По данным аналитика, Indiana Jones продается быстрее на PS5, чем на Xbox и Steam

Аналитическая фирма Alinea Analytics опубликовала данные продаж Indiana Jones and the Great Circle за первую неделю на PS5. По их данным, новейшее приключение Инди от MachineGames продается быстрее на консоли Sony, чем на Xbox и Steam, достигнув 117,2 тыс. продаж на PS5 и 91,2 тыс. продаж в Steam за шесть дней.

Через шесть дней после запуска Indiana Jones and the Great Circle было продано 117,2 тыс. копий на PS5 (по состоянию на 23 апреля 2025 г.) и 91,2 тыс. в Steam (по состоянию на 14 декабря 2024 г.). Онf продается на 28% быстрее, несмотря на то, что первоначальный маркетинговый цикл уже закончился.

Что касается продаж Xbox, Alinea Analytics просто заявляет, что «Indiana Jones продается быстрее на PlayStation, чем в Steam и Xbox», не предоставляя никаких цифр, но упоминает, что главная причина, вероятно, в том, что чуть менее 5 миллионов игроков попробовали Indiana Jones and the Great Circle на Xbox Game Pass, что составляет «подавляющее большинство» игроков Xbox по сравнению с теми, кто фактически купил игру напрямую.

Следует отметить, что эта аналитическая фирма полагается на оценки, а не на официальные данные, но тем не менее утверждает, что их оценки проданных копий являются «самыми точными на рынке». Они также сообщают, что данные предполагают, что запуск таких игр, как Indiana Jones на PS5, одновременно с Xbox имеет наибольший финансовый смысл в будущем.

Разумеется, Indiana Jones and the Great Circle продавалась бы на PlayStation еще быстрее, если бы она была выпущена в тот же день, что и другие версии, когда маркетинг был в полном разгаре. Xbox, конечно, очень внимательно изучает эти данные. Мы ожидаем, что она хочет — и в конечном итоге это сделает — выпустить все свои собственные игры на PlayStation в первый день.

На официальном сайте Alinea Analytics есть гораздо больше информации об этом, включая упоминание о том, как Xbox Game Pass «естественным образом поглощает премиум-продажи» и почему вывод собственных игр на другие платформы стал в некотором роде необходимостью в глазах фирмы.