ЧАТ ИГРЫ
Номинируйте Indiana Jones and the Great Circle на ИГРУ ГОДА 2024!
на главную
об игре
Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.9 759 оценок

Опубликован хвалебный трейлер приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle

Gruz_
Новости

Приключенческий экшен от первого лица Indiana Jones and the Great Circle стал одной из лучших игр текущего года, получив немало положительных отзывов от ведущих мировых изданий, и чтобы еще больше подчеркнуть этот факт, компании MachineGames и Bethesda выпустили традиционный хвалебный трейлер.

По сюжету, написанному режиссером Starfield Тоддом Говардом, игроки в образе знаменитого археолога отправляются в новое захватывающее дух приключение, на этот раз по поиску одноименного Great Circle. Впереди Египет, Таиланд, Шанхай, Гималаи и многое другое, а также столкновение с нацистом Эммерихом Фоссом.

Геймплей соответствует духу фильмов, в нем не приветствуется огнестрельное оружие, так как Инди больше склоняется к ближнему бою. Вы также можете красться по окружению и подбирать случайные предметы, чтобы уничтожить врагов. Хотя это линейный однопользовательский опыт, некоторые уровни представляют собой полуоткрытый мир и содержат обширный контент.

Приключенческий боевик MachineGames доступен для Xbox Series X/S и ПК, а версия для PS5 выйдет весной 2025 года.

5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Фризостат

Как стереть память? Хочу ещё раз сие творение пройти

5
Sheffskiy

Так круто?

3
erkins007 Sheffskiy

Да, отличнейшая сюжетная игра. Одна из лучших приключенческих за последние годы.

0
Dark1994

Блин, а мне как-то неособо зашло, головоломки слишком легкие, экшен слишком простой, стрельба слишком топорная, враги слишком тупые, прокачка сомнительная. В Египте побегал пару часов и дальше как-то играть особого желания нет. Ну и русской озвучки прям не хватает. Видно что разрабы старались и игра объективно качественная, но мне лично не особо интересно хоть убей.

4
h1fter

Игру ставят на один уровень с Анчартедом 4 и Ласт оф Асс 2😂(не берём в учёт подгоревшие жопы фанатов),а некоторые издания даже поставили больше...

0
211186

Игра бомба, катаю с удовольствием

-1
jax baron

высрань, сами себя не похвалят ни кто не похвалит.

-7
MistaSpider

А что не высрань? Приведи хотя бы пару примеров)

0
211186

Ты свою задницу за сколько продал? за пирожоК в школе небось???))) поносишь игру в каждой новости

-2
jax baron MistaSpider

ага щяс чтоб ты выкрутился, и по надумывал - не, давай сам приведи в пример свои любимые игры а я постараюсь их выкрутить в + на фоне индианы

-1
jax baron 211186

ты когда такое видел чтоб - ненавидеть игру продавали жопу? всегда но оборот, жопу продал - игру приплюсовал, да меня бесит тупое обсасывание тупого овна, народ так сталкера 2 (я пока ещё не играл про неё не чего не могу сказать) не обсасывал как эту.

0