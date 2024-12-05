NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 566.36 с поддержкой Indiana Jones and the Great Circle, Marvel Rivals и PoE2

Драйвер NVIDIA Game Ready версии 566.36 стал доступен для загрузки, представляя поддержку крупнейших игр этого месяца, таких как Indiana Jones and the Great Circle, Path of Exile 2 и Marvel Rivals.

Помимо оптимизации для долгожданной игры, разработанной MachineGames, которая выйдет через несколько часов для владельцев Premium Edition или Collector's Edition, новый драйвер Game Ready обеспечивает поддержку Delta Force, Marvel Rivals и Path of Exile 2, а также поддержку следующего обновления Forza Motorsport, которое представляет глобальное освещение с трассировкой лучей, и следующего обновления Warhammer 40,000: Space Marine 2, которое добавляет поддержку генерации кадров NVIDIA DLSS 3.

Говоря о NVIDIA DLSS 3, и Indiana Jones and the Great Circle, и Marvel Rivals выйдут с поддержкой технологии NVIDIA, которая значительно повышает производительность во всех разрешениях и на всех графических процессорах серии RTX 4000. В игре MachineGames при разрешении 4K NVIDIA DLSS 3 может удвоить производительность на RTX 4090 при разрешении 4K, предустановках Supreme и трассировке лучей. В Marvel Rivals использование NVIDIA DLSS 3 может повысить производительность в среднем в 2,8 раза при разрешении 4K на RTX 4080.