Официально: в Indiana Jones and the Great Circle не будет защиты Denuvo

Ранее сегодня разработчик MachineGames представил требования к ПК для своей предстоящей игры Indiana Jones and the Great Circle, которая должна появиться на полках менее чем через неделю, вызвав недоумение среди игрового сообщества относительно того, почему для игры требуются такие мощные графические процессоры, как серия NVIDIA 4000, для работы с полной трассировкой лучей даже на самых низких настройках.
Позже в сети появились сообщения, что Indiana Jones and the Great Circle на ПК получит антипиратскую защиту Denuvo, что сделает высокие системные требования ещё более недостижимыми. Однако, издатель Bethesda поспешил опровергнуть этих слухи. Компания официально заявила, что в финальной версии игры никакой защиты не будет, но она использовать в билдах для прессы, чтобы избежать утечек.
В сообщении Bethesda в Х говорится:
Indiana Jones and the Great Circle не включает Denuvo. Она была только в обзорных сборках для предотвращения утечек.
Indiana Jones and the Great Circle выходит на Xbox Series X|S, Game Pass и ПК 9 декабря. Ранний доступ начинается 6 декабря.
ахаха , вот 6 декабря и купим в зеленом магазине.
Фанаты Denuvo уже рвутся в комментариях.
Это продаваны. Продаванские боты и тролли. Одним поднасрать везде дюже, вторых заработка лишили. Это уже старая практика. Каждую игру, которая на мало-мальском хайпе это преследует.
Когда у тебя нету недостатка в деньгах, и ты сидишь на 4090, то ты действительно не видишь никакой разницы. Я не пишу о себе, просто знаю такого человека. Хотя мне и самому как-то все ровно, главное чтобы игра была хорошая.
Что-то подсказывает мне, что продажи всё равно будут не очень...
А зачем её продавать ? Её делали для раскачки паса, франшиза в АСАШАЙ популярная, схавают.
Думаешь, подписка за бакс окупит производство больше чем продажи за фуллпрайс?
К слову, в топе 100 Стима Индианы нет, но есть даже Анч
Ну она не бакс стоит, а вполне себе ощутимые от 10 до 15 бакс от версии, вообще лазейку за бакс прикрыли вроде. Так что вполне, ну и разгон самого паса, МС это не нищуки из сосонии, у них бабла немеряно.
На ПК вернули уже возможность за бакс купить, на Боксе много кто вообще окольными путями за копейки подписку оформляют. Ну и математиком быть не надо чтобы понимать, что дешевая подписка не окупает вложенные в игру десятки, а то и сотни миллионов долларов.
Поэтому повышают цены, внедряют рекламу и закрывают студии, потому что не нищуки.
Да, они развивают свою платформу, может не так как бы тебе того хотелось. А по поводу за бакс, и окольными путями, это где ? В СНГ три калеки с боксами ? Ну ок чо .
МС зарабатывает Лярд в день (с) Филя спенсер, т.е. даже если разработка стоила 500 лямов, да насрать.
Поднять паруса
😁😁😁
Супер новость!)
Теперь один вопрос остался: русс. сабы хоть будут?)
да
спасибо будет на чем переждать патчи сталкера кстати как тупо люди тестят за деньги то что большинство скачает бесплатно пропатченное современный мир)
получается пираты будут играть 6 декабря. заманчиво но я уже купил пое 2. хотя если сервера лягут будет чем заняться))
На форуме игры на Стиме там какой-то петух ну ооооочень радовался что денуву добавили, вот бы посмотреть на него сейчас :')
Оно и без денуво имеет конские требования.
Учитывая её системные требования...боюсь с дерьмувой она бы была просто неиграбельной.
сколько же лицемеров в комментах.
если денуво есть, то рвутся потому что "РЯЯ. БУДЕТ ЛАГАТЬ ИЗ-ЗА ЗАЩИТЫ. УДАЛЯЙТЕ"
если денуво нет, то "УРА. ПИРАТИМ"
так и говорите, что вам лишь бы нахаляву поиграть
мне лишь бы на халяву поиграть
(ну а если понравится, тогда и куплю)
не купишь , ты не будешь перепроходить с начала игру на лицензии.
Лицемерие естестно имеет быть, но в остальном - что ты несёшь.. Игра в России стопроцентово продаваться не будет. Поэтому, кто сможет и захочет - скачает. Что-то не ясно!?
Продаваны в комментах
Я скачал Ведьмак 3 и 2077 на Торренте, прошел и там и там пролог, понял, что все круто, и пошел, купил игру, но тогда это было легче и дешевле чем сейчас, а сейчас игру не продают в РФ, т.ч они не хотят, что бы я купил ее, поэтому и не буду, даже если понравится)
GameVoice потирает ручками 💵🎤🎧
и слава Богу, всяким ЕА, Юбикам, Сеге, Кэпком нужно учиться
Значит г…но
Ну хоть бесплатно можно будет опробовать этот бенчмарк
Ммм сказка надеюсь на rx7700xt nitro+ норм ее потянет?🤔
ждемс что получится, системки конечно конские
Настало время когда даже моя 4080 в 1440р не может с этой оптимизацией новой
Молодцы. Только за это искренне им желаю кассу в Штатах сорвать
Уже же была такая новость не ?
То было предположение, основанное на исследовании, а это официальное заявление от издателя. Это разные новости.
Та это и так понятно было, игра для паса, покой ей сдалась та денува, ещё и издатель внутренняя студия мелкомягких.
Жаль
Почему?
Некоторые чувствуют себя особенными, когда могут купить игру, а другие вынужденны ждать пиратку годами.
Потому что ку-ку.
своруют
нет просто не нищее как ты не воруют товар
это печально нищие своруют
Ну почему сразу нищии?Может у него зп 25к, или трое детей, а поиграть хочется. Или по твоей логике пусть микрозайм берет ради игры?
хватит троллям отвечать, почитай его комменты
иронично слышать это от человека, который создает постоянно темы делать ли фикс для запуска игр на феномах без avx инструкций
Какие то у тебя комплексы
так это и есть нищий если у него зп 25 трое детей не предохраняется и берет займ на игру