Обновление #5 для Indiana Jones and the Great Circle исправляет проблемы с DLC

Компания MachineGames выпустила обновление #5 для Indiana Jones and the Great Circle, включающее исправление, направленное на улучшение недавно выпущенного DLC The Order of Giants. Патч исправляет проблемы с головоломками и маркерами, обеспечивая более плавный игровой процесс в таких ключевых зонах, как Святилище Гладиатора и Гробница Гибборима. Также он вносит улучшения в систему «Римский путеводитель», которая теперь обеспечивает более интуитивно понятную навигацию для игроков, ищущих пропущенные коллекционные предметы на уровне Ватикан.
Помимо исправлений, связанных с прогрессом, обновление устраняет сбой, связанный с настройками RTX Hair на видеокартах GeForce RTX 5000, и исправляет незначительные текстовые ошибки для улучшения отображения.
Полное описание патча
- Исправлена ошибка, препятствовавшая правильному размещению труб в головоломке «Святилище Гладиатора» после перезапуска контрольных точек.
- Маркер возможности сделать фото для фотографии «Безголовый гладиатор» теперь корректно исчезает после съёмки.
- Улучшены маркеры навигации при использовании путеводителя по Риму, который теперь также подсвечивает неполученные фотографии и заметки на уровне «Ватикан».
- Добавлен значок «Дверь» в «Нижнем режиме» путеводителя по Риму, чтобы направлять игроков обратно к Ватикану при наличии журнала в руках.
- Улучшены маркеры навигации, ведущие к Гробнице Гибборима при выходе из святилища Гладиатора во время задания «Найти последнюю часть цилиндра».
- Исправлен сбой при изменении настроек качества волос RTX на видеокартах GeForce RTX 5000.
- Исправлена опечатка на экране сводки путешествий.
всё с этим куском проблемы