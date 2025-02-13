На следующей неделе Indiana Jones and the Great Circle получит третий патч и поддержку DLSS 4

Компания Bethesda сообщила, что MachineGames выпустит обновление №3 для приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle уже на следующей неделе. Обновление принесет в игру различные исправления и улучшения.
Также известно, что в игре появиться поддержка технологий DLSS 4, Multi Frame Generation и DLSS Ray Reconstruction. Все подробности о патче будут опубликованы сразу же после его выхода.
Indiana Jones and the Great Circle вышла 9 декабря на Xbox Series и PC, а весной 2025 года ожидается выход версии для PS5. Это станет новой стратегией Microsoft по выпуску мультиплатформ, поскольку цель компании - расширить географическую доступность своих игр. Кроме того, MachineGames работает над сюжетным DLC под названием The Order of the Giants.
сегодня бой гигантов!!!
неповторимый Gruz_ VS могучий monk70
кто же победит??
битва будет ЖАРКОЙ!
ииии побеждааааееет!!!
Gruz_
Эти то гиганты в свободное от новостей время ключи по Форту Боярд носят.
В режиме ожидания
Надеюсь, что они пофиксят тени. И уберут некоторые баги, мешающие прохождению.
И этой игре очень бы не помешали ручные сейвы.
Про баги мешающие пройти сюжет не знаю, игру прошёл и снес. Откровенно говоря игра красивая, приключенческая, но второй раз проходить я её не буду, только если появятся DLC можно будет вернуться .
нейроозвучки бы а то в ПАДЛУ читать субтитры
И получится что-то типа такого =)
https://dtf.ru/u/494450-vino/3500716-neirosetevaya-russkaya-ozvuchka-kingdom-come-2-vnezapno-perevela-sobaku
лучше так)
намекнули бы хотя бы на дату выхода ДЛЦ
Намекаю. Игра с треском провалилась...
Очень жду
DLSS 3 (который фреймген) на моём устройстве (4060, ryzen7840) в конкретно этой игре понижает fps на ~5 процентов. DLSS 4 будет понижать ещё сильнее?
А вообще, оптимизация в игре превосходная, и это при хорошей графике. И без фреймгенов достойно работает.
Тут как бы 4060 это просто затычка. Включать на ней технологии, да и вообще юзать как игровую видеокарту, такое себе решение.
так ты не включай нативное сглаживание длсс, а включай обычный режим Качество и будет тебе буст фпс
Не плайкай малыш когда-нибудь ты выклянчишь у своей мамки новую видеокарту для учебы и будет и на твоей улице праздник.
У меня 80fps было минимум. Играю с dlss 2-качество.
А вот dlss3 (который фреймген) в игре забагован, потому и вопрос, будет ли dlss4 делать ещё хуже.
Я надеюсь это будет именно патч, с исправлениями утечки памяти и т.д, а не просто добавление DLSS 4
Прошёл всю игру, никакой утечки памяти не было.
Поясняю, игра у меня идёт на ультрах RTX 4060, как только выхожу из игры, и запускаю заново, выпрыгивает ошибка, не достаточно видео памяти... и приходится постоянно запускать игру на минималках, и потом уже в самой игре заново все настройки выставлять, и так при каждом запуске И такую проблему много у кого наблюдал, и все грешат на саму игру, в которой протечка памяти происходит
Может 8гб памяти карты не хватает. У меня все 16гб она занимала на 4070тис
Ну у меня в настройках показывало, что максимум 6800 забито было.
Гений, игра жрет с ультра текстурами около 13+ гб. Минимальные текстуры жрут 8гб так чего ты жалуешься со своей 4060?