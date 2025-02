На следующей неделе Indiana Jones and the Great Circle получит третий патч и поддержку DLSS 4

Компания Bethesda сообщила, что MachineGames выпустит обновление №3 для приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle уже на следующей неделе. Обновление принесет в игру различные исправления и улучшения.

Также известно, что в игре появиться поддержка технологий DLSS 4, Multi Frame Generation и DLSS Ray Reconstruction. Все подробности о патче будут опубликованы сразу же после его выхода.

Indiana Jones and the Great Circle вышла 9 декабря на Xbox Series и PC, а весной 2025 года ожидается выход версии для PS5. Это станет новой стратегией Microsoft по выпуску мультиплатформ, поскольку цель компании - расширить географическую доступность своих игр. Кроме того, MachineGames работает над сюжетным DLC под названием The Order of the Giants.