По словам креативного директора, работа над портом Indiana Jones для PS5 "идет хорошо"

Креативный директор компании MachineGames Йенс Андерссон сообщил, что процесс работы над Indiana Jones and the Great Circle для PS5 идет полным ходом, а ее релиз должен состояться уже в следующем году. В интервью он рассказал, что команда сосредоточена на сохранении мультиплатформенности игры, но не стал вдаваться в подробности.

В беседе с IGN Андерссон сказал: "Очевидно, мы работаем над этим. Игра выходит весной, верно? Работа идет полным ходом. Поскольку это мультиплатформенный движок, нет необходимости в серьезной реструктуризации".

Что касается поддержки PS5 Pro, то на этот вопрос Андерссон ответил сдержанно: студия «пока ничего не анонсировала», касающегося новой консоли Sony. Впрочем, опыт других студий, использующих передовое «железо», говорит о возможной совместимости в будущем.

Такие игры, как Diablo IV, были оптимизированы под PS5 Pro, и вполне вероятно, что и Indiana Jones тоже получит преимущества благодаря усовершенствованной платформе. Как ожидается, версия для PlayStation 5 получит новые визуальные и технические улучшения.

Напомним, что на сегодняшний день релиз Indiana Jones and the Great Circle для PS5 запланирован на весну 2025 года. В то же время на Xbox и PC игроки смогут опробовать игру уже в этом году, 9 декабря.