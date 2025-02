По данным журналиста, Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PS5 в апреле

В течение следующих нескольких месяцев Microsoft Gaming выпустит несколько игр на PlayStation 5, утешая тем, что на протяжении более 4 лет она считала ее конкурентом своей серии Xbox. После того, как Playground Games объявила, что Forza Horizon 5 выйдет на PS5 в конце апреля, Том Уоррен из The Verge прокомментировал, что текущий прогноз Microsoft Gaming заключается в выпуске Indiana Jones and the Great Circle в том же апреле на консоли Sony.

Ранее Уоррен первым сообщил о появлении этой игры MachineGames и Bethesda на PS5, так что это довольно надежный источник.

Однако нам придется подождать, чтобы узнать официальную информацию, но, похоже, Microsoft Gaming станет одним из самых активных издателей на PS5 в начале 2025 года.