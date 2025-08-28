NVIDIA выпустила драйвер GeForce 581.15 WHQL с поддержкой дополнения Indiana Jones and the Great Circle

NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт. Согласно примечаниям к выпуску, драйвер NVIDIA GeForce 581.15 WHQL обеспечивает поддержку с первого дня для игр Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giant и патча DLSS 4 для Wuthering Waves.
Если говорить более подробно, этот новый драйвер обеспечивает наилучший игровой процесс для Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giant и Wuthering Waves. Обе эти игры будут поддерживать NVIDIA DLSS 4 с многокадровой обработкой кадров.
Драйвер NVIDIA GeForce 581.15 WHQL также исправляет некоторые сбои, которые могли возникать в Marvel’s Avengers – The Definitive Edition. Он также устраняет случайное мерцание, которое могло возникать на некоторых мониторах ПК при горячем подключении по HDMI.
Исправлены игровые ошибки
- Marvel’s Avengers – The Definitive Edition: Игра вылетает на рабочий стол при запуске [5350712]
Исправлены общие ошибки
- На некоторых мониторах может наблюдаться случайное мерцание при горячем подключении через HDMI [5280259]
