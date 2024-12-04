Похоже, что создатели Indiana Jones планировали использовать Denuvo, но в итоге отказались от защиты

Сегодня пользователи с помощью сервиса SteamDB обнаружили упоминание защиты Denuvo в файлах предстоящей Indiana Jones and the Great Circle.

При этом некоторые пользователи, которые обладают доступом к пресс-релизной версии игры, сообщают о том, что пиратам не стоит расстраиваться раньше времени - планируется, что игра не будет защищена Denuvo. Реальный размер EXE-файла игры составляет всего 75 МБ. Кроме того, защиты Denuvo нет в упоминаниях на странице в Steam и в пользовательском соглашении, что лишь подтверждает то, что игра должна выйти без защиты.

Судя по SteamDB, создатели игры действительно планировали внедрить Denuvo, однако последний раз ветка с защитой обновлялась целых 2 месяца назад: предположительно в тот момент издатель и решил отказаться от использования защиты.

Возможно сказалось то, что в этом году многие осенние новинки вышли без защиты Denuvo и игры в любом случае достойно продались - Bethesda могла взять это на вооружение и не платить за защиту. Кроме того, игра, судя по выложенным системным требованиям, итак будет очень требовательной к железу: использование Denuvo могло еще сильнее сказаться на производительности.

В любом случае, однозначно ответить на то, используется ли защита в игре можно будет только 6 декабря, когда состоится ранний релиз премиум-издания игры.