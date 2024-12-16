Показатели Jones and the Great Circle остаются весьма скромными, несмотря на высокий рейтинг игры в Steam

Когда в последний раз сообщалось о показателях Indiana Jones and the Great Circle, до выходных было еще далеко, так что можно было надеяться на улучшение ситуации по сравнению с довольно слабым стартом игры.

На данный момент все имеющиеся данные получены только из Steam - Microsoft до сих пор не опубликовала информацию о продажах Indiana Jones and the Great Circle. Скорее всего, Bethesda еще долго не будет публиковать подобные данные, потому что... хвастаться здесь нечем.

Несмотря на уик-энд, показатели Indiana Jones and the Great Circle так и остались скудными. По числу игроков, принявших участие в игре одновременно, рекорд составил всего 12 000 человек, что гораздо слабее не только показателей других блокбастеров, также доступных в Xbox Game Pass, таких как STALKER 2 (121 000 игроков на пике) или Starfield (330 000 игроков), но даже довольно «нишевых» проектов, например, все еще критикуемого Microsoft Flight Simulator 2024, который по данным SteamDB достиг рекордной отметки в почти 25 тысяч человек.

Если взглянуть на текущий рейтинг продаж, то становится ясно, что в ближайшее время Indiana Jones в Steam не взлетит. В настоящее время игра занимает 19-е место в списке игр с наибольшим доходом. Несмотря на то, что до выхода Final Fantasy 7: Rebirth еще много недель, предварительные заказы этой jRPG на ПК уже сейчас уверенно опережают The Great Circle (игра от Square Enix занимает 13-е место в чарте).

Согласно оценкам Gamalytic, общий объем продаж высоко оцененной геймерами игры Indiana Jones в Steam составил всего 118 тысяч копий. Чуть более высокие продажи прогнозирует PlayTracker, который утверждает, что было продано 176 тысяч копий игры.