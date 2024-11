Новый геймплей Indiana Jones and the Great Circle: исследование уровней будет по-настоящему захватывающим и ценным

Компания MachineGames поделилась новыми подробностями о своей предстоящей игре Indiana Jones and the Great Circle, акцентируя внимание на важности исследования в игровом процессе. В новом видео аудиодиректор Пит Уорд заявил, что для игроков, любящих исследовать мир, игра будет настоящим удовольствием. Indiana Jones and the Great Circle погружает в сюжет, где главный герой, Индиана Джонс, отправляется на поиски древних тайн Великого Круга. Игрокам предстоит раскрывать загадки, исследовать забытые цивилизации и древние склепы.

Особое внимание разработчики уделили созданию увлекательных локаций, полных тайн и скрытых секретов. В открытых мирах, несмотря на наличие главной сюжетной цели, можно будет отклоняться от основного пути и находить новые миссии, интересные предметы и важные подсказки. Приключенческая игра будет тесно связана с головоломками, вдохновленными классической Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Каждая головоломка органично вписывается в мир игры и варьируется от простых задач до масштабных препятствий, ведущих к разгадке великих тайн.

В арсенале Индианы — не только умение избегать ловушек, но и полезные инструменты. Фотокамера станет важным элементом, помогая не только в изучении исторических фактов, но и в разгадке головоломок. Также игроки будут вести дневник, который со временем станет подробным путеводителем с картами, фотографиями и письмами, предлагая подсказки для дальнейших шагов. Indiana Jones and the Great Circle выйдет 9 декабря на PC и Xbox Series S|X, а версия для PlayStation 5 появится весной 2025 года.