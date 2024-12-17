Опубликован хвалебный трейлер приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle

Приключенческий экшен от первого лица Indiana Jones and the Great Circle стал одной из лучших игр текущего года, получив немало положительных отзывов от ведущих мировых изданий, и чтобы еще больше подчеркнуть этот факт, компании MachineGames и Bethesda выпустили традиционный хвалебный трейлер.

По сюжету, написанному режиссером Starfield Тоддом Говардом, игроки в образе знаменитого археолога отправляются в новое захватывающее дух приключение, на этот раз по поиску одноименного Great Circle. Впереди Египет, Таиланд, Шанхай, Гималаи и многое другое, а также столкновение с нацистом Эммерихом Фоссом.

Геймплей соответствует духу фильмов, в нем не приветствуется огнестрельное оружие, так как Инди больше склоняется к ближнему бою. Вы также можете красться по окружению и подбирать случайные предметы, чтобы уничтожить врагов. Хотя это линейный однопользовательский опыт, некоторые уровни представляют собой полуоткрытый мир и содержат обширный контент.

Приключенческий боевик MachineGames доступен для Xbox Series X/S и ПК, а версия для PS5 выйдет весной 2025 года.