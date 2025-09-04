По мнению дизайнера Indiana Jones, игры для Game Pass должны увлекать с первых минут

Йенс Андерссон, ведущий дизайнер MachineGames, высказал интересную мысль о Game Pass и поведении игроков. По его мнению, подписочная услуга представляет собой огромную возможность опробовать новые игры без дополнительных затрат. Однако для разработчиков это означает совершенно новый вызов, и не только с точки зрения дизайна.

В интервью для The Game Business Андерссон объяснил, что при создании игр, предназначенных с самого начала для Game Pass, необходимо учитывать разное поведение аудитории. Таким же образом была создана и приключенческая игра Indiana Jones and the Great Circle.

«Люди запускают игру, играют пять минут и снова ее выключают. Мы знаем об этом и должны с этим считаться», — сказал он.

По его мнению, ключевым моментом является установление правильного темпа с самого начала — заинтересовать, но в то же время не адаптировать всю игру только к коротким отрезкам. Важно, чтобы игра понравилась даже тем, кто дойдет до самого конца.

Кроме того, разработчики столкнулись с еще одним препятствием. Несмотря на то, что Индиана Джонс является культовым брендом, для молодого поколения эти фильмы уже не так известны. Поэтому они решили создать самую доступную игру в своей истории — такую, которая сможет привлечь новичков, но в то же время предложит достаточно глубины и для давних поклонников.

«Нашей главной приоритетной задачей было сделать введение в игру более сильным и дружелюбным, чем когда-либо прежде», — заключил Андерссон.

Indiana Jones and the Great Circle доступна для PC, Xbox Series X/S и PlayStation 5. В 2026 году игра выйдет на Nintendo Switch 2.