ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 284 оценки

NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 566.36 с поддержкой Indiana Jones and the Great Circle, Marvel Rivals и PoE2

monk70
Новости

Драйвер NVIDIA Game Ready версии 566.36 стал доступен для загрузки, представляя поддержку крупнейших игр этого месяца, таких как Indiana Jones and the Great Circle, Path of Exile 2 и Marvel Rivals.

Драйвера для видеокарт: Nvidia GeForce Graphics Drivers - v391.35 - v566.36 WHQL

Помимо оптимизации для долгожданной игры, разработанной MachineGames, которая выйдет через несколько часов для владельцев Premium Edition или Collector's Edition, новый драйвер Game Ready обеспечивает поддержку Delta Force, Marvel Rivals и Path of Exile 2, а также поддержку следующего обновления Forza Motorsport, которое представляет глобальное освещение с трассировкой лучей, и следующего обновления Warhammer 40,000: Space Marine 2, которое добавляет поддержку генерации кадров NVIDIA DLSS 3.

Говоря о NVIDIA DLSS 3, и Indiana Jones and the Great Circle, и Marvel Rivals выйдут с поддержкой технологии NVIDIA, которая значительно повышает производительность во всех разрешениях и на всех графических процессорах серии RTX 4000. В игре MachineGames при разрешении 4K NVIDIA DLSS 3 может удвоить производительность на RTX 4090 при разрешении 4K, предустановках Supreme и трассировке лучей. В Marvel Rivals использование NVIDIA DLSS 3 может повысить производительность в среднем в 2,8 раза при разрешении 4K на RTX 4080.

19
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
Фризостат

Почему так много фпс?! Без длсс слишком много))

6
DezkQ

А скока их должно быть в пресете перформанс, с генерацией ещё и в фхд ?

0
Фризостат DezkQ

Серая полоска БЕЗ АПСКЕЙЛА. И там указан апскейл в КАЧЕСТВО

3
DezkQ Фризостат

Там указано только то что длсс3, т.е. генерация )) Про апскейл ничего. Ну и это фулл ШД, я не пойму ты рыдый или это плохо ? )

0
Фризостат DezkQ

Даже если и так. 92фпс минус апскейл 25-30фпс и всё равно 60+фпс будет. В новых играх это большая редкость

0
DezkQ Фризостат

Ну будет радуйся, только кому он нужен, если 6 ещё и ПоЕ 2 выходит ? )

0
Pirat13666

Для таких высоких системных требований как то подозрительно много у них FPS. Ну посмотрим, что у них там получится.

1
Фризостат

Того же мнения

0
DezkQ Фризостат

ну вон тебе в QHD 4070 ели ели допрыгивает до 60, так шо нормально всё.

-2
Боярынъ DezkQ

QHD это 2к, а 4к это UltraHD учи матчасть

-1
DezkQ Боярынъ

ээээ, дядь ты здоров ? Ты это кому учител ?

0
Stas776

По Сталкеру тоже такое было. Итог известен

1
DezkQ

В соседней теме спрашивали а где обладатели АМУдей, а вот они все тут походу )

-5
DezkQ

Ладно, пойду обновлю

-7
agula98
которая выйдет через несколько часов

Через каких несколько часов она в 3 часа ночи выходит

-8
POLKOVNIK2005

Ну что скоро стрел, беги тему открывай на форуме.

0
Kartonkratos POLKOVNIK2005

Если ты по поводу темы оптимизации и о мнении игры, то он уже это сделал! сегодня утром ))

0
LIOTT

По мск в 02:00

0
My life is a game

установил уже

-8
saa0891

Как же меня раздражает что если некоторое время не обновлять драйвера то потом перестаёт работать shadowplay и в итоге всё равно приходится обновлять, ещё и дизайн поменяли к которому уже давно привык, ну тут ладно хоть хуже не сделали.

-13
JustA_NiceGuy

ShadowPlay перестаёт работать по одной причине: если ты слушаешь музыку через Spotify, Apple Music. Срабатывает защита авторских прав и не даёт тебе сделать запись. Возможно и другие приложения с этим связаны. Но тут ещё баг есть. Ты можешь закрыть эти приложения, а защита так и останется включеной до следующей перезагрузки ПК.

2
saa0891 JustA_NiceGuy
если ты слушаешь музыку через Spotify, Apple Music.

Что за бред, я подобной хренью вообще не пользуюсь.

2
JustA_NiceGuy saa0891

Я также думал, пока не прочитал об этом на Reddit а потом ещё раз проверил, но уже специально) Так что думай, какая прога мешает записи ShadowPlay.

-1
saa0891 JustA_NiceGuy

Ни какая прога не мешает, как я уже написал это происходит если долго не обновлять дрова или саму прогу (ты её даже запустить не сможешь пока не обновишь), после того как обновил дарйвера сразу всё начинает работать, понятно же что это херь со стороны самой Nvidia.

0
DezkQ saa0891

Ну всё логично, он использует CUDA, куда работают за счёт драйвера и если у них конфликт версий он работать не будет )

0