запускать игру на минималках, и потом уже в самой игре заново все настройки выставлять, и так при каждом запуске И такую проблему много у кого наблюдал, и все грешат на саму игру, в которой протечка памяти происходит

0
Кирилл Соборный u3uuuu

Может 8гб памяти карты не хватает. У меня все 16гб она занимала на 4070тис

0
u3uuuu Кирилл Соборный

Ну у меня в настройках показывало, что максимум 6800 забито было.

0
Владислав221 u3uuuu

Гений, игра жрет с ультра текстурами около 13+ гб. Минимальные текстуры жрут 8гб так чего ты жалуешься со своей 4060?

0