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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 361 оценка

По данным журналиста, Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PS5 в апреле

monk70
Новости

В течение следующих нескольких месяцев Microsoft Gaming выпустит несколько игр на PlayStation 5, утешая тем, что на протяжении более 4 лет она считала ее конкурентом своей серии Xbox. После того, как Playground Games объявила, что Forza Horizon 5 выйдет на PS5 в конце апреля, Том Уоррен из The Verge прокомментировал, что текущий прогноз Microsoft Gaming заключается в выпуске Indiana Jones and the Great Circle в том же апреле на консоли Sony.

Ранее Уоррен первым сообщил о появлении этой игры MachineGames и Bethesda на PS5, так что это довольно надежный источник.

Однако нам придется подождать, чтобы узнать официальную информацию, но, похоже, Microsoft Gaming станет одним из самых активных издателей на PS5 в начале 2025 года.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

// Масяня Мовчан

-1
Ahnx

Недоделанная и скучная игра. Хорошо проработаны только первые два хаба.

Море багов. Тупой интеллект врагов (нет, тупейший). Графические косяки и недоделки.

Вок-контент - Инди постоянно спасают "сильные женщины", помогают ему таскать тяжести и отдирать доски. Ведь у дурачка силёнок не хватает.

Красивая графика (но не топовая, лица могли бы сделать и лучше). Катсцены уровня кино. Отличная озвучка.

Да, забыл - в игре вообще нет сейвов, только чекпоинты. Того, кто это придумал в игре с большими открытыми пространствами и эксплорейшном, хорошо бы отпинать сапогами.

Очередная проходная игра, упущенная возможность. Покупать такое значит выкидывать деньги на ветер. Оценка 5/10.

Посмотрим, сколько идиётиков поставят минусы правде.

-1
X_O_MAX_O_X

Её там никто не ждёт 🤣

-3
Traxnyfree

игра какой-то квест почти. Игры от первого лицо вообще слабо интерактивны, большую часть популярных механик не реализуешь - ни паркура, ни уклонений, ни парирований о май)), импакта тоже маловато. Майки скоро выкатят новый думец, там усё будет - посмотрим, но майки хронические лошки всё равно.

-3
Freund Benno Traxnyfree

Все там есть, отлично играется

1
Майор Нечаев

Ты ее так не ждешь, что решил оставить комментарий)

1
Майор Нечаев Traxnyfree

Я впервые слышу, что игры от первого лица мало "иНТЭРАКТИВНи".

1