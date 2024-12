Очередной провал Bethesda и Microsoft? Indiana Jones and the Great Circle стартует на ПК хуже Dragon Age: The Veilguard

Indiana Jones and the Great Circle, амбициозная приключенческая игра по мотивам культовой серии фильмов от Bethesda и Microsoft, стартовала с неожиданно низкими показателями в Steam. Пиковый онлайн игры составил всего 8,148 игроков, что выглядит крайне скромно в сравнении с другими недавними релизами. Например, Dragon Age: The Veilguard на старте смогла привлечь 70 тысяч игроков одновременно, а ее общий максимум составил 89 тысяч. Однопользовательская игра S.T.A.L.K.E.R. 2, несмотря на технические проблемы, привлекла 113 тысяч игроков в день релиза.

Причина такой низкой заинтересованности новинки среди геймеров могут быть разные. Многие эксперты считают, что такая слабая производительность Indiana Jones and the Great Circle может быть связана с рядом факторов:

Очень слабый маркетинг от Microsoft — Релиз культовой франшизы прошел практически незамеченным, без должной рекламной кампании. Это снова осознанное решение Microsoft, которая не освещает собственные релизы даже в качестве продвижения консоли. Неподходящее время выхода — В декабре игроки заняты крупными релизами вроде Path of Exile 2 и другими многопользовательскими играми. Game Pass и другие платформы — Сильная зависимость от подписочных сервисов, таких как Game Pass, могла отвлечь потенциальную аудиторию от покупки игры в Steam, поэтому показатели официальных продаж в игре будут крайне слабыми.

Такие слабые показатели от нового релиза Bethesda заставляет серьезно беспокоится за будущее компании. В прошлом году компания выпустила неоднозначный кооперативный шутер Redfall, собравший всего 6 тысяч пользователей в Steam и его не спасла подписочная модель Game Pass. Более того провал игру послужил причиной закрытия одной из внутренних студий и теперь эта же участь может ждать MachineGames, которые отвечали за Indiana Jones and the Great Circle.