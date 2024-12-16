Показатели Jones and the Great Circle остаются весьма скромными, несмотря на высокий рейтинг игры в Steam

Когда в последний раз сообщалось о показателях Indiana Jones and the Great Circle, до выходных было еще далеко, так что можно было надеяться на улучшение ситуации по сравнению с довольно слабым стартом игры.
На данный момент все имеющиеся данные получены только из Steam - Microsoft до сих пор не опубликовала информацию о продажах Indiana Jones and the Great Circle. Скорее всего, Bethesda еще долго не будет публиковать подобные данные, потому что... хвастаться здесь нечем.
Несмотря на уик-энд, показатели Indiana Jones and the Great Circle так и остались скудными. По числу игроков, принявших участие в игре одновременно, рекорд составил всего 12 000 человек, что гораздо слабее не только показателей других блокбастеров, также доступных в Xbox Game Pass, таких как STALKER 2 (121 000 игроков на пике) или Starfield (330 000 игроков), но даже довольно «нишевых» проектов, например, все еще критикуемого Microsoft Flight Simulator 2024, который по данным SteamDB достиг рекордной отметки в почти 25 тысяч человек.
Если взглянуть на текущий рейтинг продаж, то становится ясно, что в ближайшее время Indiana Jones в Steam не взлетит. В настоящее время игра занимает 19-е место в списке игр с наибольшим доходом. Несмотря на то, что до выхода Final Fantasy 7: Rebirth еще много недель, предварительные заказы этой jRPG на ПК уже сейчас уверенно опережают The Great Circle (игра от Square Enix занимает 13-е место в чарте).
Согласно оценкам Gamalytic, общий объем продаж высоко оцененной геймерами игры Indiana Jones в Steam составил всего 118 тысяч копий. Чуть более высокие продажи прогнозирует PlayTracker, который утверждает, что было продано 176 тысяч копий игры.
Жаль, как обычно игроки убивают игровую индустрию, играя во всякий посос и игнорируя замечательные проекты
Жаль, что авторы не учитывают видеокарты менее чем с 8Гб видеопамяти и без поддержки path tracing.
Также, игра с такими системными требованиями (из-за чего она просто не запустится у усреднённого игрока Steam) выглядит как что-то вышедшее 5 лет назад. Визуально, это пастген во всех смыслах.
Давайте, вне контекста от path tracing, сравним игру по артдирекшену с последней shadows of the tomb raider (2018) или Dishonored 2 (2016-2017). Я уже не говорю про Uncharted 4 в контексте картинки. Почему казуального игрока должны волновать технологии, которые выглядят хуже, чем игры 5летней давности?
так нефиг было к рт привязку делать (похожая ситуация ,как и у алана +-)
Первые РТ карты релизнули 6 лет назад или уже считай 3 поколения назад, если твоя затычка их не поддерживает то чё земля асфальтом. Тебе не на новинки нада смотреть на пиксельную индюшатину и та лагать будет .
Да нормальные люди через GamePass шпилят. Платить $70 за одну игру или за год подписки на десятки годных игр c Индианой вместе. Как бы разница есть.
Согласен. Сам играю через пасс
А как у астробота дела в стим ? Игра года всёж ?
Так это кинцо для фанатов Индианы, а не игра по сути. Из точки а топаем в точку б, собираем записочки по пути, смотрим сценку и так всю игру. Мордобой унылый и в принципе легко избегаемый. Для галочки.
Фанатов этого артефакта из 80-х не так уж и много осталось.
"Microsoft до сих пор не опубликовала информацию о продажах Indiana Jones and the Great Circle"
А они хоть раз это делали ?
Не помню чтоб они публиковали информацию о продажах, только и количистве поигравших.
Кто в курсе когда выйдет след патч ?
Потому что аудитория Индианки только миллениалы.
Не миллениалы, а gen-X, т.е. те кому уже далеко за 40. Зумеры и миллениалы плевали на Индиану Джонса и сеттинг второй мировой.
Ну, нечего было игру про Индиану от первого лица делать