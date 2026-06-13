Новый патч для Indiana Jones and the Great Circle устранил микрофризы, баги анимации и генерации кадров

Студия MachineGames выпустила хотфикс для приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle. Патч направлен на улучшение стабильности игры и оптимизацию игрового процесса на всех поддерживаемых платформах.

В первую очередь обновление решает критические ошибки, вызывавшие вылеты, и улучшает производительность порта на Nintendo Switch 2. Для ПК-версии оптимизирована генерация кадров, убран графический шум при реконструкции лучей и исправлены визуальные баги на экранах с нестандартным соотношением сторон, отличным от классического формата 16:9.

Важные кроссплатформенные исправления затронули абсолютно все системы, на которых доступна Indiana Jones and the Great Circle. Разработчики полностью починили физику тел (ragdoll) и устранили некорректное поведение моделей противников: теперь враги не вращаются при попытке их поднять и не страдают от сбоев анимации при подъеме с земли. Кроме того, на всех устройствах были ликвидированы микрофризы, возникавшие в момент первоначальной загрузки локаций.

Патч не добавляет в игру новый контент, а лишь полирует игровой процесс. Благодаря этой оптимизации пользователи смогут комфортно играть, не отвлекаясь на технические сбои. Разработчики продолжают собирать отзывы сообщества для оперативного устранения будущих неполадок.