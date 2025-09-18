ЧАТ ИГРЫ
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 716 оценок

Обновление #5 для Indiana Jones and the Great Circle исправляет проблемы с DLC

monk70 monk70

Компания MachineGames выпустила обновление #5 для Indiana Jones and the Great Circle, включающее исправление, направленное на улучшение недавно выпущенного DLC The Order of Giants. Патч исправляет проблемы с головоломками и маркерами, обеспечивая более плавный игровой процесс в таких ключевых зонах, как Святилище Гладиатора и Гробница Гибборима. Также он вносит улучшения в систему «Римский путеводитель», которая теперь обеспечивает более интуитивно понятную навигацию для игроков, ищущих пропущенные коллекционные предметы на уровне Ватикан.

Помимо исправлений, связанных с прогрессом, обновление устраняет сбой, связанный с настройками RTX Hair на видеокартах GeForce RTX 5000, и исправляет незначительные текстовые ошибки для улучшения отображения.

Полное описание патча

  • Исправлена ​​ошибка, препятствовавшая правильному размещению труб в головоломке «Святилище Гладиатора» после перезапуска контрольных точек.
  • Маркер возможности сделать фото для фотографии «Безголовый гладиатор» теперь корректно исчезает после съёмки.
  • Улучшены маркеры навигации при использовании путеводителя по Риму, который теперь также подсвечивает неполученные фотографии и заметки на уровне «Ватикан».
  • Добавлен значок «Дверь» в «Нижнем режиме» путеводителя по Риму, чтобы направлять игроков обратно к Ватикану при наличии журнала в руках.
  • Улучшены маркеры навигации, ведущие к Гробнице Гибборима при выходе из святилища Гладиатора во время задания «Найти последнюю часть цилиндра».
  • Исправлен сбой при изменении настроек качества волос RTX на видеокартах GeForce RTX 5000.
  • Исправлена ​​опечатка на экране сводки путешествий.
jax baron

всё с этим куском проблемы

2