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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 282 оценки

Официально: в Indiana Jones and the Great Circle не будет защиты Denuvo

monk70
Новости

Ранее сегодня разработчик MachineGames представил требования к ПК для своей предстоящей игры Indiana Jones and the Great Circle, которая должна появиться на полках менее чем через неделю, вызвав недоумение среди игрового сообщества относительно того, почему для игры требуются такие мощные графические процессоры, как серия NVIDIA 4000, для работы с полной трассировкой лучей даже на самых низких настройках.

Стали известны полные системные требования Indiana Jones and the Great Circle

Позже в сети появились сообщения, что Indiana Jones and the Great Circle на ПК получит антипиратскую защиту Denuvo, что сделает высокие системные требования ещё более недостижимыми. Однако, издатель Bethesda поспешил опровергнуть этих слухи. Компания официально заявила, что в финальной версии игры никакой защиты не будет, но она использовать в билдах для прессы, чтобы избежать утечек.

В сообщении Bethesda в Х говорится:

Indiana Jones and the Great Circle не включает Denuvo. Она была только в обзорных сборках для предотвращения утечек.

Indiana Jones and the Great Circle выходит на Xbox Series X|S, Game Pass и ПК 9 декабря. Ранний доступ начинается 6 декабря.

70
74
Комментарии: 74
Ваш комментарий
KAMA33

ахаха , вот 6 декабря и купим в зеленом магазине.

21
Tiger Goose

Фанаты Denuvo уже рвутся в комментариях.

11
Imnogamer

Это продаваны. Продаванские боты и тролли. Одним поднасрать везде дюже, вторых заработка лишили. Это уже старая практика. Каждую игру, которая на мало-мальском хайпе это преследует.

6
Воин Уганды

Когда у тебя нету недостатка в деньгах, и ты сидишь на 4090, то ты действительно не видишь никакой разницы. Я не пишу о себе, просто знаю такого человека. Хотя мне и самому как-то все ровно, главное чтобы игра была хорошая.

-1
полечка полинка

Что-то подсказывает мне, что продажи всё равно будут не очень...

6
DezkQ

А зачем её продавать ? Её делали для раскачки паса, франшиза в АСАШАЙ популярная, схавают.

-4
Night Driving Avenger DezkQ

Думаешь, подписка за бакс окупит производство больше чем продажи за фуллпрайс?

К слову, в топе 100 Стима Индианы нет, но есть даже Анч

-4
DezkQ Night Driving Avenger

Ну она не бакс стоит, а вполне себе ощутимые от 10 до 15 бакс от версии, вообще лазейку за бакс прикрыли вроде. Так что вполне, ну и разгон самого паса, МС это не нищуки из сосонии, у них бабла немеряно.

-1
Night Driving Avenger DezkQ

На ПК вернули уже возможность за бакс купить, на Боксе много кто вообще окольными путями за копейки подписку оформляют. Ну и математиком быть не надо чтобы понимать, что дешевая подписка не окупает вложенные в игру десятки, а то и сотни миллионов долларов.

МС это не нищуки из сосонии, у них бабла немеряно

Поэтому повышают цены, внедряют рекламу и закрывают студии, потому что не нищуки.

-1
DezkQ Night Driving Avenger

Да, они развивают свою платформу, может не так как бы тебе того хотелось. А по поводу за бакс, и окольными путями, это где ? В СНГ три калеки с боксами ? Ну ок чо .

МС зарабатывает Лярд в день (с) Филя спенсер, т.е. даже если разработка стоила 500 лямов, да насрать.

0
Turok307
5
Mr_Dude090
4
vidyssss

Поднять паруса

4
Nekromant34

😁😁😁

0
hamshut

Супер новость!)
Теперь один вопрос остался: русс. сабы хоть будут?)

2
My life is a game

да

-1
свидетель крайзиса

спасибо будет на чем переждать патчи сталкера кстати как тупо люди тестят за деньги то что большинство скачает бесплатно пропатченное современный мир)

1
KPAHbl4

получается пираты будут играть 6 декабря. заманчиво но я уже купил пое 2. хотя если сервера лягут будет чем заняться))

1
LethalApple

На форуме игры на Стиме там какой-то петух ну ооооочень радовался что денуву добавили, вот бы посмотреть на него сейчас :')

1
Agat7

Оно и без денуво имеет конские требования.

1
Джин Мори

Учитывая её системные требования...боюсь с дерьмувой она бы была просто неиграбельной.

1
Александр Назарко

сколько же лицемеров в комментах.
если денуво есть, то рвутся потому что "РЯЯ. БУДЕТ ЛАГАТЬ ИЗ-ЗА ЗАЩИТЫ. УДАЛЯЙТЕ"
если денуво нет, то "УРА. ПИРАТИМ"
так и говорите, что вам лишь бы нахаляву поиграть

0
shigulevvskoe

мне лишь бы на халяву поиграть

(ну а если понравится, тогда и куплю)

11
StrelitziaReg shigulevvskoe

не купишь , ты не будешь перепроходить с начала игру на лицензии.

0
Imnogamer

Лицемерие естестно имеет быть, но в остальном - что ты несёшь.. Игра в России стопроцентово продаваться не будет. Поэтому, кто сможет и захочет - скачает. Что-то не ясно!?

7
Imnogamer StrelitziaReg

Продаваны в комментах

1
Niphestotel StrelitziaReg

Я скачал Ведьмак 3 и 2077 на Торренте, прошел и там и там пролог, понял, что все круто, и пошел, купил игру, но тогда это было легче и дешевле чем сейчас, а сейчас игру не продают в РФ, т.ч они не хотят, что бы я купил ее, поэтому и не буду, даже если понравится)

12
Arno_Dorrian

GameVoice потирает ручками 💵🎤🎧

0
Rorschach93

и слава Богу, всяким ЕА, Юбикам, Сеге, Кэпком нужно учиться

0
211186

Значит г…но

0
StingerV

Ну хоть бесплатно можно будет опробовать этот бенчмарк

0
inkomniak

Ммм сказка надеюсь на rx7700xt nitro+ норм ее потянет?🤔

0
CHEPOLINO85

ждемс что получится, системки конечно конские

-1
Максим Кузнецов 700

Настало время когда даже моя 4080 в 1440р не может с этой оптимизацией новой

0
Imnogamer

Молодцы. Только за это искренне им желаю кассу в Штатах сорвать

-3
DezkQ

Уже же была такая новость не ?

-3
Tiger Goose

То было предположение, основанное на исследовании, а это официальное заявление от издателя. Это разные новости.

0
DezkQ Tiger Goose

Та это и так понятно было, игра для паса, покой ей сдалась та денува, ещё и издатель внутренняя студия мелкомягких.

-2
chaospaladin
не будет защиты Denuvo

Жаль

-12
My life is a game

Почему?

0
DemandingRufus My life is a game

Некоторые чувствуют себя особенными, когда могут купить игру, а другие вынужденны ждать пиратку годами.

2
Imnogamer My life is a game

Потому что ку-ку.

-2
Русик_96 My life is a game

своруют

-6
Русик_96 DemandingRufus

нет просто не нищее как ты не воруют товар

-8
Русик_96

это печально нищие своруют

-24
My life is a game

Ну почему сразу нищии?Может у него зп 25к, или трое детей, а поиграть хочется. Или по твоей логике пусть микрозайм берет ради игры?

10
rtnrwv My life is a game

хватит троллям отвечать, почитай его комменты

11
agula98

иронично слышать это от человека, который создает постоянно темы делать ли фикс для запуска игр на феномах без avx инструкций

9
Death to the Nazis

Какие то у тебя комплексы

0
Русик_96 My life is a game

так это и есть нищий если у него зп 25 трое детей не предохраняется и берет займ на игру

-3