"Новая игра+" и прочие улучшения: MachineGames готовит крупное обновление для Indiana Jones and the Great Circle

Bethesda Softworks и студия MachineGames готовят крупное обновление Indiana Jones and the Great Circle к 15-летию разработчиков. Уже 10 октября игроки смогут оценить MachineGames Anniversary Update, включающее три ключевых нововведения.

Главным подарком станет режим New Game+, позволяющий пройти приключение заново, сохранив улучшения и предметы из первого прохождения. Для любителей стиля добавлен новый наряд «Каир» — отсылка к классическим фильмам о приключениях знаменитого археолога. Кроме того, теперь игроки смогут выбрать предпочитаемый язык озвучки и язык субтитров прямо в меню.

Indiana Jones and the Great Circle уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC, а в 2026 году игра выйдет и на Switch 2. Обновление обещает подарить фанатам ещё один повод вернуться к приключениям любимого археолога и ощутить дух настоящего исследования.