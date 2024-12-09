Очередной провал Bethesda и Microsoft? Indiana Jones and the Great Circle стартует на ПК хуже Dragon Age: The Veilguard

Indiana Jones and the Great Circle, амбициозная приключенческая игра по мотивам культовой серии фильмов от Bethesda и Microsoft, стартовала с неожиданно низкими показателями в Steam. Пиковый онлайн игры составил всего 8,148 игроков, что выглядит крайне скромно в сравнении с другими недавними релизами. Например, Dragon Age: The Veilguard на старте смогла привлечь 70 тысяч игроков одновременно, а ее общий максимум составил 89 тысяч. Однопользовательская игра S.T.A.L.K.E.R. 2, несмотря на технические проблемы, привлекла 113 тысяч игроков в день релиза.
Причина такой низкой заинтересованности новинки среди геймеров могут быть разные. Многие эксперты считают, что такая слабая производительность Indiana Jones and the Great Circle может быть связана с рядом факторов:
- Очень слабый маркетинг от Microsoft — Релиз культовой франшизы прошел практически незамеченным, без должной рекламной кампании. Это снова осознанное решение Microsoft, которая не освещает собственные релизы даже в качестве продвижения консоли.
- Неподходящее время выхода — В декабре игроки заняты крупными релизами вроде Path of Exile 2 и другими многопользовательскими играми.
- Game Pass и другие платформы — Сильная зависимость от подписочных сервисов, таких как Game Pass, могла отвлечь потенциальную аудиторию от покупки игры в Steam, поэтому показатели официальных продаж в игре будут крайне слабыми.
Такие слабые показатели от нового релиза Bethesda заставляет серьезно беспокоится за будущее компании. В прошлом году компания выпустила неоднозначный кооперативный шутер Redfall, собравший всего 6 тысяч пользователей в Steam и его не спасла подписочная модель Game Pass. Более того провал игру послужил причиной закрытия одной из внутренних студий и теперь эта же участь может ждать MachineGames, которые отвечали за Indiana Jones and the Great Circle.
ценник нужно было еще выше сделать просто. 6к за базовую версию. нет спасибо.
ты просто живешь в России и доллар сотка
Если брать цену в долларах или евро, то по нынешним меркам она стандартная - 70. То, что у нас с курсом проблемы, не волнует издателя
Ничего не понял. Ранее писали, что хорошо приняли игроки игру, тут пишут, что дела плохи.
Ну так хорошо принять не равно хорошо купить. Приняли отлично на торрентах например, оптимизацию хорошую приняли. Новости ради плюсов написали что хотят люди услышать.
Да вот насчёт оптимизации меня и ломает. Пробежался сейчас по 'зелёнке' и почитал что народ пишет. У неё заява на RTX 4090 .Тащить 120 гб непонятно чего в надежде что оно соблаговолит пойти? Вот сижу - чешу башку....как бы дыру не протереть. Вот пост чувака; ( и подобных довольно много)
PS Нету у меня ни RTX 4090 ни близко к ней....так уж звёзды паршиво встали.
Ну ты почитай тут посты, люди в восторге. 4090 это заявка на трассировку пути, можно играть без неё.
3080ти на ультрах нет присадок, не надо ничего чесать до дыр
Без чего можно играть, не понял? Без поддержки трассировки? Тогда как насчёт этого ;
PS Пардонте, не разглядел что ты про пути а не про лучи. Моск уже раком стоит....
Не так много 40+ летних поклонников Индианы?
Дикие системки и конский ценник
Системки ниже плинтуса
Посмотрел на твиче игрушку и сложилось впечатление, что игра геймплейно очень душная и монотонная.
Ща Русик96 скажет "Денуво нужно было ставить" :)
Он скажет - фу вор
НЕ У ВСЕХ ЕСТЬ 4090
Игра на 3080ти летает, зачем 4090, для лучей разве что
И на старых видюхах не запускается // Артур Колесов
А неадекватные системки вам шутка какая то? // Александр Ковалёв
у майков сейчас 99% бюджета маркетинга на колду, чему вообще удивляться?
Все остальные пиратят
Дак он не работает нормально, на самых популярных картах стима. Конечно хуже будет)
Мне кажется дело в том, что большинство юзеров сидят на gtx карточках и потому такая статистика.
Ну, по стате Стима GTX уже даже не в 10ке, многие сидят на 3060 и 4060. Что впрочем не отменяет того факта, что игра неоправданно требовательная при пастгенном графоне...
а многие просто запрещают сбор статистики в стиме. я например отказался от этого и теперь меня не учитывают там. уверен таких как я много)))
отсутствие 10й серии карт заметно, стоило ли отказывать от них, насколько это стало финансово выгодно? или выкатят патч
вряд ли патч поможет. игру с самого начала делали исключительно под карточки с лучами и просто так снять это ограничение не получится. придется с нуля переделывать те или иные аспекты игры, что вряд ли будет выгодно.
Игра, в основном, для олдов, как мне кажется.... А у них рабочий день))
Два последних фильма вышли мягко говоря не очень, плюс игра сама по себе довольно скучная, короче не думаю что народ массово ломанётся её покупать, максимум пройдут в геймпасе.
Предпоследний это где он в холодильник от ядерного взрыва залез?По мне так норм фильм,правда давно смотрел.А последний дом престарелых да хрень полная.
Графика явственно не 2к24. Сюжет неплох
Го.ноделы выкатывают игру и запрещают ее продажу в РФ. Продажи минимальны.
PoE2 на старте рвет онлайн. Продажи доступны в РФ.
Думойте.
думаю, что ты несешь бред
А с чего ей стартовать с утра в понедельник? Игра удачно вышла 3 дня назад, но для "элиты", остальные сделали вывод как и когда они будут играть в данную игру.
про гейм пасс забыли)) как так то. или там не люди играют? 🤔🤔🤔 // Mikhail Tsyganov
Количество играющих в гейм пассе отображается в Стиме? // Кейт Фостер
Нет конечно, а ты не думал что многие купили подписки что бы поиграть бесплатно? ясен пень онлайн стима будет ниже // Mikhail Tsyganov
Ну так это и логично. К чему тогда говорить про очередной провал? // Кейт Фостер
О чём и говорю, не факт что все 100% купили и в пассе играет всего 2 человека // Mikhail Tsyganov
Ну так люди платят за пасс, а не за игру. И в целом прибыль получается меньше // Александр Ковалёв
Лично я играю с геймпасса, как наверное и многие.
Ну это конечно успех для игры непременно.
Применимо к Иксбокс, где большинство на подписке сидят, на ПК же многие как сидели, так и продолжают сидеть в Стиме
Просто есть бесплатная версия....
ну на самом деле маркетинг... он вообще был ? я на этом сайте только узнал что такая игра вообще существует ну и конечно она не вовремя вышла // Maxim Maisak
А у сталкера был маркетинг? А Драгон гейдж где рекламировали?
Игра то неплохая но дико забагованная. Но может у игры есть шанс.
Просто ценители Инди ещё с работы не вернулись))
Я не пойму, откуда разговоры про культовость? Персонаж был "культовым" в конце 80-х и в начале 90-х. Потом, уже почти 20 лет прошло, как выпустили несколько один фильм, а в прошлом году, ещё один, которые и близко не повторили успех первоначальной трилогии.
А тут сделали игру по провалившемуся фильму и чего-то хотят... Тогда бы уж выпускали бы игру полтора года назад, одновременно с релизом фильма...
Маркетинга нет, графона нет, оптимизации нет, в топе 100 Стима нет, даже доброго имени после провального диснеевского высера нет, зато есть фуллпрайс, стэлс и зачем-то первое лицо. Ну, пусть теперь наслаждаются очередным лучшим годом в истории Иксбокс.
Игра хорошая, я думаю со временем еë будут ценить как KCD
В Steam отзывы очень положительные. Вчера все новости были о том что игру тепло встретили, нервничали только владельцы обычных видеокарт без RTX. Сама игра даже очень интересная а то что она не работает на картах без поддержки лучей это уже совсем другая история. ПК геймеров потихоньку подготавливают к тому что скоро все крупные проекты будут работать только на RTX картах. Nvidia сотрудничает с всеми крупными компаниями да и разработчикам игр намного легче делать свет и все эти отражения и тени, Точнее не легче а вообще проще. Так что как то так.
Да ладно? Критикам же игра понравилась // Кейт Фостер
Да вообще она в геймпассе выходит, там и надо онлайн смотреть. А так вечером собирался прикупить. $42 в моих стимах.
Они на время и год смотрели? Культовая для людей 30-40 лет. Культовость 80-00 годов... А спроси у молодых, кто это, они о "культовости" и не в курсе будут. Да и что нового и уникального может принести эта игра? Не знаю, как для разрабов, но мне было понятно, что игра исключительно для фанатов-олдов.
Очень жаль. Очередной звоночек для других студий не делать одиночные, не open world игры.
Надо просто вольфенштеин делать было а не подобную душнину чисто для фанбазы Индианы.
Вульфы для ААА тоже провалились в продажах.
https://www.playground.ru/wolfenstein_2_the_new_colossus/news/wolfenstein_ii_i_the_evil_within_2_prodayutsya_ochen_ploho_po_sravneniyu_s_drugimi_igrami_bethesda_v_steam-307463?amp
Звоночек что не нужно делать игры для последних видеокарт. Алан 2 ничему не научил.
Ну спрос уж точно побольше бы был. Мне даже лень качать было это, скачал всё же и убедился что это духота.
Положительные отзывы тут чисто положительная волна от людей, поддержать что оптимизон хорош и денувы нет, как всё хорошо. Только покупать это не особо захотели, максимум схематоз с гейпассом за 1 руб.
Нуууу если бы поддерживались древние видюхи ситуация бы прям кардинально другая была да? Бичи с 1060 нашли бы деньги на игру вместо видеокарты.
ХА ХА ХА ХА ну что Я вам говорил? Убогая игра, устаревшая графика, устаревший геймплей, вшивая адвенчура))) дак ещё и забагованная. посмотри форум там столько нытья))))))))) оптимизон привезут как ни будь потом))) у МЕНЯ идёт без проблем но играть в это надо себя заставлять
А мы будем брать в расчет тот факт, что игру слили в зеленый магазин за три дня до релиза?
А драгон эйдж не сливали чтоли?)
Так если игра хорошая то всё равно купят же?
Так с торрентов накачали вот и не покупают.Тем более как выяснилось у многих ведра игру не потянули.
Так там и не ведра игру не тянут. Только на последних 3 поколениях вроде как норм идет. А на 10 поколении все еще сидит половина PC игроков.
Кто скачал с торента тот бы и не купил, максимум онлайн активашку. Но драгон эйдж же тоже пиратили