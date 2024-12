Названы самые красивые ПК-игры 2024 года по версии портала DSOG

Портал Dark Side Of Gaming представил список самых визуально впечатляющих игр 2024 года на ПК. Лидером рейтинга стал приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames.

При составлении топа редакция фокусировалась исключительно на графических возможностях игр, оставив за кадром вопросы оптимизации.

По мнению экспертов, благодаря передовым эффектам трассировки пути Indiana Jones and the Great Circle задает новый стандарт для игр следующего поколения. Особенно отметили реализацию освещения и детализированные 3D-модели персонажей. Несмотря на мелкие недочеты, такие как текстуры низкого разрешения в некоторых местах, игра сохраняет лидирующую позицию и, вероятно, останется одной из самых красивых даже в 2025 году.

На втором месте в списке расположилась Senua's Saga: Hellblade 2, созданная на Unreal Engine 5. Ее выделили за потрясающие декорации и текстуры. Замыкает тройку хоррор Silent Hill 2 Remake, который также впечатлил своим исполнением на том же движке.

Этот рейтинг подчеркивает стремление разработчиков к созданию по-настоящему впечатляющих визуальных миров.

ТОП-10 самых красивых ПК-игр 2024 года по версии DSOGaming: