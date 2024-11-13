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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 250 оценок

NVIDIA подарит копию игры Indiana Jones and the Great Circle покупателям видеокарт RTX 4070 и выше

Gruz_
Новости

Nvidia анонсировала новую игру, которая будет поставляться в комплекте с ее видеокартами: Indiana Jones and the Great Circle. Разработанная MachineGames, игра будет доступна всем покупателям старших моделей видеокарт серии RTX 40 бесплатно.

В акции участвуют модели RTX 4070 и выше, так что мобильные и настольные модели RTX 4050 и RTX 4060 отпадают. Геймеры получат издание Digital Premium Edition стоимостью $99 при покупке видеокарт серий RTX 4070, 4080, 4090 (включая Ti и SUPER), готовых игровых ПК на их основе, а также ноутбуков с дискретными видеокартами класса GeForce RTX 4070 Laptop и выше. При покупке любой карты из вышеуказанной линейки вы сможете получить копию игры в Steam.

По словам Nvidia, данное предложение будет доступно до 29 декабря или «пока не закончатся запасы». Последним днем, когда можно будет воспользоваться кодом, станет 30 января 2025 года.

К слову, поскольку это Digital Premium Edition, доступ к Indiana Jones and the Great Circle откроется 6 декабря, то есть на три дня раньше, чем в случае со стандартным изданием.

Как обычно, покупка должна быть совершена у одного из официальных партнеров Nvidia. Получить более подробную информацию можно на официальном сайте Nvidia.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
A E

в преддверии старта 5й линейки надо быстрее освободить склады от устаревших и более не выпускаемых 4070 и выше..

2
Alex40001

а может все наоборот?

1
петюша васькинов

В России акция как понимаю не действительна?

0