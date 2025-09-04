По мнению дизайнера Indiana Jones, игры для Game Pass должны увлекать с первых минут

Йенс Андерссон, ведущий дизайнер MachineGames, высказал интересную мысль о Game Pass и поведении игроков. По его мнению, подписочная услуга представляет собой огромную возможность опробовать новые игры без дополнительных затрат. Однако для разработчиков это означает совершенно новый вызов, и не только с точки зрения дизайна.
В интервью для The Game Business Андерссон объяснил, что при создании игр, предназначенных с самого начала для Game Pass, необходимо учитывать разное поведение аудитории. Таким же образом была создана и приключенческая игра Indiana Jones and the Great Circle.
«Люди запускают игру, играют пять минут и снова ее выключают. Мы знаем об этом и должны с этим считаться», — сказал он.
По его мнению, ключевым моментом является установление правильного темпа с самого начала — заинтересовать, но в то же время не адаптировать всю игру только к коротким отрезкам. Важно, чтобы игра понравилась даже тем, кто дойдет до самого конца.
Кроме того, разработчики столкнулись с еще одним препятствием. Несмотря на то, что Индиана Джонс является культовым брендом, для молодого поколения эти фильмы уже не так известны. Поэтому они решили создать самую доступную игру в своей истории — такую, которая сможет привлечь новичков, но в то же время предложит достаточно глубины и для давних поклонников.
«Нашей главной приоритетной задачей было сделать введение в игру более сильным и дружелюбным, чем когда-либо прежде», — заключил Андерссон.
Indiana Jones and the Great Circle доступна для PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5. В 2026 году игра выйдет на Nintendo Switch 2.
Когда по времени выходит дополнение?
Как всегда вечером в 18 вроде по мск. Но реально там опять весь движ в Италии. Могли бы хоть новую локу придумать.
Тут между строк можно прочитать, что походу если игру не играют даже в геймпасе дольше 10 минут, то разрабам это выходит боком.
Схрена? Их рефандить-то никто не будет)
"Игры должны увлекать с первых минут" это в принципе правило еще с нулевых, если не обращали внимания большинство игр играешь, первые минуты в ААА играх всё зрелищно зачастую, а потом обычно темп резко снижается как раз через минут 15-30 игры и начинается какой нибудь опенворлд гринд и тд, тут геймпасс в принципе не причем, просто те кто играют по подписке , большинство людей изначально качает игру просто потому что могут, сразу много причем и хотя включить потыкать всё подряд пока не остановятся на чем то одном что понравится, при покупке игр такие люди просто отсекаются и изза этого среднее время в игре естественно выше, потому что покупают игру те кто именно хотят в нее поиграть целенаправлено и долго решались на трату своих финансов, но соответственно в такой ситуации и игроков сильно меньше