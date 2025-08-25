"Одна из идей, которую всегда хотелось реализовать": креативный директор Indiana Jones о концепции The Order of Giants

На выставке gamescom 2025 компания Machine Games показала новый трейлер большого дополнения для Indiana Jones под названием The Order of Giants. Действие дополнения развернется в самом сердце Рима, и оно обещает рассказать о приключениях, полных секретов, головоломок и знакомых лиц из базовой игры.

В беседе портала Gamereactorс c креативным директором Акселем Торвениусом (Axel Torvenius) он рассказал, что игроки начнут прохождение DLC в «песочнице» Ватикана,,продвигаясь по сюжету, начало которому положит встреча с отцом Ричи и его попугаем. «Взаимодействуя с ним, мы получим cutscene, и это как бы закладывает предпосылки и основное повествование DLC», - пояснил он. Далее игрокам предстоит исследовать улицы Рима и ряд подземных локаций, включая реку Тибр и знаменитую Клоаку Максима — часть античной системы канализации в Древнем Риме

В DLC появится много нововведений, включая новые механики, врагов, бои с боссами и книги навыков. По словам Торвениуса, все эти новшества могут отразиться и на геймплее основной игры: «Когда вы пройдете DLC и получите новые книги навыков, то, разумеется, их можно будет использовать и в основной игре».

Несмотря на то, что в основном действие происходит в Риме, разработчики позаботились о разнообразии окружения. По его словам, "в DLC мы все еще путешествуем по разным местам... Так что в игре по-прежнему большое разнообразие и множество различных типов окружения, которые вы можете исследовать. Это действительно никогда не надоедает".

Размышляя о сеттинге DLC, он добавил: " Создание этого DLC, The Order of Giants, - это одна из тех идей, которые мы всегда хотели... продвинуть игрока в эту область мира еще дальше. Поэтому мы так рады возможности воплотить DLC в жизнь".

Релиз дополнеия The Order of Giants состоится 4 сентября 2025 года для PC и Xbox Series X|S. Как ожидается, приключение займет примерно 5-6 часов, в зависимости от подхода игрока.

Версия для Nintendo Switch 2 запланирована на 2026 год.