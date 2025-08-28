ЧАТ ИГРЫ
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 581.15 WHQL с поддержкой дополнения Indiana Jones and the Great Circle

monk70 monk70

NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт. Согласно примечаниям к выпуску, драйвер NVIDIA GeForce 581.15 WHQL обеспечивает поддержку с первого дня для игр Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giant и патча DLSS 4 для Wuthering Waves.

Драйвера для видеокарт: Nvidia GeForce Graphics Drivers - v391.35 - v581.15

Если говорить более подробно, этот новый драйвер обеспечивает наилучший игровой процесс для Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giant и Wuthering Waves. Обе эти игры будут поддерживать NVIDIA DLSS 4 с многокадровой обработкой кадров.

Драйвер NVIDIA GeForce 581.15 WHQL также исправляет некоторые сбои, которые могли возникать в Marvel’s Avengers – The Definitive Edition. Он также устраняет случайное мерцание, которое могло возникать на некоторых мониторах ПК при горячем подключении по HDMI.

Исправлены игровые ошибки

  • Marvel’s Avengers – The Definitive Edition: Игра вылетает на рабочий стол при запуске [5350712]

Исправлены общие ошибки

  • На некоторых мониторах может наблюдаться случайное мерцание при горячем подключении через HDMI [5280259]
JustA_NiceGuy

Драйверы нынче как девушки лёгкого поведения.

Extor Menoger
Marvel’s Avengers – The Definitive Edition: Игра вылетает на рабочий стол при запуске [5350712]

А прикиньте где то существует какая то но нейм игра, которая не запускается потому что где-то в дровах nvidia её искусственно замедлили/сломали ? Типа им не чего не стоит сломать условный Atomic Heart

Alex40001

ну допустим они могут прописать чисто случайно "фейрверк"

Лидер Мур

атомик даже на древней 1050 летает, что они там замедлят для нас, для владельцев 40 и 50 серии? если сломают, то выпустят фикс и все, даже после отключения поддержки физикс как-то пофиг всем, кроме пары скуфов которые не довольны что не запускаются игры 2000 выпуска/ XDXDXD

Пользователь ВКонтакте Лидер Мур

Это очень легкая для графических ускорителей игра. У меня 4060ти 8г. все на ультрах в 2к и все лучи включены. ФПС 70-80 кадров. // Вячеслав Шадрин

Zveruga89

каждую неделю новые выпускают...з@eбли уже, честное слово..

Лидер Мур

лучшая поддержка обновлений на планете земля, подумаешь)

canismajorisvy
каждую неделю новые выпускают...з@eбли уже, честное слово..

з@eбли обитателей красной помойки.

jax baron

самый стабильный этот тот который был середина августа - дальше лучше не обновляться, щяс понижалки пойдут

ka27

Новые драйвера кто ставил, проблемы с новыми ушли ? (566 сейчас стоит)

SleepyGamer

Я все обновления ставлю, не замечал каких-то проблем

dgsdfgfdgsdg

после выхода 5060 проблем с драйверами нет

canismajorisvy

Лучше откатись на 391. Или вообще удали драйвер, зачем тебе лишние проблемы.

askazanov

Хорошо, обновлюсь