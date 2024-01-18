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об игре
Indiana Jones and the Great Circle 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.2 107 оценок

Презентация Xbox продлится около 48 минут

butcher69
Новости

Xbox Developer Direct приближается, и естественно, что одним из важнейших вопросов в таких случаях является вопрос о том, сколько продлится мероприятие. На самом деле мероприятие уже выложено в сеть и ждет своего часа сегодня в 11 вечера по МСК. Судя по данным YouTube, оно продлится в общей сложности 48 минут от начала до конца.

Так что у вас будет достаточно времени, чтобы увидеть в действии Senua's Saga: Hellblade 2, Avowed, Ara: History Untold и Indiana Jones. Также поговаривают о присутствии еще не вышедшего, неподтвержденного анонса, а Microsoft уточнила, что никакого сюрприза в виде запуска игры, как это было в прошлом году с Hi-Fi Rush, не будет. Судя по всему, не будет и игр от Activision Blizzard King. Таким образом, на выставке будут представлены вышеупомянутые игры и, возможно, много интересного, с датами релизов и геймплеем, которым можно будет насладиться.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

48 мин это много,но вопрос в том сколько времени займет какая-нибудь болтовня

13
Сотонеющий tichka

Свинке выйдет потрещать минут на 20 потом поганой метлой гнать будут

0
hpi

А шо сталкера 2 не будет?

3
Михаил Волчун

Его тизер с переносом на 5 сентября GSC уже опубликовала у себя на канале, максимум из возможного откроют предзаказы на xbox, в чем я сомневаюсь.

1
Гейб 30 процентный Михаил Волчун

Он уже там открыт несколько дней.

0
Петр Стрельцов

Шлимазлы его только начали делать, Ой Вэй, таки придётся ждать ещё до следующей хануки..

0
Sneaky Pete

И хорошо

1
Михаил Волчун Гейб 30 процентный

В Стиме открыт, а у Майков до сих пор магазин не обновился

0
bohdan2015

Посмотрим что там с Индианой) хлыст в деле:) змеи, ловушки, сокровища)

3
Евгений Кондратенко

Может ремастеры Gears of war покажут. Очень бы хотелось)

3
Джоэл Миллер

Так в 22.00 или в 23.00 по МСК состоится презентация, а то в одной новости одно время, здесь другое?

1
Деиман

23:00

2
Джоэл Миллер Деиман

Спасибо 🙂

0
FaithfulSenna

Не плохо для 4 игр!

1
-zotik-

В том году я отлично провел час с друзьями в дискорде обсуждая то уныние что они показали интересно в этом году так же весело будет?

0
GameSkeptik

В 11 вечера!

0
Сyberpunk

ждём новые подробности по игре OD от Гения

0
veereeus

Я таки понимаю сегодня ещё презентация нового дополнения в mmo The Elder scrolls online в 00.00 по Москве 😊

0
kengyry2012

Лично я за Индиану Джонса. Обидно будет если игра будет от первого лица, бедхезда сейчас именно так и делает(не доделывает) игры

0
Xndr DeKoz
одним из важнейших вопросов в таких случаях является вопрос о том, сколько продлится мероприятие

важнейший вопрос - что покажут! Качество, а не количество

0
Tabletka_aspirina

Если не будет анонса Gears 6 или аноса ремастеров, то в пекло эту презу майков. Где кстати смотреть?

0
Punisher1

Жду только из за Индианы остальное пыль.

-1