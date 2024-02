По данным издания The Verge, Microsoft рассматривает возможность выпуска Indiana Jones and the Great Circle на PS5

Предстоящую игру Bethesda об Индиане Джонсе также предварительно планируют выпустить на консоли Sony PlayStation 5. Впервые мы получили представление об Indiana Jones and the Great Circle во время мероприятия Microsoft Xbox Developer Direct в прошлом месяце, где представили первый трейлер. Источник, знакомый с планами Microsoft, сообщил The Verge, что Bethesda также рассматривает возможность вывода игры на PS5.

Сообщается, что внутри Microsoft появляется новый мультиплатформенный подход к некоторым играм для Xbox: компания взвешивает, какие игры останутся эксклюзивными, а какие появятся на Switch или PS5 в будущем. Indiana Jones, похоже, является частью новой волны мультиплатформенных игр.

Хотя Bethesda сначала выпустит игру как эксклюзив для консоли Xbox, в настоящее время, как сообщается, у нее будет довольно короткий период эксклюзивности. Релиз для PS5 рассматривается через несколько месяцев, при этом Bethesda ориентировочно планирует выпустить версии для Xbox и ПК в декабре 2024 года.

Точные сроки и доступность платформ для Indiana Jones and the Great Circle могут измениться, особенно потому, что новый мультиплатформенный подход Microsoft к играм для Xbox еще не доработан. В последние месяцы Microsoft рассматривала возможность включения некоторых эксклюзивов Xbox на PS5 и Nintendo Switch. Сообщается, что Sea of Thieves и Hi-Fi Rush рассматриваются как кроссплатформенные, и Microsoft также рассматривает возможность вывода других игр Xbox на конкурирующие консоли. Судя по всему, Microsoft вложила некоторые дополнительные инвестиции в комплекты разработчика для PS5 для поддержки текущих усилий по разработке. Источникам стало известно, что анонс Hi-Fi Rush для других платформ ожидается в ближайшие недели.