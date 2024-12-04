Официально: в Indiana Jones and the Great Circle не будет защиты Denuvo

Ранее сегодня разработчик MachineGames представил требования к ПК для своей предстоящей игры Indiana Jones and the Great Circle, которая должна появиться на полках менее чем через неделю, вызвав недоумение среди игрового сообщества относительно того, почему для игры требуются такие мощные графические процессоры, как серия NVIDIA 4000, для работы с полной трассировкой лучей даже на самых низких настройках.

Позже в сети появились сообщения, что Indiana Jones and the Great Circle на ПК получит антипиратскую защиту Denuvo, что сделает высокие системные требования ещё более недостижимыми. Однако, издатель Bethesda поспешил опровергнуть этих слухи. Компания официально заявила, что в финальной версии игры никакой защиты не будет, но она использовать в билдах для прессы, чтобы избежать утечек.

В сообщении Bethesda в Х говорится:

Indiana Jones and the Great Circle не включает Denuvo. Она была только в обзорных сборках для предотвращения утечек.

Indiana Jones and the Great Circle выходит на Xbox Series X|S, Game Pass и ПК 9 декабря. Ранний доступ начинается 6 декабря.