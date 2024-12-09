Новый офис авторов Indiana Jones и Wolfenstein уже работает и ищет таланты

Прошло чуть больше года с момента анонса открытия нового офиса MachineGames в шведском Сундсвалле, и теперь филиал официально функционирует. Студия, известная благодаря играм серии Wolfenstein и недавнему успеху Indiana Jones, подтвердила, что на новом месте уже начался полноценный процесс разработки.

С момента запуска филиал стал важной точкой роста для студии. Локальное расположение позволило привлечь разработчиков из северной части Швеции, что значительно расширило доступ к талантам, ранее недоступным для офиса в Уппсале. Джерк Густафссон, исполнительный продюсер MachineGames, подчеркнул:

«Мы видим в Сундсвалле огромный потенциал и рады, что наша команда продолжает расти благодаря этому региону».

На фоне успеха Indiana Jones, получившего высокие оценки от игроков и критиков, слухи о разработке нового проекта в Сундсвалле усилились. Многие предполагают, что филиал может работать над новой частью Wolfenstein или другим крупным проектом Bethesda, который пока остаются в секрете.

Стоит отметить, что офис еще полностью укомплектован разработчиками. Сейчас проходит масштабный процесс реорганизации ресурсу внутри MachineGames, а также студия набирает новых сотрудников. Как ожидается студия заработает в полную силу уже весной 2025 года, окончательно окончив все организационные вопросы.