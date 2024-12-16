Показатели Indiana Jones and the Great Circle остаются весьма скромными, несмотря на высокий рейтинг игры в Steam

Когда в последний раз сообщалось о показателях Indiana Jones and the Great Circle, до выходных было еще далеко, так что можно было надеяться на улучшение ситуации по сравнению с довольно слабым стартом игры.
На данный момент все имеющиеся данные получены только из Steam - Microsoft до сих пор не опубликовала информацию о продажах Indiana Jones and the Great Circle. Скорее всего, Bethesda еще долго не будет публиковать подобные данные, потому что... хвастаться здесь нечем.
Несмотря на уик-энд, показатели Indiana Jones and the Great Circle так и остались скудными. По числу игроков, принявших участие в игре одновременно, рекорд составил всего 12 000 человек, что гораздо слабее не только показателей других блокбастеров, также доступных в Xbox Game Pass, таких как STALKER 2 (121 000 игроков на пике) или Starfield (330 000 игроков), но даже довольно «нишевых» проектов, например, все еще критикуемого Microsoft Flight Simulator 2024, который по данным SteamDB достиг рекордной отметки в почти 25 тысяч человек.
Если взглянуть на текущий рейтинг продаж, то становится ясно, что в ближайшее время Indiana Jones в Steam не взлетит. В настоящее время игра занимает 19-е место в списке игр с наибольшим доходом. Несмотря на то, что до выхода Final Fantasy 7: Rebirth еще много недель, предварительные заказы этой jRPG на ПК уже сейчас уверенно опережают The Great Circle (игра от Square Enix занимает 13-е место в чарте).
Согласно оценкам Gamalytic, общий объем продаж высоко оцененной геймерами игры Indiana Jones в Steam составил всего 118 тысяч копий. Чуть более высокие продажи прогнозирует PlayTracker, который утверждает, что было продано 176 тысяч копий игры.
так нефиг было к рт привязку делать (похожая ситуация ,как и у алана +-)
Первые РТ карты релизнули 6 лет назад или уже считай 3 поколения назад, если твоя затычка их не поддерживает то чё земля асфальтом. Тебе не на новинки нада смотреть на пиксельную индюшатину и та лагать будет. Там в минималках 2060 куда уж ниже ?
То, что РТ карты вышли давно, не значит ровным счётом вообще ничего.
До сих пор РТ с хорошим уровнем настроек и высоким разрешением, могут тянуть только ластовые карты 4000 серии и даже они дохнут в 4к.
Условная "народная" 3060 будет дохнуть с РТ уже в 1080p даже на средних настройках и лишь изредка приближаться к 60 fps, а подобные скачки в целом мало кому нужны.
Если бы те же мидл карты тянули РТ на высоких с стабильными хотя бы 80 фпс, вопросов куда меньше было бы. А пока что есть намёки что такое себе смогут позволить только мидл карты 5000 серии.
Жилетку одевать ? Плакать будешь ?
Кум кумич тебе не родственник, тоже рвется в темах постоянно что все бомжи не могут видюху обновить?
Вы долго одно и то же вторить будете.. Ты цены на эти платки видел, или тебе их на "байт/обзор" для хомячел бесплатно присылают.. Аутистов завязывайте строить из себя и окружающих.
деграданты разрабы кинули карты GTX коих в стиме еще огромное количество))и как ни странно для тупоголовых владельцы таких карт все еще покупают игры .....сейчас диванные миллионеры которые купили свои RTX на мамкину пенсию и которые качают игры с торрентов набегут и будут мне противоречить ко ко ко ко ))))это старые карты ко ко ко надо переходить на RTX и просить у мамки денег ко ко ко ко ))) жалкие ушлепки
я не на что не намекаю. как бы я сам топлю чтоб лодыри разработчики оптимизировали свои поделия под пылесосы. но. gtx через год с небольшим будет 10 лет. ну как бы пора уже начинать потихоньку отпускать.
gtx 1660 Super год выпуска 2019 .... и она должна запускать все игры хоть и на минималках ..да хоть в 720 р но должна запускать...да хоть не побоюсь этого слова в 800×600 но игра должна запускаться..так должны делать игры пряморукие разрабы а не маркетологи которые заставляют людей покупать их товар
мне кажется, что прикапываться к мамкиным деньгам тут было уместно ещё лет 10 назад, сейчас навряд ли тут школьники сидят, скорее всего их тут меньшество
так что нужны другие аргументы :)
ну 1660 я вообще не считаю за видеокарту. какая-нибудь. скорей просто из остатков наклепали офисных затычек. не более того. и опять же. это поколение gtx без каких либо улучшений. это не новое поколение. это затычки на тогдашнем майниг буме. так что не вижу смысла вообще их упоминать в данном контексте.
как ты считаешь всем наплевать а ты смотри статистику стима и сколько людей сидят на 1660
Да через GamePass все шпилят. Платить $70 за одну игру или за год подписки на десятки годных игр c Индианой вместе. Как бы разница есть.
Согласен. Сам играю через пасс
Да так и задумано походу.
сталкер тоже в пассе и? отличные продажи для такой игры.
имхо, половина этих продаж это предзаказы
Так это кинцо для фанатов Индианы, а не игра по сути. Из точки а топаем в точку б, собираем записочки по пути, смотрим сценку и так всю игру. Мордобой унылый и в принципе легко избегаемый. Для галочки.
Фанатов этого артефакта из 80-х не так уж и много осталось.
Да, фильмы из 80х можно же только в 80е смотреть. Потом-то они растворяются. =)
Как будто фильмы не устаревают и тренды не меняются. Уже 20 лет назад эти фильмы считались старьем.
Ты сейчас Ведьмака описал. Или Prey. Или Dishonored. Половину игр короче.
Очень странное заявление на самом деле. Там очень много интересного геймлея. Сайд квесты, головоломки разные. Полноценное приключение с элементами РПГ. Бойцовские клубы, стелс. В этой игре очень много есть того чего нет в других играх по этому стесняюсь спросить а что для вас не кинцо.
Кинцо это просто когда можно нажать F для победы и когда сама игра на часов 5-10. А тут полноценный геймлей где надо думать и анализировать информацию разгадывая те же шифры например к сейфам. Если вообще всё делать что игра предлагает там геймлея на 40+ часов а это уже явно выходит за рамка так называемого игрового кина
Графика обычная (5 лет назад бывало лучше), системные требования несуразные. Прорисовка деталей и теней глючная. Так что всё логично.
Игра на любителя потому как
Поначалу было интересно и прикольно но после 4-5+ эпизода надоело и еле добил. Удалил и забыл
"Microsoft до сих пор не опубликовала информацию о продажах Indiana Jones and the Great Circle"
А они хоть раз это делали ?
Не помню чтоб они публиковали информацию о продажах, только и количистве поигравших.
Кто в курсе когда выйдет след патч ?
Ожидаемо. Дрочильни на шмотки-нет, боевого пропуска-нет, лутбоксы-нет, скины-нет, мультиплеера-нет, дырявых-нет, бабосы донатить некуда. НьюГЕЙмерам такие поделки ненужны. Филлипок, закрывай этих бездарей из МашинГеймс.
1)Рекламной компании считай не было.
2)Тупорылое принуждение чисто к РТХ картам(под лучики) и без неё хоть ты лусни, не запустится игра. Очень тупое и спорное решение.
3)Хоть и сделано считай для фанатов фильма и персонажа я чёт дико сомневаюсь , что им будут интересны эти побегушки и вообще есть лишние деньги на тот-же РТХ .
Возможно выпустят патч, который отвяжет принципиальную привязку к этому дерьму, но а так игра лютый середняк.
"Тупорылое принуждение чисто к РТХ картам(под лучики) и без неё хоть ты лусни, не запустится игра." Ну так это давно началось.Мне пришлось осенью комп менять,ведь новые игры перестали запускаться на процах без нужных инструкций,хотя в Киберпанк я прекрасно играл и карточка RTX 3050 там стоит в старом компе.Пришлось на Интел 12 поколения и RTX 4070 раскошеливаться,правда игры гумно оказались.А в Джонсе лучи отключаются и даже облегченная версия есть без ашди текстур,которая в 4К выдает 120 фпс.Но запустится ли она на 1660 не знаю,спорить не буду.
1. Игра сама по себе скучная. Если делаете приключение, то и сделайте кинцо с загадками и экшоном, а не вора блин.
2 Релиз выпустили черти в какое время, буд-то специально искали самую жо. Более свободного месяца не могли найти? Да еще и реклама сдулась перед релизом. Не ну а что там кричать, подумаешь индиана вышел, в тихоря, как инди блин проект....
А что они ожидали? Делать игру, которую не тянет нормально ни один из существующих пк, при этом с хорошим, но ни разу не поражающим воображение графоном и тупейшим ии, и надеяться на миллионы проданных копий?
Да и давайте начистоту - Машингеймс это довольно средняя конторка.
Графон хорош только в начале в конце вообще ржачка начинается.
Нормальный проект вышел. Вполне 8ки заслуживает, а то может даже чуть выше. Несмотря на тупейший стелс и стрельбу , слава богу на этом основа не завязана.
пусть запускают на слабых картах тогда и негры подключатся
Жаль, как обычно игроки убивают игровую индустрию, играя во всякий посос и игнорируя замечательные проекты
Жаль, что авторы не учитывают видеокарты менее чем с 8Гб видеопамяти и без поддержки path tracing.
Также, игра с такими системными требованиями (из-за чего она просто не запустится у усреднённого игрока Steam) выглядит как что-то вышедшее 5 лет назад. Визуально, это пастген во всех смыслах.
Давайте, вне контекста от path tracing, сравним игру по артдирекшену с последней shadows of the tomb raider (2018) или Dishonored 2 (2016-2017). Я уже не говорю про пк-версию Uncharted 4 в контексте картинки (не путать с геимплеем).
Сюжет хороший, геймплей хороший. Графика хорошая. То что у тебя и прочих малоимущих (коих меньшинство) не тянет игра со средними требованиями - это ваша вина.
В топе стима большинство карт с 8 гиг и более и трассировку большинство поддерживает. И самый популярный объем это 8 гиг. Так что у большинства запустится без проблем.
Ларка и Дизонорд не выглядят лучше. А уж с трассировкой пути тут картинка очень приятная, только текстуры местами не очень четкие
база
Вот вот) ору с таких. Хз когда там в древние времена рыкса на 8гб вышла, но уже в 2016 брать карты на 4гига было попущенством (типо для средних ок, но не с заделом на игры блиа 2025 года)
А как у астробота дела в стим ? Игра года всёж ?
Иронично, как на Game Awards Астробот собрал 4 премии. Игра года, лучший adventure action, лучший GD, лучшая семейная игра.
При этом, у игры меньше проданных копий, чем у Обезьяны или Space Marine 2. И, вроде как, даже меньше чем у SH2.
В общем, много вопросов к "игре года".
Это канеш тот ещё абсурд и цирк, но я к тому что индиана и не позиционировалась для продаж в стиме, это просто корм для ГП не более.
Продажи не показатель качества.
Мне кажется проблема в неудачном выборе даты релиза. Много чево релизнулось. Кулда, сталкер, гейгард.
Игра так себе... Кроме графики нечего в ней и нету. Для начала, откинем повестку, которая тут есть в незначительном количестве... Стелс ужасен. Сидит фашист за столом и что-то делает, а ты бьешь чела позади в метре от него лопатой и реакци ноль. Да уж, "игра года". Головоломки тривиальны, а лазить по локациям надоедает спустя час... Боевая система тоже ниже среднего... К игре заслужено так отнеслись
Да и графика не блещет.
Да обычная,такую уже графику видели много лет назад.Хотя на 4090 не видел,может там всё по другому,играю на 4070.
Да эту игру особо мс не рекламировали, да и жанр не понятно какой, ещё и камера переключается то от третьего лица то от первого, не могли уже сделать как mirror's edge раз игру делали с видом от первого лица.
И по делом
Рейтинг высокий, конечно, но желающих играть в глупый симулятор ходьбы не так уж много. По сути, у этой игры нет интересного игрового процесса. Поэтому люди игру не покупают. Трейлеры воодушевляли на интересное приключение, но в трейлерах нам не говорили о том, что 90% времени будем заниматься симулятором ходьбы, а не интересным приключением. Это печально. Indiana Jones and the Great Circle одно из главным разочарований 2024 года для меня. Геймплейно игра отстой, мягко выражаясь. Отсюда и продажи слабые. Точка.
Прохожу сейчас,такая душнота.Возьми ключ пойди туда открой дверь.Что ж такие нудные сюжеты стали делать и Алан Вейк 2 туда же.Куда делись старые добрые Вульфенштайны с Бласковицем,где сиськи мясо треш и угар.И графоний кстати там не хуже был в последних двух,только где две телки за игру не считаю.Скатились игрухи и смысл дорогие видюхи покупать.
Сейчас бы сравнивать абсолютно разные жанры, и типо сильно умный-сиськи да письки, мда... Мб еще скажи что Цивилизация 6 хуже God of War, так умно ж их сравнивать
Тебя только сиськи зацепили?И Джонса и Вульфенштайн делала одна компания и графон схожий и там и там фашиков валят.Просто нормальных сценаристов не стало,что по последним играм очень заметно или им жесткую цензуру ввели.
Иди в тир клал на дьюти гоняй, там весело
Кстати да,каловздутие клевая игруха.А тебе нравится получить ключ по скрипту и тупо двери открывать?В Джонсе даже боевки нет,тыкаешь тыкаешь ударить,один шлепок с трудом наносит.Надо типа как в древней Мэн Хант от рокстар сзади подползать и оглушать незаметно.Ну это уже тухлый геймплей реально в почти 2К25 году.
А чего там звездатого? Звездато было первые 2 раза блэк опс 1/МВ 1-2. 20 лет скармливают дурачкам одно и тоже 4-5 часовое хрючево. Я на это гЫвно забил после 3 МВ.
Не удивительно, потому что качество игры оставляет желать лучшего.
Да, игра интересная - сюжет, атмосфера приключений, диалоги, лор - вот это все круто сделано, душевная игра.
Но все остальное - отвратительно. Графон - дерьмовый. Точнее даже он вполне себе ничего для инди проекта с требованиями 1060. Но для настолько прожорливой и технологически навороченной игры графон ужасен - отражения, тени, свет и лучи топ, а текстуры даже в 4к на ультрах выглядят как какое то унылое месиво из 2010 года...
+ Плохое техническое состояние.
Стелс и боевка - уровня инди трэш игр по 150 рублей. В итоге все зачатки имерсива превращаются в клоунаду.
Платформинг - ну он есть. Больше нечего сказать.
Куча непонятного опенворлд гринда, куча мусора на карте.
Вот если разбирать игру на элементы - в ней плохо абсолютно все.
Ты крадешься среди нацистов и у тебя ощущения смертельной опасности нет, потому что ты всегда можешь забить их мухобойкой и веником))
Но атмосфера, диалоги и сюжет все таки вытягивают и поэтому я играю)
Потому что аудитория Индианки только миллениалы.
Не миллениалы, а gen-X, т.е. те кому уже далеко за 40. Зумеры и миллениалы плевали на Индиану Джонса и сеттинг второй мировой.
Только там сеттинг не второй мировой)
А кого Индиана колотит всю игру?)) Не очередных фофыфтов ли?
Ну, нечего было игру про Индиану от первого лица делать