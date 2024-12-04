Похоже, что создатели Indiana Jones планировали использовать Denuvo, но в итоге отказались от защиты

Сегодня пользователи с помощью сервиса SteamDB обнаружили упоминание защиты Denuvo в файлах предстоящей Indiana Jones and the Great Circle.
При этом некоторые пользователи, которые обладают доступом к пресс-релизной версии игры, сообщают о том, что пиратам не стоит расстраиваться раньше времени - планируется, что игра не будет защищена Denuvo. Реальный размер EXE-файла игры составляет всего 75 МБ. Кроме того, защиты Denuvo нет в упоминаниях на странице в Steam и в пользовательском соглашении, что лишь подтверждает то, что игра должна выйти без защиты.
Судя по SteamDB, создатели игры действительно планировали внедрить Denuvo, однако последний раз ветка с защитой обновлялась целых 2 месяца назад: предположительно в тот момент издатель и решил отказаться от использования защиты.
Возможно сказалось то, что в этом году многие осенние новинки вышли без защиты Denuvo и игры в любом случае достойно продались - Bethesda могла взять это на вооружение и не платить за защиту. Кроме того, игра, судя по выложенным системным требованиям, итак будет очень требовательной к железу: использование Denuvo могло еще сильнее сказаться на производительности.
В любом случае, однозначно ответить на то, используется ли защита в игре можно будет только 6 декабря, когда состоится ранний релиз премиум-издания игры.
Страшно представить, как игра бы пошла с пернуво. I9-9900k в минималках?
Если на PS 5 и ps 5 pro. denuvo потдерживает, вот и преставь.
Так твой проц уже и кс2 не потянет :D
обиженки задизлайкали, ну сорян пацаны, это суровая правда, особенно i5 10400f, 11400f, 12400f, шляпа шляпой
точно также, дэнува никак на нормальном процессоре неощутима, а если у тебя какой-нибудь 4 или 6-ядерник, то ему что дэнува, что не дэнува пофиг
и9 14999К
10400f в CS2 может и в 200 фепесов. Тысячи пруфов на youtube.
Нет денуво - качаю пиратку. Есть денуво - беру оффлайн активашку
Да сейчас игра по 150 гигов. Лучше сразу активашку и с нормальной скоростью качать, не дожидаясь репаков, а потом и раздающих еще.
Даже твои любимые игры(Условно обожаешь Ведьмак 3) не купишь все равно?Даже если есть пиратка?
Ну, тогда проще купить и качать напрямую.)
разница в цене 100-200 и 2к-5к-7к
Неудивительно. С такими то системками...
Там скорее на большие продажи ребята вообще не рассчитывают, поэтому оплачивать денуво просто нецелесообразно.
Сильное утверждение..)) Какой это нынче издатель не будет рассчитывать на продажи.. Думается, скорей всего, что как и в случае с тем же Старфилдом - кому надо, купят. Или Скайримом - купят и не раз.)
Это утверждение основано на статистике предзаказов
Не люблю статистики. А, где эта инфа по предзаказам?
Так правильно, там итак оптимизации нет)))
Вот вот, жду когда Dead space remake уберут denuvo.
Долго похоже ждать нам
2,5 года, если не больше.
Даже на Ps 5 покупать нет смысла, игра баговая.
Купил офлайн активацию и прошел уже давно
Вы системки видели? Имаджинируйте лица игроков если бы там ещё денува была.
У этой фигни системные требования таки, что они защитят игру от любого геймера
Призываю всех по возможности поощрять такой подход разработчиков, только так можно бороться с дерьмуво.
Присоединяюсь. У кого есть возможность Инди надо брать.
Что раньше игроки не боролись, когда действительно хорошие игры выходили? Denuvo так просто не ставят.
Причём тут разрабы ? Это МС, класть они хотели на все эти стимы\пиратов и т.д. , игру они делают для себя, для популяризации своего паса. Будь это инди студия другой разговор.
Тогда почему от нее начали отказываться? Может, потому, что оно зло?
Сорри, имел в виду издателей.
Чё за праздник второй месяц подряд у пиратов? Я рад что пиратское счастье больше не зависит от одной наглой шмары. Ё ХО ХО И РОМУ)
Респект разрабам за это , если игра годная то ее купят.
видемо как и создатели сталкера побоялись внедрять в игру систему которая положит на лопатки самые топовые системы учитывая системные требования
Так денува может быть и на dll библиотеке какой-нибудь экзешник не показатель
Игра на id tech - на нём Denuvo ставится только на сам EXE-файл.
https://steamdb.info/patchnotes/8009691/
Exe файл и два файла стимовские защиту ставят, так же идут в таблетках эти файлы.
Если так,то очень хорошо !
Ай да сукины дети ай да красавчики.
ля в это же реально будут играть...
в Б.А.Г.А.Л.К.Е.Р. играют, а тут игра по культовой франшизе )
лично я не играю в этот panos, а искать сокровище , уже как минимум бред
Утонченному сэру, подавай риализьм?)) Индиана это весёлая адвенчура, без намёка на серьёзные щи. Мстители 20 века так сказать. И в этом нет ничего плохого. Вон на всратый до нельзя анчартед молятся.
я это к тому что разрабы перестали делать игры с душой, щас рили всё ради бабок, не делая качественный сюжет, а просто что бы поржать с кого нибудь бреда, и всё
Да почему, делают, вон спасатели марин 2, оч. годно например. Макака опять же правда там нужно быть знакомым с первоисточником. БГ3... Много в целом всего. Но и мусора много, это да. Но нельзя же всё под одну гребёнку.
Похоже что на продажах наличие Denuvo не шибко сказывается, особенно если игры не рассчитаны на долгую поддержку как например TW Warhammer 3
Еще один удар по денуво. Отлично. Если их нельзя взломать, то нужно добить таким образом, просто не покупая игры защищенные этой мерзостью и делая правильный посыл разрабам, чтоб сами отказывались.
просто не хотят платить за нее, игре бы окупиться) а ты уже празднуешь победу хаха кек такой чебурек
p/s игра не доступна у нас, покупать в обход? кек 60-120$ на плати, вперед, но ты врятли когда-либо вывозил такой прайс за АА уровень с анимацией из 12
я лично предпочитаю оффки за 100 рублей, что денува что не денува, вообще пофигу, за такой ценник играю вообще во все
Это вообще не показатель
Или ты собрался купить индиану и таким образом показать, что "Я буду покупать игру без защиты, но с защитой не буду"?
Это скрин из офлайн акка библиотека?
Долго еще на ру акках сидеть и ныть будите? Через кз. Все покупается норм.
На твоей затычке, ты будешь смотреть слайд-шоу из 10 кадров. Клоун, ёпты.
Молодцы
О значит поиграем с рутрекера
" Умнички! " - потирает ладошки в свете зеленых огней.*
Лошары, скачаю.
Индиана Джонс и последний оплот Денуво
Минимальные системные требования уже ого-ого,а если была ещё срануво они вообще ушли бы в стратосферу.
Под такие требования ещё и денову хотели)
Требования конечно топ полный, особенно с учётом качества картинки которое я видел в роликах))) Люди уже в полном восторге. xD
В трейлерах геймплей на Xbox
Хороший мальчик
Требования конечно атас,с днево пришлось бы минимум ставить 4070ti .
Похоже, скорей всего, наверно, возможно... а соседние дурни вот что пишут , вы-б уже ОПРЕДЕЛИЛИСЬ в СЛУХАХ -_-
это где
Шизики на антистарфорс.
Ну и хорошо же, меньше фризить будет на старте, хотя фиг его знает, у них чёт высокие слишком.
Наверное сообразили, что и без денувы к ним будет очень много вопросов по поводу оптимизации.
Ну если в Старфилде нет Денуво, то нафитг он нужен в этом проекте, бюджет которого в 10+ раз ниже?
В помоечку Denuvo
Полностью согласен!
Да без разницы, всё равно в геймпассе будет
Йохохо и бутылку рома :D
Игра вышла, или ещё нет?
Наверное у тех у кого премиум предзагрузка пошла(у них 6 числа выход игры)
Как говорит юбисофт, игры не покупают а арендовывают, так что ждём в зелёном.
думаю это они зря пек-пек
Sucker punch
Sucker punch
сначала обосрутся, потом героически разгребают.
А так с новостями те еще слоу-поки ибо это упоминание еще было в ОКТЯБРЕ блин , если на главной странице Стима упоминания нет(в требованиях принятия стороннего приложения) то его они не добавят ибо это судебный процесс так-то ... НО работает это только в момент самого релиза, ДО него может случиться всё что угодно...
Ну сомнительно, тут денуво никак не повлияла на продажи бы,мне кажется игры по фильмам не очень получаются как правило и у многих пока что скептические отношение
Как будто денуво такая жесткая защита, я не могу, оффлайнактивашки просто существуют по
так офлайн активации стоят 100р и выше, а для пирата(самого заядлого) и 100р уже дорого очень
их бы не существовало бы- да дюневы не было бы.
В целом по теме круто, сэкономили мне 6к рублей, а так бы пришлось брать пасс или за фулл прайс брать
Похоже, что ты гей...
Аргументируй
Блин, ну не верю я в такое)) Если ты спокойно качаешь и играешь пиратки, значит для тебя не важны плюсы лицензий, вроде там системы трофеев и всего остального. И нахрена тогда покупать игры за фуллпрайс, если ты можешь купит оф активацию или что-то такое дешманское. Ну не могу я поверить, что ты готов купить какуе-то игру за фулл прайс.
оффлайн активации мне не нравятся
я делаю так
1)игра нравится и разрабы тоже - покупаю неважно есть пиратка или нет
2)игра сомнительная и нет денуво - пирачу
3)игра нравится и есть денуво - покупаю
Ну ок, у меня просто впринципе нет времени играть в сомнительное, поэтому я только покупаю)) Но поскольку не успеваю во все играть, в основном беру на распродажах, у меня очень длинный бэклог))
Ну все на ПК продажи будут ужасные.Все одиночные игры должны быть под защитой Денуво.
Ведьмак, киберпанк, бг3 передают привет. И еще много много хороших игр.
Елдак, Спасти марину 2, как не странно дерьмувой обычно всякую срань обмазывают, что-бы хоть как-то продать.
Почему ты в каждом теме защитник денуво?
Ну нет денег может у людей, или школьники или что то еще
Или пусть микрозаймы берут на игры?
Это идейный борцун, забей ) Он живёт в мире розовых пони, которые едят бабочек и какают радугой.
Очень плохо, не увидим бомбящих работяг
Увидим. Там системки такие, что пуканы улетят на 3-ей космической.
чё вы радуйтесь не пойму.
Во 1-ых. Мне эта игра не интересна. Во 2-ых, я по системкам пролезаю. В 3-их, просто люблю кекать с горящих.
Как можно "кекать" с работяг - расстраиваешь, Репталья..
А эти пуканы будут кого ни будь бомбить? Даже интересно на это посмотреть!