Названы самые красивые ПК-игры 2024 года по версии портала DSOG

Портал Dark Side Of Gaming представил список самых визуально впечатляющих игр 2024 года на ПК. Лидером рейтинга стал приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames.
При составлении топа редакция фокусировалась исключительно на графических возможностях игр, оставив за кадром вопросы оптимизации.
По мнению экспертов, благодаря передовым эффектам трассировки пути Indiana Jones and the Great Circle задает новый стандарт для игр следующего поколения. Особенно отметили реализацию освещения и детализированные 3D-модели персонажей. Несмотря на мелкие недочеты, такие как текстуры низкого разрешения в некоторых местах, игра сохраняет лидирующую позицию и, вероятно, останется одной из самых красивых даже в 2025 году.
На втором месте в списке расположилась Senua's Saga: Hellblade 2, созданная на Unreal Engine 5. Ее выделили за потрясающие декорации и текстуры. Замыкает тройку хоррор Silent Hill 2 Remake, который также впечатлил своим исполнением на том же движке.
Этот рейтинг подчеркивает стремление разработчиков к созданию по-настоящему впечатляющих визуальных миров.
ТОП-10 самых красивых ПК-игр 2024 года по версии DSOGaming:
- Indiana Jones and the Great Circle
- Senua’s Saga: Hellblade II
- Silent Hill 2
- Black Myth: Wukong
- Tekken 8
- Final Fantasy 16
- Horizon: Forbidden West
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Dragon Age: The Veilguard
- Empire of the Ants
Касательно хелблейд 2 согласен пожалуй лучше анимаций лиц в играх я пока что не встречал. А вот по счет индианы мягко говоря удивлен. Там графика временами даже до анчартед 4 не дотягивает а это игра еще с пс4.
Индиана классная игра получилась..
Как с оптимизацией в Indiana Jones and the Great Circle?
все с ней прекрасно. (За исключением у меня на пиратке с лучами беда - не работают по не известной причине)
Комьюнити за разрабов решила часть проблем - недогруз видеокарты, не работающий мод на генерацию и т.д. Так что теперь вполне играбельно, и на средней карте уровня 3060 12ГБ спокойно можно получить 80-100 кадров с максимальным пресетом и DLAA (кроме объема памяти для текстур и теней - оба параметра на высоко) в 2560х1080
Только вот багов многовато, и 100% прохождения можно не получить из-за зависших записок, фоток и т.д.
нормас
Что на превью к новости делает Коул Фелпс из игры L.A. Noire?
В целом список правильный, только я бы поменял первые два места друг с другом.
Всё же Hellblade 2 пографонистей будет.
Ну и Запретный запад можно чуть повыше переместить - в HDR и правильным светом игра выглядит просто бомба.
Они там паходу глаза пропили с 1 и 2 местом
Ну так попросили за красивые глазки или заплатили)))))
Так-то Вуконг самая графонистая игра года, а Индиане дали место только чтобы лишний раз свою "дрессировку бичей" попиарить как-будто про неё последние 7 лет из каждого утюга и примуса новости не льются, ага.
Ну если это пиар рткс то очень херовый. Тот что по умолчанию с шакльными тенями совсем не впечатлил. А тот что с пастрейсингом запустился у не большого процента владельцев 4090 не впечатлих их херовым фепесом в соотношениии со стоимостью их оборудования...