Обновление #5 для Indiana Jones and the Great Circle исправляет проблемы с DLC

Компания MachineGames выпустила обновление #5 для Indiana Jones and the Great Circle, включающее исправление, направленное на улучшение недавно выпущенного DLC The Order of Giants. Патч исправляет проблемы с головоломками и маркерами, обеспечивая более плавный игровой процесс в таких ключевых зонах, как Святилище Гладиатора и Гробница Гибборима. Также он вносит улучшения в систему «Римский путеводитель», которая теперь обеспечивает более интуитивно понятную навигацию для игроков, ищущих пропущенные коллекционные предметы на уровне Ватикан.

Помимо исправлений, связанных с прогрессом, обновление устраняет сбой, связанный с настройками RTX Hair на видеокартах GeForce RTX 5000, и исправляет незначительные текстовые ошибки для улучшения отображения.

Полное описание патча