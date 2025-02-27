По данным журналиста, Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PS5 в апреле

В течение следующих нескольких месяцев Microsoft Gaming выпустит несколько игр на PlayStation 5, утешая тем, что на протяжении более 4 лет она считала ее конкурентом своей серии Xbox. После того, как Playground Games объявила, что Forza Horizon 5 выйдет на PS5 в конце апреля, Том Уоррен из The Verge прокомментировал, что текущий прогноз Microsoft Gaming заключается в выпуске Indiana Jones and the Great Circle в том же апреле на консоли Sony.
Ранее Уоррен первым сообщил о появлении этой игры MachineGames и Bethesda на PS5, так что это довольно надежный источник.
Однако нам придется подождать, чтобы узнать официальную информацию, но, похоже, Microsoft Gaming станет одним из самых активных издателей на PS5 в начале 2025 года.
// Масяня Мовчан
Недоделанная и скучная игра. Хорошо проработаны только первые два хаба.
Море багов. Тупой интеллект врагов (нет, тупейший). Графические косяки и недоделки.
Вок-контент - Инди постоянно спасают "сильные женщины", помогают ему таскать тяжести и отдирать доски. Ведь у дурачка силёнок не хватает.
Красивая графика (но не топовая, лица могли бы сделать и лучше). Катсцены уровня кино. Отличная озвучка.
Да, забыл - в игре вообще нет сейвов, только чекпоинты. Того, кто это придумал в игре с большими открытыми пространствами и эксплорейшном, хорошо бы отпинать сапогами.
Очередная проходная игра, упущенная возможность. Покупать такое значит выкидывать деньги на ветер. Оценка 5/10.
Посмотрим, сколько идиётиков поставят минусы правде.
Её там никто не ждёт 🤣
игра какой-то квест почти. Игры от первого лицо вообще слабо интерактивны, большую часть популярных механик не реализуешь - ни паркура, ни уклонений, ни парирований о май)), импакта тоже маловато. Майки скоро выкатят новый думец, там усё будет - посмотрим, но майки хронические лошки всё равно.
Все там есть, отлично играется
Ты ее так не ждешь, что решил оставить комментарий)
Я впервые слышу, что игры от первого лица мало "иНТЭРАКТИВНи".