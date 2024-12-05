NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 566.36 с поддержкой Indiana Jones and the Great Circle, Marvel Rivals и PoE2

Драйвер NVIDIA Game Ready версии 566.36 стал доступен для загрузки, представляя поддержку крупнейших игр этого месяца, таких как Indiana Jones and the Great Circle, Path of Exile 2 и Marvel Rivals.
Помимо оптимизации для долгожданной игры, разработанной MachineGames, которая выйдет через несколько часов для владельцев Premium Edition или Collector's Edition, новый драйвер Game Ready обеспечивает поддержку Delta Force, Marvel Rivals и Path of Exile 2, а также поддержку следующего обновления Forza Motorsport, которое представляет глобальное освещение с трассировкой лучей, и следующего обновления Warhammer 40,000: Space Marine 2, которое добавляет поддержку генерации кадров NVIDIA DLSS 3.
Говоря о NVIDIA DLSS 3, и Indiana Jones and the Great Circle, и Marvel Rivals выйдут с поддержкой технологии NVIDIA, которая значительно повышает производительность во всех разрешениях и на всех графических процессорах серии RTX 4000. В игре MachineGames при разрешении 4K NVIDIA DLSS 3 может удвоить производительность на RTX 4090 при разрешении 4K, предустановках Supreme и трассировке лучей. В Marvel Rivals использование NVIDIA DLSS 3 может повысить производительность в среднем в 2,8 раза при разрешении 4K на RTX 4080.
Почему так много фпс?! Без длсс слишком много))
А скока их должно быть в пресете перформанс, с генерацией ещё и в фхд ?
Серая полоска БЕЗ АПСКЕЙЛА. И там указан апскейл в КАЧЕСТВО
Там указано только то что длсс3, т.е. генерация )) Про апскейл ничего. Ну и это фулл ШД, я не пойму ты рыдый или это плохо ? )
Даже если и так. 92фпс минус апскейл 25-30фпс и всё равно 60+фпс будет. В новых играх это большая редкость
Ну будет радуйся, только кому он нужен, если 6 ещё и ПоЕ 2 выходит ? )
Для таких высоких системных требований как то подозрительно много у них FPS. Ну посмотрим, что у них там получится.
Того же мнения
ну вон тебе в QHD 4070 ели ели допрыгивает до 60, так шо нормально всё.
QHD это 2к, а 4к это UltraHD учи матчасть
ээээ, дядь ты здоров ? Ты это кому учител ?
По Сталкеру тоже такое было. Итог известен
В соседней теме спрашивали а где обладатели АМУдей, а вот они все тут походу )
Ладно, пойду обновлю
Через каких несколько часов она в 3 часа ночи выходит
Ну что скоро стрел, беги тему открывай на форуме.
Если ты по поводу темы оптимизации и о мнении игры, то он уже это сделал! сегодня утром ))
По мск в 02:00
установил уже
Как же меня раздражает что если некоторое время не обновлять драйвера то потом перестаёт работать shadowplay и в итоге всё равно приходится обновлять, ещё и дизайн поменяли к которому уже давно привык, ну тут ладно хоть хуже не сделали.
ShadowPlay перестаёт работать по одной причине: если ты слушаешь музыку через Spotify, Apple Music. Срабатывает защита авторских прав и не даёт тебе сделать запись. Возможно и другие приложения с этим связаны. Но тут ещё баг есть. Ты можешь закрыть эти приложения, а защита так и останется включеной до следующей перезагрузки ПК.
Что за бред, я подобной хренью вообще не пользуюсь.
Я также думал, пока не прочитал об этом на Reddit а потом ещё раз проверил, но уже специально) Так что думай, какая прога мешает записи ShadowPlay.
Ни какая прога не мешает, как я уже написал это происходит если долго не обновлять дрова или саму прогу (ты её даже запустить не сможешь пока не обновишь), после того как обновил дарйвера сразу всё начинает работать, понятно же что это херь со стороны самой Nvidia.
Ну всё логично, он использует CUDA, куда работают за счёт драйвера и если у них конфликт версий он работать не будет )