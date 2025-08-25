"Одна из идей, которую всегда хотелось реализовать": креативный директор Indiana Jones о концепции The Order of Giants

На выставке gamescom 2025 компания Machine Games показала новый трейлер большого дополнения для Indiana Jones под названием The Order of Giants. Действие дополнения развернется в самом сердце Рима, и оно обещает рассказать о приключениях, полных секретов, головоломок и знакомых лиц из базовой игры.
В беседе портала Gamereactorс c креативным директором Акселем Торвениусом (Axel Torvenius) он рассказал, что игроки начнут прохождение DLC в «песочнице» Ватикана,,продвигаясь по сюжету, начало которому положит встреча с отцом Ричи и его попугаем. «Взаимодействуя с ним, мы получим cutscene, и это как бы закладывает предпосылки и основное повествование DLC», - пояснил он. Далее игрокам предстоит исследовать улицы Рима и ряд подземных локаций, включая реку Тибр и знаменитую Клоаку Максима — часть античной системы канализации в Древнем Риме
В DLC появится много нововведений, включая новые механики, врагов, бои с боссами и книги навыков. По словам Торвениуса, все эти новшества могут отразиться и на геймплее основной игры: «Когда вы пройдете DLC и получите новые книги навыков, то, разумеется, их можно будет использовать и в основной игре».
Несмотря на то, что в основном действие происходит в Риме, разработчики позаботились о разнообразии окружения. По его словам, "в DLC мы все еще путешествуем по разным местам... Так что в игре по-прежнему большое разнообразие и множество различных типов окружения, которые вы можете исследовать. Это действительно никогда не надоедает".
Размышляя о сеттинге DLC, он добавил: " Создание этого DLC, The Order of Giants, - это одна из тех идей, которые мы всегда хотели... продвинуть игрока в эту область мира еще дальше. Поэтому мы так рады возможности воплотить DLC в жизнь".
Релиз дополнеия The Order of Giants состоится 4 сентября 2025 года для PC и Xbox Series X|S. Как ожидается, приключение займет примерно 5-6 часов, в зависимости от подхода игрока.
Версия для Nintendo Switch 2 запланирована на 2026 год.
А мне не зашла, недостаточно иммерсивности, недостаточно экшена, простые загадки, исследование слабо поощряется, сюжет тоже неособо интересный.
всегда хотелось реализовать но в оригинале реализовали совсем другое а потом длцешкой на бабки шкурануть - никогда такого не было
А ты бесплатно хотел?
будет бесплатно,мир не без добрых людей
Да прикольная игрушка , мне прям вкатила , не напряжная,интересная,сделано круто,правда я до конца не дошел , в тот момент что то еще выходило,потом еще..и маленько забыл про индиану) , надо будет до пройти , в 5 главе остановился , Шанхай)) дабы длц попробовать потом)
клоун основная игра уже пройдена
Смотря какой fabric, смотря сколько details
Часть игры продают dead space 3 передаëт привет