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Indiana Jones and the Great Circle 09.12.2024
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.6 282 оценки

Похоже, что создатели Indiana Jones планировали использовать Denuvo, но в итоге отказались от защиты

AceTheKing
Новости

Сегодня пользователи с помощью сервиса SteamDB обнаружили упоминание защиты Denuvo в файлах предстоящей Indiana Jones and the Great Circle.

При этом некоторые пользователи, которые обладают доступом к пресс-релизной версии игры, сообщают о том, что пиратам не стоит расстраиваться раньше времени - планируется, что игра не будет защищена Denuvo. Реальный размер EXE-файла игры составляет всего 75 МБ. Кроме того, защиты Denuvo нет в упоминаниях на странице в Steam и в пользовательском соглашении, что лишь подтверждает то, что игра должна выйти без защиты.

Судя по SteamDB, создатели игры действительно планировали внедрить Denuvo, однако последний раз ветка с защитой обновлялась целых 2 месяца назад: предположительно в тот момент издатель и решил отказаться от использования защиты.

Возможно сказалось то, что в этом году многие осенние новинки вышли без защиты Denuvo и игры в любом случае достойно продались - Bethesda могла взять это на вооружение и не платить за защиту. Кроме того, игра, судя по выложенным системным требованиям, итак будет очень требовательной к железу: использование Denuvo могло еще сильнее сказаться на производительности.

В любом случае, однозначно ответить на то, используется ли защита в игре можно будет только 6 декабря, когда состоится ранний релиз премиум-издания игры.

137
162
Комментарии: 162
Ваш комментарий
001fess

Страшно представить, как игра бы пошла с пернуво. I9-9900k в минималках?

54
Беккер5443

Если на PS 5 и ps 5 pro. denuvo потдерживает, вот и преставь.

-35
fcn_maks

Так твой проц уже и кс2 не потянет :D
обиженки задизлайкали, ну сорян пацаны, это суровая правда, особенно i5 10400f, 11400f, 12400f, шляпа шляпой

-26
Палыч Роков

точно также, дэнува никак на нормальном процессоре неощутима, а если у тебя какой-нибудь 4 или 6-ядерник, то ему что дэнува, что не дэнува пофиг

-24
Rorschach93

и9 14999К

0
Игривый Пупочек fcn_maks

10400f в CS2 может и в 200 фепесов. Тысячи пруфов на youtube.

0
Чизбургер

Нет денуво - качаю пиратку. Есть денуво - беру оффлайн активашку

28
Комментарий удален
Сергей Понащенко

Да сейчас игра по 150 гигов. Лучше сразу активашку и с нормальной скоростью качать, не дожидаясь репаков, а потом и раздающих еще.

-4
My life is a game

Даже твои любимые игры(Условно обожаешь Ведьмак 3) не купишь все равно?Даже если есть пиратка?

5
ZAUSA Сергей Понащенко

Ну, тогда проще купить и качать напрямую.)

-7
My life is a game ZAUSA

разница в цене 100-200 и 2к-5к-7к

-5
Raphtallia

Неудивительно. С такими то системками...

20
shurasick876

Там скорее на большие продажи ребята вообще не рассчитывают, поэтому оплачивать денуво просто нецелесообразно.

11
Imnogamer shurasick876

Сильное утверждение..)) Какой это нынче издатель не будет рассчитывать на продажи.. Думается, скорей всего, что как и в случае с тем же Старфилдом - кому надо, купят. Или Скайримом - купят и не раз.)

0
Manrin Imnogamer

Это утверждение основано на статистике предзаказов

2
Imnogamer Manrin

Не люблю статистики. А, где эта инфа по предзаказам?

-1
askazanov

Так правильно, там итак оптимизации нет)))

16
Беккер5443

Вот вот, жду когда Dead space remake уберут denuvo.

4
U1traMagnum Беккер5443

Долго похоже ждать нам

0
Беккер5443 U1traMagnum

2,5 года, если не больше.

0
Беккер5443 U1traMagnum

Даже на Ps 5 покупать нет смысла, игра баговая.

0
Константин335 Беккер5443

Купил офлайн активацию и прошел уже давно

0
Dark1994

Вы системки видели? Имаджинируйте лица игроков если бы там ещё денува была.

6
LukotakinaZ

У этой фигни системные требования таки, что они защитят игру от любого геймера

4
Pogosso_

Призываю всех по возможности поощрять такой подход разработчиков, только так можно бороться с дерьмуво.

3
Imnogamer

Присоединяюсь. У кого есть возможность Инди надо брать.

0
ZAUSA

Что раньше игроки не боролись, когда действительно хорошие игры выходили? Denuvo так просто не ставят.

-1
DezkQ

Причём тут разрабы ? Это МС, класть они хотели на все эти стимы\пиратов и т.д. , игру они делают для себя, для популяризации своего паса. Будь это инди студия другой разговор.

0
Pogosso_ ZAUSA

Тогда почему от нее начали отказываться? Может, потому, что оно зло?

0
Pogosso_ DezkQ

Сорри, имел в виду издателей.

0
1barac9U7ada7

Чё за праздник второй месяц подряд у пиратов? Я рад что пиратское счастье больше не зависит от одной наглой шмары. Ё ХО ХО И РОМУ)

3
U1traMagnum

Респект разрабам за это , если игра годная то ее купят.

2
Magnusss

видемо как и создатели сталкера побоялись внедрять в игру систему которая положит на лопатки самые топовые системы учитывая системные требования

1
agula98

Так денува может быть и на dll библиотеке какой-нибудь экзешник не показатель

0
AceTheKing

Игра на id tech - на нём Denuvo ставится только на сам EXE-файл.

https://steamdb.info/patchnotes/8009691/

2
Беккер5443 AceTheKing

Exe файл и два файла стимовские защиту ставят, так же идут в таблетках эти файлы.

0
KashmiriCaesar

Если так,то очень хорошо !

0
Саня 21

Ай да сукины дети ай да красавчики.

0
nasmeshnick1

ля в это же реально будут играть...

0
DezkQ

в Б.А.Г.А.Л.К.Е.Р. играют, а тут игра по культовой франшизе )

0
nasmeshnick1 DezkQ

лично я не играю в этот panos, а искать сокровище , уже как минимум бред

0
DezkQ nasmeshnick1

Утонченному сэру, подавай риализьм?)) Индиана это весёлая адвенчура, без намёка на серьёзные щи. Мстители 20 века так сказать. И в этом нет ничего плохого. Вон на всратый до нельзя анчартед молятся.

0
nasmeshnick1 DezkQ

я это к тому что разрабы перестали делать игры с душой, щас рили всё ради бабок, не делая качественный сюжет, а просто что бы поржать с кого нибудь бреда, и всё

0
DezkQ nasmeshnick1

Да почему, делают, вон спасатели марин 2, оч. годно например. Макака опять же правда там нужно быть знакомым с первоисточником. БГ3... Много в целом всего. Но и мусора много, это да. Но нельзя же всё под одну гребёнку.

0
Саша Борцов

Похоже что на продажах наличие Denuvo не шибко сказывается, особенно если игры не рассчитаны на долгую поддержку как например TW Warhammer 3

0
LethalApple

Еще один удар по денуво. Отлично. Если их нельзя взломать, то нужно добить таким образом, просто не покупая игры защищенные этой мерзостью и делая правильный посыл разрабам, чтоб сами отказывались.

0
Лидер X

просто не хотят платить за нее, игре бы окупиться) а ты уже празднуешь победу хаха кек такой чебурек

p/s игра не доступна у нас, покупать в обход? кек 60-120$ на плати, вперед, но ты врятли когда-либо вывозил такой прайс за АА уровень с анимацией из 12

Спойлер

я лично предпочитаю оффки за 100 рублей, что денува что не денува, вообще пофигу, за такой ценник играю вообще во все

-6
My life is a game

Это вообще не показатель

Или ты собрался купить индиану и таким образом показать, что "Я буду покупать игру без защиты, но с защитой не буду"?

0
My life is a game Лидер X

Это скрин из офлайн акка библиотека?

0
Raphtallia Лидер X

Долго еще на ру акках сидеть и ныть будите? Через кз. Все покупается норм.

-3
Nick1906 Лидер X

На твоей затычке, ты будешь смотреть слайд-шоу из 10 кадров. Клоун, ёпты.

-1
Contriver

Молодцы

0
AjarVryn

О значит поиграем с рутрекера

0
Константин Жангереев

" Умнички! " - потирает ладошки в свете зеленых огней.*

0
Viking90

Лошары, скачаю.

0
FairUlu

Индиана Джонс и последний оплот Денуво

0
nikvik jm

Минимальные системные требования уже ого-ого,а если была ещё срануво они вообще ушли бы в стратосферу.

0
SERgik 777

Под такие требования ещё и денову хотели)

0
Виктор Орловский

Требования конечно топ полный, особенно с учётом качества картинки которое я видел в роликах))) Люди уже в полном восторге. xD

0
Блоха В Сарафане Виктор Орловский

В трейлерах геймплей на Xbox

0
Farisey

Хороший мальчик

0
KashmiriCaesar

Требования конечно атас,с днево пришлось бы минимум ставить 4070ti .

0
Ang Dark

Похоже, скорей всего, наверно, возможно... а соседние дурни вот что пишут , вы-б уже ОПРЕДЕЛИЛИСЬ в СЛУХАХ -_-

0
My life is a game

это где

0
Ang Dark My life is a game

Шизики на антистарфорс.

0
Maksimys Flether

Ну и хорошо же, меньше фризить будет на старте, хотя фиг его знает, у них чёт высокие слишком.

0
Ashley33

Наверное сообразили, что и без денувы к ним будет очень много вопросов по поводу оптимизации.

0
Блоха В Сарафане

Ну если в Старфилде нет Денуво, то нафитг он нужен в этом проекте, бюджет которого в 10+ раз ниже?

0
Alexxgersh

В помоечку Denuvo

0
Alex_Tero

Полностью согласен!

0
Stas776

Да без разницы, всё равно в геймпассе будет

-1
Max Rolens

Йохохо и бутылку рома :D

-1
Блоха В Сарафане

Игра вышла, или ещё нет?

-1
My life is a game

Наверное у тех у кого премиум предзагрузка пошла(у них 6 числа выход игры)

0
islamelmurzaev

Как говорит юбисофт, игры не покупают а арендовывают, так что ждём в зелёном.

-1
MunchkiN 616

думаю это они зря пек-пек

-1
vidyssss

Sucker punch

-1
vidyssss

Sucker punch

-1
Gridon

сначала обосрутся, потом героически разгребают.

-1
Ang Dark

А так с новостями те еще слоу-поки ибо это упоминание еще было в ОКТЯБРЕ блин , если на главной странице Стима упоминания нет(в требованиях принятия стороннего приложения) то его они не добавят ибо это судебный процесс так-то ... НО работает это только в момент самого релиза, ДО него может случиться всё что угодно...

-1
My life is a game

Ну сомнительно, тут денуво никак не повлияла на продажи бы,мне кажется игры по фильмам не очень получаются как правило и у многих пока что скептические отношение

-2
ilya6969

Как будто денуво такая жесткая защита, я не могу, оффлайнактивашки просто существуют по

-4
My life is a game

так офлайн активации стоят 100р и выше, а для пирата(самого заядлого) и 100р уже дорого очень

-2
jax baron

их бы не существовало бы- да дюневы не было бы.

0
My life is a game

В целом по теме круто, сэкономили мне 6к рублей, а так бы пришлось брать пасс или за фулл прайс брать

-4
Nick1906

Похоже, что ты гей...

-6
My life is a game Nick1906

Аргументируй

-1
MadDarkGuard

Блин, ну не верю я в такое)) Если ты спокойно качаешь и играешь пиратки, значит для тебя не важны плюсы лицензий, вроде там системы трофеев и всего остального. И нахрена тогда покупать игры за фуллпрайс, если ты можешь купит оф активацию или что-то такое дешманское. Ну не могу я поверить, что ты готов купить какуе-то игру за фулл прайс.

-1
My life is a game MadDarkGuard

оффлайн активации мне не нравятся
я делаю так
1)игра нравится и разрабы тоже - покупаю неважно есть пиратка или нет

2)игра сомнительная и нет денуво - пирачу

3)игра нравится и есть денуво - покупаю

0
MadDarkGuard My life is a game

Ну ок, у меня просто впринципе нет времени играть в сомнительное, поэтому я только покупаю)) Но поскольку не успеваю во все играть, в основном беру на распродажах, у меня очень длинный бэклог))

0
XeNTRoN

Ну все на ПК продажи будут ужасные.Все одиночные игры должны быть под защитой Денуво.

-17
Raphtallia

Ведьмак, киберпанк, бг3 передают привет. И еще много много хороших игр.

5
DezkQ Raphtallia

Елдак, Спасти марину 2, как не странно дерьмувой обычно всякую срань обмазывают, что-бы хоть как-то продать.

2
My life is a game

Почему ты в каждом теме защитник денуво?
Ну нет денег может у людей, или школьники или что то еще

Или пусть микрозаймы берут на игры?

0
DezkQ My life is a game

Это идейный борцун, забей ) Он живёт в мире розовых пони, которые едят бабочек и какают радугой.

2
Trezvopoy

Очень плохо, не увидим бомбящих работяг

-20
Raphtallia

Увидим. Там системки такие, что пуканы улетят на 3-ей космической.

-12
jax baron Raphtallia

чё вы радуйтесь не пойму.

1
Raphtallia jax baron

Во 1-ых. Мне эта игра не интересна. Во 2-ых, я по системкам пролезаю. В 3-их, просто люблю кекать с горящих.

-14
Imnogamer Raphtallia

Как можно "кекать" с работяг - расстраиваешь, Репталья..

1
Bartalbi Bond Raphtallia

А эти пуканы будут кого ни будь бомбить? Даже интересно на это посмотреть!

-1