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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.7 465 оценок

Очередной провал Bethesda и Microsoft? Indiana Jones and the Great Circle стартует на ПК хуже Dragon Age: The Veilguard

Gutsz
Новости

Indiana Jones and the Great Circle, амбициозная приключенческая игра по мотивам культовой серии фильмов от Bethesda и Microsoft, стартовала с неожиданно низкими показателями в Steam. Пиковый онлайн игры составил всего 8,148 игроков, что выглядит крайне скромно в сравнении с другими недавними релизами. Например, Dragon Age: The Veilguard на старте смогла привлечь 70 тысяч игроков одновременно, а ее общий максимум составил 89 тысяч. Однопользовательская игра S.T.A.L.K.E.R. 2, несмотря на технические проблемы, привлекла 113 тысяч игроков в день релиза.

Причина такой низкой заинтересованности новинки среди геймеров могут быть разные. Многие эксперты считают, что такая слабая производительность Indiana Jones and the Great Circle может быть связана с рядом факторов:

  1. Очень слабый маркетинг от Microsoft — Релиз культовой франшизы прошел практически незамеченным, без должной рекламной кампании. Это снова осознанное решение Microsoft, которая не освещает собственные релизы даже в качестве продвижения консоли.
  2. Неподходящее время выхода — В декабре игроки заняты крупными релизами вроде Path of Exile 2 и другими многопользовательскими играми.
  3. Game Pass и другие платформы — Сильная зависимость от подписочных сервисов, таких как Game Pass, могла отвлечь потенциальную аудиторию от покупки игры в Steam, поэтому показатели официальных продаж в игре будут крайне слабыми.

Такие слабые показатели от нового релиза Bethesda заставляет серьезно беспокоится за будущее компании. В прошлом году компания выпустила неоднозначный кооперативный шутер Redfall, собравший всего 6 тысяч пользователей в Steam и его не спасла подписочная модель Game Pass. Более того провал игру послужил причиной закрытия одной из внутренних студий и теперь эта же участь может ждать MachineGames, которые отвечали за Indiana Jones and the Great Circle.

-8
68
Комментарии: 68
Ваш комментарий
muxamor2011

ценник нужно было еще выше сделать просто. 6к за базовую версию. нет спасибо.

12
KILLA06

ты просто живешь в России и доллар сотка

-19
PolGhost

Если брать цену в долларах или евро, то по нынешним меркам она стандартная - 70. То, что у нас с курсом проблемы, не волнует издателя

-5
bubenson

Ничего не понял. Ранее писали, что хорошо приняли игроки игру, тут пишут, что дела плохи.

5
-Zion-

Ну так хорошо принять не равно хорошо купить. Приняли отлично на торрентах например, оптимизацию хорошую приняли. Новости ради плюсов написали что хотят люди услышать.

4
MORDORR -Zion-

Да вот насчёт оптимизации меня и ломает. Пробежался сейчас по 'зелёнке' и почитал что народ пишет. У неё заява на RTX 4090 .Тащить 120 гб непонятно чего в надежде что оно соблаговолит пойти? Вот сижу - чешу башку....как бы дыру не протереть. Вот пост чувака; ( и подобных довольно много)

PS Нету у меня ни RTX 4090 ни близко к ней....так уж звёзды паршиво встали.

2
-Zion- MORDORR

Ну ты почитай тут посты, люди в восторге. 4090 это заявка на трассировку пути, можно играть без неё.

1
Unicorling MORDORR

3080ти на ультрах нет присадок, не надо ничего чесать до дыр

1
MORDORR -Zion-

Без чего можно играть, не понял? Без поддержки трассировки? Тогда как насчёт этого ;

PS Пардонте, не разглядел что ты про пути а не про лучи. Моск уже раком стоит....

0
iBotya

Не так много 40+ летних поклонников Индианы?

5
Ольга Бузова

Дикие системки и конский ценник

4
DezkQ

Системки ниже плинтуса

0
reygun198

Посмотрел на твиче игрушку и сложилось впечатление, что игра геймплейно очень душная и монотонная.

3
My life is a game

Ща Русик96 скажет "Денуво нужно было ставить" :)

3
Unicorling

Он скажет - фу вор

0
UnstoppableMaddox

НЕ У ВСЕХ ЕСТЬ 4090

2
Unicorling

Игра на 3080ти летает, зачем 4090, для лучей разве что

0
Пользователь ВКонтакте

И на старых видюхах не запускается // Артур Колесов

2
Пользователь ВКонтакте

А неадекватные системки вам шутка какая то? // Александр Ковалёв

2
Kamishini1993

у майков сейчас 99% бюджета маркетинга на колду, чему вообще удивляться?

1
Jarvis666

Все остальные пиратят

1
TastelessGerman

Дак он не работает нормально, на самых популярных картах стима. Конечно хуже будет)

1
no homo

Мне кажется дело в том, что большинство юзеров сидят на gtx карточках и потому такая статистика.

1
Night Driving Avenger

Ну, по стате Стима GTX уже даже не в 10ке, многие сидят на 3060 и 4060. Что впрочем не отменяет того факта, что игра неоправданно требовательная при пастгенном графоне...

0
no homo Night Driving Avenger

а многие просто запрещают сбор статистики в стиме. я например отказался от этого и теперь меня не учитывают там. уверен таких как я много)))

0
Темный-Властелин

отсутствие 10й серии карт заметно, стоило ли отказывать от них, насколько это стало финансово выгодно? или выкатят патч

1
no homo

вряд ли патч поможет. игру с самого начала делали исключительно под карточки с лучами и просто так снять это ограничение не получится. придется с нуля переделывать те или иные аспекты игры, что вряд ли будет выгодно.

0
Roman_Rid

Игра, в основном, для олдов, как мне кажется.... А у них рабочий день))

0
Grimnebulin

Два последних фильма вышли мягко говоря не очень, плюс игра сама по себе довольно скучная, короче не думаю что народ массово ломанётся её покупать, максимум пройдут в геймпасе.

0
AjarVryn

Предпоследний это где он в холодильник от ядерного взрыва залез?По мне так норм фильм,правда давно смотрел.А последний дом престарелых да хрень полная.

1
K0t Felix

Графика явственно не 2к24. Сюжет неплох

0
Hiroo_onoda

Го.ноделы выкатывают игру и запрещают ее продажу в РФ. Продажи минимальны.
PoE2 на старте рвет онлайн. Продажи доступны в РФ.

Думойте.

0
Buzill

думаю, что ты несешь бред

-7
Lady_Leda

А с чего ей стартовать с утра в понедельник? Игра удачно вышла 3 дня назад, но для "элиты", остальные сделали вывод как и когда они будут играть в данную игру.

0
Пользователь ВКонтакте

про гейм пасс забыли)) как так то. или там не люди играют? 🤔🤔🤔 // Mikhail Tsyganov

0
Пользователь ВКонтакте

Количество играющих в гейм пассе отображается в Стиме? // Кейт Фостер

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Нет конечно, а ты не думал что многие купили подписки что бы поиграть бесплатно? ясен пень онлайн стима будет ниже // Mikhail Tsyganov

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну так это и логично. К чему тогда говорить про очередной провал? // Кейт Фостер

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

О чём и говорю, не факт что все 100% купили и в пассе играет всего 2 человека // Mikhail Tsyganov

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну так люди платят за пасс, а не за игру. И в целом прибыль получается меньше // Александр Ковалёв

0
Dark1994

Лично я играю с геймпасса, как наверное и многие.

0
-Zion-

Ну это конечно успех для игры непременно.

1
Night Driving Avenger

Применимо к Иксбокс, где большинство на подписке сидят, на ПК же многие как сидели, так и продолжают сидеть в Стиме

0
Саша Борцов

Просто есть бесплатная версия....

0
Пользователь ВКонтакте

ну на самом деле маркетинг... он вообще был ? я на этом сайте только узнал что такая игра вообще существует ну и конечно она не вовремя вышла // Maxim Maisak

0
Yoshemitsu

А у сталкера был маркетинг? А Драгон гейдж где рекламировали?

0
SOLUS5678

Игра то неплохая но дико забагованная. Но может у игры есть шанс.

0
knot7

Просто ценители Инди ещё с работы не вернулись))

0
Станислав Буянов

Я не пойму, откуда разговоры про культовость? Персонаж был "культовым" в конце 80-х и в начале 90-х. Потом, уже почти 20 лет прошло, как выпустили несколько один фильм, а в прошлом году, ещё один, которые и близко не повторили успех первоначальной трилогии.

А тут сделали игру по провалившемуся фильму и чего-то хотят... Тогда бы уж выпускали бы игру полтора года назад, одновременно с релизом фильма...

0
Night Driving Avenger

Маркетинга нет, графона нет, оптимизации нет, в топе 100 Стима нет, даже доброго имени после провального диснеевского высера нет, зато есть фуллпрайс, стэлс и зачем-то первое лицо. Ну, пусть теперь наслаждаются очередным лучшим годом в истории Иксбокс.

0
RAMFALL

Игра хорошая, я думаю со временем еë будут ценить как KCD

0
AndruhaGruz

В Steam отзывы очень положительные. Вчера все новости были о том что игру тепло встретили, нервничали только владельцы обычных видеокарт без RTX. Сама игра даже очень интересная а то что она не работает на картах без поддержки лучей это уже совсем другая история. ПК геймеров потихоньку подготавливают к тому что скоро все крупные проекты будут работать только на RTX картах. Nvidia сотрудничает с всеми крупными компаниями да и разработчикам игр намного легче делать свет и все эти отражения и тени, Точнее не легче а вообще проще. Так что как то так.

0
Пользователь ВКонтакте

Да ладно? Критикам же игра понравилась // Кейт Фостер

-1
digitalkid

Да вообще она в геймпассе выходит, там и надо онлайн смотреть. А так вечером собирался прикупить. $42 в моих стимах.

-1
Akalaka
амбициозная приключенческая игра по мотивам культовой серии фильмов

Они на время и год смотрели? Культовая для людей 30-40 лет. Культовость 80-00 годов... А спроси у молодых, кто это, они о "культовости" и не в курсе будут. Да и что нового и уникального может принести эта игра? Не знаю, как для разрабов, но мне было понятно, что игра исключительно для фанатов-олдов.

-1
Рикочико

Очень жаль. Очередной звоночек для других студий не делать одиночные, не open world игры.

-3
-Zion-

Надо просто вольфенштеин делать было а не подобную душнину чисто для фанбазы Индианы.

0
Рикочико -Zion-

Вульфы для ААА тоже провалились в продажах.
https://www.playground.ru/wolfenstein_2_the_new_colossus/news/wolfenstein_ii_i_the_evil_within_2_prodayutsya_ochen_ploho_po_sravneniyu_s_drugimi_igrami_bethesda_v_steam-307463?amp

0
SEV DRAKE

Звоночек что не нужно делать игры для последних видеокарт. Алан 2 ничему не научил.

0
-Zion- Рикочико

Ну спрос уж точно побольше бы был. Мне даже лень качать было это, скачал всё же и убедился что это духота.
Положительные отзывы тут чисто положительная волна от людей, поддержать что оптимизон хорош и денувы нет, как всё хорошо. Только покупать это не особо захотели, максимум схематоз с гейпассом за 1 руб.

0
-Zion- SEV DRAKE

Нуууу если бы поддерживались древние видюхи ситуация бы прям кардинально другая была да? Бичи с 1060 нашли бы деньги на игру вместо видеокарты.

0
1barac9U7ada7

ХА ХА ХА ХА ну что Я вам говорил? Убогая игра, устаревшая графика, устаревший геймплей, вшивая адвенчура))) дак ещё и забагованная. посмотри форум там столько нытья))))))))) оптимизон привезут как ни будь потом))) у МЕНЯ идёт без проблем но играть в это надо себя заставлять

-3
Rassol Flex

А мы будем брать в расчет тот факт, что игру слили в зеленый магазин за три дня до релиза?

-4
TastelessGerman

А драгон эйдж не сливали чтоли?)

-1
-Zion-

Так если игра хорошая то всё равно купят же?

0
AjarVryn

Так с торрентов накачали вот и не покупают.Тем более как выяснилось у многих ведра игру не потянули.

-4
BLATNOY1

Так там и не ведра игру не тянут. Только на последних 3 поколениях вроде как норм идет. А на 10 поколении все еще сидит половина PC игроков.

1
TastelessGerman

Кто скачал с торента тот бы и не купил, максимум онлайн активашку. Но драгон эйдж же тоже пиратили

0