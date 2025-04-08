Новый дневник разработчиков Indiana Jones and the Great Circle посвящен особенностям захвата движений актеров

Компания Bethesda представила новое закулисное видео о создании Indiana Jones and the Great Circle, в котором актеры и команда проекта делятся опытом работы с технологией захвата движений. Разработчики рассказали, каково это — вживаться в культовые роли, не имея перед собой декораций, реквизита и привычных костюмов, но при этом сохраняя дух оригинальных приключений.

Актёры сравнивают работу на площадке motion capture с театральной импровизацией, где ключевым становится воображение. Один из участников отметил:

Всё, что у меня было — это липучки, серая коробка и камера в шесть дюймов от лица. Никаких декораций, никакой шляпы или кнута. Но это не мешает быть Индианой Джонсом. Он — это состояние ума.

Особое внимание в дневнике уделено взаимодействию актёров на площадке. По словам исполнителя одной из ролей, сцены между Инди и Воссом ощущались как боксерский поединок, в котором важно не только отыграть текст, но и прочувствовать энергию партнёра:

Ты не просто произносишь , ты реагируешь, чувствуешь напряжение в воздухе. Это по-настоящему живое взаимодействие.

Работа над игрой стала дебютом в mo-cap для некоторых исполнителей, но это не помешало создать динамичные сцены, в том числе с участием каскадёров, выступавших сразу в нескольких ролях. В видео подчёркивается, что все, кто участвовал в съёмках, были глубоко вовлечены в процесс и стремились передать дух классики:

Каждый на этой площадке пришёл сюда, потому что любит эту франшизу. Никто не хотел сделать плохо. Все хотели создать игру, которую люди ждали.

Ранее Bethesda поделилась расширенным интервью с Троем Бейкером, в котором актёр подробно рассказал о своей работе над проектом, подходе к роли и взаимодействии с командой. Подробнее об этом можно узнать в отдельном материале:

Indiana Jones and the Great Circle уже доступна на Xbox Series X|S, в подписке Game Pass и на ПК. Версия для PlayStation 5 выйдет 17 апреля, а владельцы премиального издания смогут начать приключение на два дня раньше.