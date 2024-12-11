NVIDIA показала полную трассировку лучей в новом трейлере Indiana Jones and the Great Circle

Несколько дней назад Indiana Jones and the Great Circle получила первое обновление, активирующее полную трассировку лучей (трассировку пути). Сегодня NVIDIA опубликовала новый трейлер с демонстрацией полной трассировкой лучей, а также NVIDIA DLSS 3 с генерацией кадров и суперразрешением.
При активации функции полной трассировки лучей активируются следующие эффекты:
- Полностью трассируемое глобальное освещение: эта передовая техника рендеринга имитирует реалистичное освещение, отслеживая пути световых лучей, отражающихся от сцены. В отличие от методов, которые учитывают только прямое освещение, этот подход учитывает как прямое, так и непрямое освещение, фиксируя то, как свет отражается, преломляется и рассеивается от нескольких поверхностей, что особенно сильно проявляется на открытом воздухе.
- Полностью трассируемое подповерхностное рассеяние на листве: эта функция повышает реалистичность растительности, имитируя то, как свет проникает и рассеивается через листья. Благодаря точному моделированию подповерхностного рассеяния, т. е. того, как свет входит, рассеивается внутри и выходит из полупрозрачных материалов, эта техника фиксирует естественную прозрачность и световые эффекты листвы.
- Полностью трассируемые отражения в помещении: они совершают квантовый скачок в визуализации реализма, имитируя физическое поведение света при его отражении от поверхностей. Используя усовершенствованные алгоритмы трассировки пути, лучи проецируются из камеры через каждый пиксель и трассируются при их взаимодействии с материалами в сцене. В отличие от традиционных методов, таких как отображение окружающей среды или отражения в пространстве экрана, которые могут пропускать объекты за пределами экрана или создавать визуальные артефакты, трассировка пути учитывает все потенциальные пути света по всей сцене, предлагая невероятно высокий уровень погружения.
- Полностью трассируемые солнечные тени: эта техника используется для создания реалистичных эффектов теней путём имитации поведения света в реальном мире. Полностью трассируемые солнечные тени имитируют высокореалистичные тени, вычисляя, как световые лучи движутся от солнца к поверхностям сцены, точно управляя окклюзией и смягчением в зависимости от расстояния, угла и времени суток. В отличие от традиционного отображения теней, которое может быть либо слишком резким, либо слишком размытым, полная трассировка лучей обеспечивает плавный переход между этими двумя крайностями в зависимости от физических свойств среды.
Ага и минус 100 фпс спасибо не надо
Чуть свет по другому падает, а ресурсов отнимает дохрена. Лучи хороши при супер реалистичной графике или в современных городских локациях с кучей источников освещения.
Чуть свет по другому падает? Со зрением все в порядке? Там картинка намного красивее становится
Красота больше зависит от текстур и детализации, а тут где-то светлее стало, а где-то темнее и все.
"Намного красивее "понятие растяжимое.Смотрел стрим белорусов по Индиане ,и там много графических артефактов было,пересветы ,Идндиана из брюнета превращался в блондина итд.
Игра и так лагает они еще и RTX сюда пихают!
3080ти, игра летает на самых высоких настройках, не знаю что у тебя там тормозит, не фризов нет не падения фпс
Круто выглядит, продолжу играть в сборке без пастрейсинга
Отражения ГГ хотя бы есть в музеи?
так это full ray tracing а не path tracing? Если не всматриваться то картинка идентичная если играть а не осматривать каждую пылинку
Не достаточно полная трассировка. Хотелось бы еще более полнее.
сарказм уловил, но трассировка действительно не полная, нету водной каустики, самой сложнейшей вещи для гпу, которая в реалтайме не достижима.
Красиво конечно, только для фулл ретрейсинга и карта соответствующая нужна, ладно бы бюджетной хватало 3060 или 4060, но там уже нужна намного дороже, не у каждого такая есть
Ага, и 54 кадра на 4090. Ах, ну да, надо же игрульку взять для рекламы 5090, до и после.
вот если често - ну херн полная,тут вообще что есть трассировка что нет- тут эту опцию надо было назвать "Активация понижения фпс" - фулл,медиум,лоу
очень требовательная дристировка
но обычно лучше без нее, так?)) // Константин Игоревич
В трассировку поиграть можно?
Нет, показываем.
Красивое.
Конкретно в этой игре да. В киберпанке гораздо заметнее различия с трассировкой путей // Дмитрий Заерко
пока хуанг не надрисирует бичей так чтоб он вообще через ядра работали или хотяб жрало не более 3-5% от общей производительности вообще не вижу в этих бичах смысла. какое уже скоро 4-тое поколение ртх видях выходит. а эта днищенска функция до сих пор жрет от 50% производительности при этом не давая и близко того профита которой жрет.
"Несколько дней назад Indiana Jones and the Great Circle получила первое обновление, активирующее полную трассировку лучей (трассировку пути)."
Красоты много не бывает. И это здорово, что данную технологию всё чаще стали добавлять в игры, а дальше будет только больше. И это замечательно, когда с трассировкой пути можно играть уже сейчас, а не лет через 10-20, когда она будет торчать из каждого утюга, и это неминуемо будет, прогресс не остановить, хотя ..... можно, но, это уже совсем другая история.
Оптимизация отличная, с полной трассировкой идет лучше чем киберпанк и алан. Ноют только нищеброды с 16 гигами памяти
Фига нищеброды кто могут себе позволит 5080, а эта карта будет стоить от 200к, можно я стану нищебродом ?
Графон авно на древнючим движке. Да, отлично на впечатляющих, идёт в 4К, 70 фпс в нативе, в DLSS качество 90–100+ фпс, но стоит только включить минимальную трассировку, падает до 50, а максимум трассировка — 30 фпс, и с DLSS производительность до 57 подымает, это как на RTX 2000Х было, с включением трассировки падало в нулину, на древний движок натянули трассировку, олени. хоть бы генерацию ещё добавили чтоб ещё прибавить фпс дятлы, Либо на другом движке делали сразу на Анриле 5 или у Тода жаба душит платить за Анрил 5 чертила
там есть fg, только это ситуацию почти не меняет