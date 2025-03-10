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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.1 1 393 оценки

По словам надежного инсайдера, Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PS5 в апреле

butcher69
Новости

Одна из самых высокооценённых игр 2024 года, Indiana Jones and the Great Circle, скоро доберётся до PlayStation 5. По данным инсайдера billbil-kun, релиз состоится 17 апреля 2025 года.

Цена стандартного издания составит $70/€80, а расширенное Premium-издание обойдётся в $100/€110. Обладатели последнего смогут приступить к игре раньше — 15 апреля.

Предзаказы для консоли Sony должны стартовать 25 марта.

На Metacritic игра получила 86 баллов из 100 от критиков и 8,3 из 10 от пользователей. В Steam у проекта 90% положительных отзывов.

Разработкой занималась студия MachineGames, известная по серии Wolfenstein. Игра доступна на ПК и Xbox Series X|S.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Azimut zvuk

Коллега с работы на пк приобрёл не советует ,говорит хлам

0
spaMER_ID

Ну, раз коллега не советует

0
Destroited
0
пустослов

Alien Isolation лучше графика чем тут

0
пустослов

ватикан египет джунгли полуоткрытый ненужный мир и скучный квесты назовём это Indiana Jones and the Great Circle

0
jax baron

мож не надо а? я не хочу чтоб кто то мучился ещё.

-1
AC Shadows Masterpiece

Учись, студент

0
jax baron AC Shadows Masterpiece

чему учиться? духате?

-2
пустослов

Indiana Jones and the Great Circle нудятина, а не гра

лучше поиграть Indiana Jones and the Emperor's Tomb

-1