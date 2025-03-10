По словам надежного инсайдера, Indiana Jones and the Great Circle выйдет на PS5 в апреле

Одна из самых высокооценённых игр 2024 года, Indiana Jones and the Great Circle, скоро доберётся до PlayStation 5. По данным инсайдера billbil-kun, релиз состоится 17 апреля 2025 года.
Цена стандартного издания составит $70/€80, а расширенное Premium-издание обойдётся в $100/€110. Обладатели последнего смогут приступить к игре раньше — 15 апреля.
Предзаказы для консоли Sony должны стартовать 25 марта.
На Metacritic игра получила 86 баллов из 100 от критиков и 8,3 из 10 от пользователей. В Steam у проекта 90% положительных отзывов.
Разработкой занималась студия MachineGames, известная по серии Wolfenstein. Игра доступна на ПК и Xbox Series X|S.
Коллега с работы на пк приобрёл не советует ,говорит хлам
Ну, раз коллега не советует
Alien Isolation лучше графика чем тут
ватикан египет джунгли полуоткрытый ненужный мир и скучный квесты назовём это Indiana Jones and the Great Circle
мож не надо а? я не хочу чтоб кто то мучился ещё.
Учись, студент
чему учиться? духате?
Indiana Jones and the Great Circle нудятина, а не гра
лучше поиграть Indiana Jones and the Emperor's Tomb